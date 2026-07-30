Microsoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqda
Sunʼiy intellekt texnologiyalari global miqyosda jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, Microsoft kompaniyasi oʻzining asosiy hamkorlari boʻlgan yetakchi sunʼiy intellekt laboratoriyalari bilan ochiq raqobatga kirishdi. Ushbu strategik burilish korporatsiyaning moliyaviy koʻrsatkichlari mislsiz darajada oʻsgan va raqobat muhiti keskinlashgan davrga toʻgʻri kelmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Microsoft oʻzining soʻnggi moliyaviy choragida 90 milliard dollar daromad va 35,8 milliard dollar sof foyda qayd etib, rekord natijalarni koʻrsatdi. Yakunlangan moliyaviy yil davomida esa kompaniyaning umumiy daromadi 331,8 milliard dollarni, sof foydasi esa 133,7 milliard dollarni tashkil etdi.
Biroq ulkan moliyaviy muvaffaqiyatlar fonida manfaatlar toʻqnashuvi yuzaga kelmoqda. OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalar nafaqat modellar yaratish, balki mijozlar bilan bevosita aloqa oʻrnatish imkonini beruvchi ilovalar hamda agentlik infratuzilmalarini kengaytirib bormoqda. Microsoft rahbariyati bu holat kompaniyaning moliyaviy kelajagiga xavf tugʻdirishiga yoʻl qoʻymaslikka harakat qilmoqda.
Korporativ mijozlar va xavfsizlik masalalariMicrosoft bosh direktori Satya Nadella korporativ mijozlarga bir nechta modellardan foydalanishni va agentlik ilovalar qatlami uchun faqat bitta ilgʻor sunʼiy intellekt laboratoriyasiga bogʻlanib qolmaslikni targʻib qilmoqda. Uning taʼkidlashicha, bitta taʼminotchiga toʻliq bogʻlanib qolish kompaniyalarga oʻz ichki sirlarini shubhali obroʻga ega boʻlgan model ishlab chiqaruvchilarga oshkor qilish majburiyatini yuklaydi, bu esa xavflidir.
Korporativ IT-sektor vakillari maʼlumotlar sizib chiqishidan va muayyan taʼminotchi qulflanib qolishidan birdek qoʻrqishadi. Ushbu xavotirlarni inobatga olgan holda, Satya Nadella Wall Street tahlilchilari bilan oʻtkazilgan anjumanda Microsoft oʻzining xususiy modellari, agentlari va sunʼiy intellekt xavfsizlik xizmatlarini arzonroq narxlarda taklif qilish uchun qulay imkoniyatga ega ekanini ochiq eʼlon qildi.
Platforma arxitekturasi va erkinlikUBS tahlilchisi Karl Keirsteadning sunʼiy intellekt sanoatidagi ochiq va yopiq kodli tizimlar haqidagi savoliga javob berar ekan, Satya Nadella korxonalar oʻz taqdirini oʻzi nazorat qilishi kerakligini taʼkidladi. U platformaning arxitektura dizayni har bir modelni boshqasiga oson almashtirish imkonini berishi zarurligini, yaʼni boshqaruv mexanizmi modeldan alohida turishi shartligini bildirdi.
Ayni paytda Microsoft Copilot brendi ostida, jumladan GitHub Copilot kodlash agentini ham oʻz ichiga olgan turli xil boshqaruv mexanizmlari va sunʼiy intellekt agentlarini sotmoqda. Maʼlumki, hozirgi kunda sunʼiy intellekt sohasidagi mablagʻlarning katta qismi aynan dasturlash va kodlash agentlarini yaratishga sarflanmoqda.
…