Microsoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqda

·0·Texno
Microsoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqda

Sunʼiy intellekt texnologiyalari global miqyosda jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, Microsoft kompaniyasi oʻzining asosiy hamkorlari boʻlgan yetakchi sunʼiy intellekt laboratoriyalari bilan ochiq raqobatga kirishdi. Ushbu strategik burilish korporatsiyaning moliyaviy koʻrsatkichlari mislsiz darajada oʻsgan va raqobat muhiti keskinlashgan davrga toʻgʻri kelmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Microsoft oʻzining soʻnggi moliyaviy choragida 90 milliard dollar daromad va 35,8 milliard dollar sof foyda qayd etib, rekord natijalarni koʻrsatdi. Yakunlangan moliyaviy yil davomida esa kompaniyaning umumiy daromadi 331,8 milliard dollarni, sof foydasi esa 133,7 milliard dollarni tashkil etdi.

Biroq ulkan moliyaviy muvaffaqiyatlar fonida manfaatlar toʻqnashuvi yuzaga kelmoqda. OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalar nafaqat modellar yaratish, balki mijozlar bilan bevosita aloqa oʻrnatish imkonini beruvchi ilovalar hamda agentlik infratuzilmalarini kengaytirib bormoqda. Microsoft rahbariyati bu holat kompaniyaning moliyaviy kelajagiga xavf tugʻdirishiga yoʻl qoʻymaslikka harakat qilmoqda.

Korporativ mijozlar va xavfsizlik masalalari

Microsoft bosh direktori Satya Nadella korporativ mijozlarga bir nechta modellardan foydalanishni va agentlik ilovalar qatlami uchun faqat bitta ilgʻor sunʼiy intellekt laboratoriyasiga bogʻlanib qolmaslikni targʻib qilmoqda. Uning taʼkidlashicha, bitta taʼminotchiga toʻliq bogʻlanib qolish kompaniyalarga oʻz ichki sirlarini shubhali obroʻga ega boʻlgan model ishlab chiqaruvchilarga oshkor qilish majburiyatini yuklaydi, bu esa xavflidir.

Korporativ IT-sektor vakillari maʼlumotlar sizib chiqishidan va muayyan taʼminotchi qulflanib qolishidan birdek qoʻrqishadi. Ushbu xavotirlarni inobatga olgan holda, Satya Nadella Wall Street tahlilchilari bilan oʻtkazilgan anjumanda Microsoft oʻzining xususiy modellari, agentlari va sunʼiy intellekt xavfsizlik xizmatlarini arzonroq narxlarda taklif qilish uchun qulay imkoniyatga ega ekanini ochiq eʼlon qildi.

Platforma arxitekturasi va erkinlik

UBS tahlilchisi Karl Keirsteadning sunʼiy intellekt sanoatidagi ochiq va yopiq kodli tizimlar haqidagi savoliga javob berar ekan, Satya Nadella korxonalar oʻz taqdirini oʻzi nazorat qilishi kerakligini taʼkidladi. U platformaning arxitektura dizayni har bir modelni boshqasiga oson almashtirish imkonini berishi zarurligini, yaʼni boshqaruv mexanizmi modeldan alohida turishi shartligini bildirdi.

Ayni paytda Microsoft Copilot brendi ostida, jumladan GitHub Copilot kodlash agentini ham oʻz ichiga olgan turli xil boshqaruv mexanizmlari va sunʼiy intellekt agentlarini sotmoqda. Maʼlumki, hozirgi kunda sunʼiy intellekt sohasidagi mablagʻlarning katta qismi aynan dasturlash va kodlash agentlarini yaratishga sarflanmoqda.

MicrosoftOpenAIAnthropicSatya NadellaSuniy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiAMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiBugun, 05:29Rosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiRosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiBugun, 04:56Mark Zukerberg yaqin besh yilda milliardlab odamlar shaxsiy sunʼiy intellekt agentiga ega boʻlishini aytdiMark Zukerberg yaqin besh yilda milliardlab odamlar shaxsiy sunʼiy intellekt agentiga ega boʻlishini aytdiBugun, 04:26LG kompaniyasi 2 million dollarlik oʻz litografiya uskunasini sotuvga chiqardiLG kompaniyasi 2 million dollarlik oʻz litografiya uskunasini sotuvga chiqardiBugun, 04:24Microsoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiMicrosoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiBugun, 03:57Hongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiHongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiBugun, 03:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob