LG kompaniyasi 2 million dollarlik oʻz litografiya uskunasini sotuvga chiqardi

·31·Texno
LG kompaniyasi 2 million dollarlik oʻz litografiya uskunasini sotuvga chiqardi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, LG Production Engineering Research Institute (LG PRI) yuqori aniqlikdagi toʻgʻridan-toʻgʻri lazerli litografiya (Laser Direct Imaging, LDI) tizimining tijorat savdosini rasman boshladi. Mazkur ilgʻor qurilmaning dastlabki xaridorlari qatoridan LG Innotek hamda xorijiy bosma platalar ishlab chiqaruvchi kompaniyalardan biri joy oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi texnologik qurilmaning bozor narxi taxminan 2 million dollarni tashkil etadi. LG vakillarining taʼkidlashicha, tizim yaqindagina ommaviy ishlab chiqarish bosqichiga chiqqaniga qaramamay, kompaniya allaqachon yangi mijozlar bilan faol muzokaralar olib bormoqda va qator qoʻshma loyihalarni amalga oshirmoqda.

Fotoshablonlardan toʻliq voz kechish

Mazkur ishlanmaning eng asosiy oʻziga xos jihati shundaki, u anʼanaviy fotoshablonlardan butunlay voz kechish imkonini beradi. Ularning oʻrniga kerakli rasm toʻgʻridan-toʻgʻri ultrabinafsha lazer yordamida shakllantirilib, sxema bevosita zagotovka yuzasiga tushiriladi.

Bunday yondashuv ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi, mahsulot konstruksiyasiga oʻzgartirishlar kiritish jarayonini soddalashtiradi. Shuningdek, ayniqsa kichik partiyalardagi mahsulotlarni chiqarishda xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

Texnik imkoniyatlar va aniqlik

LG maʼlumotlariga koʻra, mazkur tizim oʻlchami 1,5 dan 3 mikrometrgacha boʻlgan elementlarni yaratish quvvatiga ega. Ishlash aniqligini yanada oshirish maqsadida qurilma RTAC (Real-Time Active Compensation) nomli maxsus texnologiya bilan jihozlangan boʻlib, u ekspozitsiya jarayonida materialning mumkin boʻlgan deformatsiyalarini real vaqt rejimida kuzatib boradi va kompensatsiya qiladi.

Bu esa oʻlchami 600 × 600 millimetrgacha boʻlgan yirik oʻlchamli подложкalar bilan ishlash imkonini beradi. Yangi qurilma zamonaviy yarimoʻtkazgichli tagliklar va birikmalarni taqsimlash qatlamlarini (RDL) ishlab chiqarishga moʻljallangan boʻlib, anʼanaviy bosma platalardan tortib kremniy plastinalar va istiqbolli shisha tagliklargacha boʻlgan turli materiallarni qoʻllab-quvvatlaydi.

LGLitografiyaTexnologiyalarYarimoʻtkazgichlarInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiAMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiBugun, 05:29Microsoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaMicrosoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaBugun, 05:28Rosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiRosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiBugun, 04:56Mark Zukerberg yaqin besh yilda milliardlab odamlar shaxsiy sunʼiy intellekt agentiga ega boʻlishini aytdiMark Zukerberg yaqin besh yilda milliardlab odamlar shaxsiy sunʼiy intellekt agentiga ega boʻlishini aytdiBugun, 04:26Microsoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiMicrosoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiBugun, 03:57Hongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiHongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiBugun, 03:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob