Rosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdi
Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi yadro energetikasi sohasida misli koʻrilmagan natijani qayd etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ayni paytda korxona korpuslari turli bosqichlarda tayyorlanayotgan 13 ta kichik yadro reaktorini ishlab chiqarish jarayonini amalga oshirmoqda. Ushbu uskunalar mamlakatimizda barpo etilayotgan kichik quvvatli atom elektr stansiyasi va yangi avlod atom muzqayarlarini jihozlash uchun moʻljallangan boʻlib, mazkur koʻrsatkich milliy atom sanoati tarixidagi mutlaq rekord hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rosatom rahbari Aleksey Lixachovning maʼlum qilishicha, hozirgi kunda turli bosqichlardagi ishlab chiqarish jarayonida bir yoʻla oʻn uchta kichik yadro reaktorining korpuslari turibdi. Bunday miqyosdagi parallel ishlab chiqarish ilgari hech qachon kuzatilmagan. Mutaxassislarning fikricha, bu kabi yuqori koʻrsatkich nafaqat texnologik imkoniyatlarning kengayganidan, balki global miqyosda kichik modulli atom stansiyalari va maxsus flotga boʻlgan talab ortib borayotganidan dalolat beradi.
Oʻzbekistondagi AES loyihasi uchun muhim qadamIshlab chiqarilayotgan reaktorlarning salmoqli qismi ayniqsa Oʻzbekiston uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Xabarda taʼkidlanishicha, ushbu oʻn uchta reaktor korpusi qatoriga Oʻzbekistonda qurilishi 2026-yilda boshlanadigan kichik quvvatli atom elektr stansiyasi uchun moʻljallangan qurilmalar ham kiritilgan. Bu esa mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yirik energetika loyihasining moddiy-texnik bazasi amalda shakllanayotganini bildiradi.
Kichik quvvatli AESlar geografik jihatdan olis va markazlashgan tarmoqlarga ulanish imkoniyati cheklangan hududlarni barqaror elektr energiyasi bilan taʼminlashda eng samarali yechimlardan biri sifatida qaralmoqda. Oʻzbekistonda barpo etilayotgan stansiya mamlakat energetika xavfsizligini taʼminlash va iqtisodiyot tarmoqlarini ekologik toza energiya bilan taʼminlashda muhim oʻrin tutishi kutilmoqda.
Leningrad muzqayari uchun uskunalar tayyorReaktorlar ishlab chiqarish rekordidan tashqari, Rosatom 22220-loyihasidagi universal atom muzqayari boʻlgan «Leningrad» kemasi uchun toʻliq reaktor jihozlari majmuasini tayyorlab yakunladi. "ZiO-Podolsk" mashinasozlik zavodi RITM-200 rusumidagi ikkinchi reaktor qurilmasini ishlab chiqardi va shu tariqa kema reaktori boʻlimi uchun barcha zarur uskunalar tayyor holatga keldi.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, RITM-200 eng zamonaviy yadroviy qurilma hisoblanib, u yangi avlod atom muzqayarlarida keng qoʻllanilmoqda. Ushbu texnologiya ogʻir arktik sharoitlarda ham kemalarning muammosiz harakatlanishini va yuqori samaradorlik bilan ishlashini taʼminlaydi. Rosatomning mazkur yutuqlari global atom sanoatida yetakchi oʻrinlarni saqlab qolishga xizmat qilmoqda.
…