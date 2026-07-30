Rosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdi

·23·Texno
Rosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdi

Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi yadro energetikasi sohasida misli koʻrilmagan natijani qayd etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ayni paytda korxona korpuslari turli bosqichlarda tayyorlanayotgan 13 ta kichik yadro reaktorini ishlab chiqarish jarayonini amalga oshirmoqda. Ushbu uskunalar mamlakatimizda barpo etilayotgan kichik quvvatli atom elektr stansiyasi va yangi avlod atom muzqayarlarini jihozlash uchun moʻljallangan boʻlib, mazkur koʻrsatkich milliy atom sanoati tarixidagi mutlaq rekord hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rosatom rahbari Aleksey Lixachovning maʼlum qilishicha, hozirgi kunda turli bosqichlardagi ishlab chiqarish jarayonida bir yoʻla oʻn uchta kichik yadro reaktorining korpuslari turibdi. Bunday miqyosdagi parallel ishlab chiqarish ilgari hech qachon kuzatilmagan. Mutaxassislarning fikricha, bu kabi yuqori koʻrsatkich nafaqat texnologik imkoniyatlarning kengayganidan, balki global miqyosda kichik modulli atom stansiyalari va maxsus flotga boʻlgan talab ortib borayotganidan dalolat beradi.

Oʻzbekistondagi AES loyihasi uchun muhim qadam

Ishlab chiqarilayotgan reaktorlarning salmoqli qismi ayniqsa Oʻzbekiston uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Xabarda taʼkidlanishicha, ushbu oʻn uchta reaktor korpusi qatoriga Oʻzbekistonda qurilishi 2026-yilda boshlanadigan kichik quvvatli atom elektr stansiyasi uchun moʻljallangan qurilmalar ham kiritilgan. Bu esa mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yirik energetika loyihasining moddiy-texnik bazasi amalda shakllanayotganini bildiradi.

Kichik quvvatli AESlar geografik jihatdan olis va markazlashgan tarmoqlarga ulanish imkoniyati cheklangan hududlarni barqaror elektr energiyasi bilan taʼminlashda eng samarali yechimlardan biri sifatida qaralmoqda. Oʻzbekistonda barpo etilayotgan stansiya mamlakat energetika xavfsizligini taʼminlash va iqtisodiyot tarmoqlarini ekologik toza energiya bilan taʼminlashda muhim oʻrin tutishi kutilmoqda.

Leningrad muzqayari uchun uskunalar tayyor

Reaktorlar ishlab chiqarish rekordidan tashqari, Rosatom 22220-loyihasidagi universal atom muzqayari boʻlgan «Leningrad» kemasi uchun toʻliq reaktor jihozlari majmuasini tayyorlab yakunladi. "ZiO-Podolsk" mashinasozlik zavodi RITM-200 rusumidagi ikkinchi reaktor qurilmasini ishlab chiqardi va shu tariqa kema reaktori boʻlimi uchun barcha zarur uskunalar tayyor holatga keldi.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, RITM-200 eng zamonaviy yadroviy qurilma hisoblanib, u yangi avlod atom muzqayarlarida keng qoʻllanilmoqda. Ushbu texnologiya ogʻir arktik sharoitlarda ham kemalarning muammosiz harakatlanishini va yuqori samaradorlik bilan ishlashini taʼminlaydi. Rosatomning mazkur yutuqlari global atom sanoatida yetakchi oʻrinlarni saqlab qolishga xizmat qilmoqda.

RosatomAESYadro reaktoriOʻzbekistonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiAMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiBugun, 05:29Microsoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaMicrosoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaBugun, 05:28Mark Zukerberg yaqin besh yilda milliardlab odamlar shaxsiy sunʼiy intellekt agentiga ega boʻlishini aytdiMark Zukerberg yaqin besh yilda milliardlab odamlar shaxsiy sunʼiy intellekt agentiga ega boʻlishini aytdiBugun, 04:26LG kompaniyasi 2 million dollarlik oʻz litografiya uskunasini sotuvga chiqardiLG kompaniyasi 2 million dollarlik oʻz litografiya uskunasini sotuvga chiqardiBugun, 04:24Microsoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiMicrosoft Anthropic va OpenAI investitsiyalaridan koʻrilgan daromadni maʼlum qildiBugun, 03:57Hongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiHongqi elektromobillari uchun rekord darajadagi tezkor batareyani namoyish etdiBugun, 03:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob