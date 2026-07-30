Buyuk Britaniyadagi tarixiy kosmik uchirish qoldirildi

·32·Texno
Buyuk Britaniyadagi tarixiy kosmik uchirish qoldirildi
Qisqacha

Germaniyaning Rocket Factory Augsburg kompaniyasi RFA One raketa-tashuvchisi konstruktsiyasida nosozlik aniqlangani sababli Shotlandiyadagi SaxaVord kosmodromida rejalashtirilgan tarixiy kosmik uchirish qoldirilganini ma'lum qildi. Mutaxassislar muammoni bartaraf etish maqsadida to'liq yig'ilgan 30 metrlik uch bosqichli raketani qaytadan qismlarga ajratib, barcha tizimlarni chuqur tekshiruvdan o'tkazishni rejalashtirmoqda.

Germaniyaning Rocket Factory Augsburg (RFA) kompaniyasi oʻzining RFA One raketa-tashuvchisi konstruktsiyasida nosozlik aniqlanganini maʼlum qildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Shotlandiyadagi SaxaVord kosmodromida toʻliq yigʻilgan 30 metrlik raketa muammoni bartaraf etish uchun qaytadan qismlarga ajratiladigan boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar uch bosqichdan iborat boʻlgan raketa korpusini bir-biridan ajratib, barcha tizimlarni chuqur tekshiruvdan oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu qaror raketa dvigatellarini sinovdan oʻtkazish jarayonida yuzaga kelgan texnik vaziyat sababli qabul qilindi.

Sinovlar va yuzaga kelgan texnik toʻsiqlar

Mazkur voqea raketa dvigatellarining olovli sinovlariga tayyorgarlik koʻrish bosqichida, yaʼni qurilma ilk bor ishchi bosim sinovidan muvaffaqiyatli oʻtganidan soʻng sodir boʻldi. Kompaniya joriy yilning 10 avgustida ochiladigan uchirish oynasidan oldin dvigatellarni “qizgʻin sinovdan” oʻtkazishni rejalashtirgan edi.

RFA One uch bosqichli raketa hisoblanib, u 1300 kilogrammgacha boʻlgan foydali yukni quyosh-sinxron orbitaga olib chiqish imkoniyatiga ega. Ushbu orbitada sunʼiy yoʻldosh Yer yuzining har bir nuqtasidan taxminan bir xil mahalliy vaqtda oʻtishi taʼminlanadi.

Tarixiy ahamiyati va kelgusidagi rejalar

Agar ushbu raketa kosmosga muvaffaqiyatli uchirilsa, bu Buyuk Britaniya hududidan turib sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarish boʻyicha tarixdagi ilk muvaffaqiyatli urinish boʻladi. Shu boisdan ham loyiha Yevropaning kosmik sanoati uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Biroq RFA dasturi duch kelayotgan ilk qiyinchilik bu emas. Eslatib oʻtamiz, 2024 yilning avgust oyida SaxaVord kosmodromida sinovlar vaqtida raketaning oldingi nusxasida yongʻin kelib chiqqan va u portlash bilan yakunlangan edi.

Hozirgi vaqtda kompaniya muhandislari aniqlangan nosozlikni tezkorlik bilan bartaraf etish hamda belgilangan muddatlarda yangi uchirish oynasini saqlab qolish ustida ish olib bormoqda.

KosmosRFA OneRaketaBuyuk BritaniyaSaxaVord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiAQShdagi infratuzilma loyihalari uchun sunʼiy intellekt yaratildiBugun, 19:26SpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiSpaceX maxfiy sunʼiy yoʻldoshni orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqdiBugun, 19:23Inforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiInforcer sunʼiy intellekt va xavfsizlik uchun 50 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 18:58Yerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiYerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiBugun, 18:58AQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaAQShda Hims & Hers kompaniyasi foydalanuvchilar tibbiy maʼlumotlarini sizdirganlikda ayblanmoqdaBugun, 18:55Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox robotaksilari uchun pullik xizmatni boshlaydiBugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi