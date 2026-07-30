Buyuk Britaniyadagi tarixiy kosmik uchirish qoldirildi
Germaniyaning Rocket Factory Augsburg kompaniyasi RFA One raketa-tashuvchisi konstruktsiyasida nosozlik aniqlangani sababli Shotlandiyadagi SaxaVord kosmodromida rejalashtirilgan tarixiy kosmik uchirish qoldirilganini ma'lum qildi. Mutaxassislar muammoni bartaraf etish maqsadida to'liq yig'ilgan 30 metrlik uch bosqichli raketani qaytadan qismlarga ajratib, barcha tizimlarni chuqur tekshiruvdan o'tkazishni rejalashtirmoqda.
Germaniyaning Rocket Factory Augsburg (RFA) kompaniyasi oʻzining RFA One raketa-tashuvchisi konstruktsiyasida nosozlik aniqlanganini maʼlum qildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Shotlandiyadagi SaxaVord kosmodromida toʻliq yigʻilgan 30 metrlik raketa muammoni bartaraf etish uchun qaytadan qismlarga ajratiladigan boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislar uch bosqichdan iborat boʻlgan raketa korpusini bir-biridan ajratib, barcha tizimlarni chuqur tekshiruvdan oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu qaror raketa dvigatellarini sinovdan oʻtkazish jarayonida yuzaga kelgan texnik vaziyat sababli qabul qilindi.
Sinovlar va yuzaga kelgan texnik toʻsiqlarMazkur voqea raketa dvigatellarining olovli sinovlariga tayyorgarlik koʻrish bosqichida, yaʼni qurilma ilk bor ishchi bosim sinovidan muvaffaqiyatli oʻtganidan soʻng sodir boʻldi. Kompaniya joriy yilning 10 avgustida ochiladigan uchirish oynasidan oldin dvigatellarni “qizgʻin sinovdan” oʻtkazishni rejalashtirgan edi.
RFA One uch bosqichli raketa hisoblanib, u 1300 kilogrammgacha boʻlgan foydali yukni quyosh-sinxron orbitaga olib chiqish imkoniyatiga ega. Ushbu orbitada sunʼiy yoʻldosh Yer yuzining har bir nuqtasidan taxminan bir xil mahalliy vaqtda oʻtishi taʼminlanadi.
Tarixiy ahamiyati va kelgusidagi rejalarAgar ushbu raketa kosmosga muvaffaqiyatli uchirilsa, bu Buyuk Britaniya hududidan turib sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarish boʻyicha tarixdagi ilk muvaffaqiyatli urinish boʻladi. Shu boisdan ham loyiha Yevropaning kosmik sanoati uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
Biroq RFA dasturi duch kelayotgan ilk qiyinchilik bu emas. Eslatib oʻtamiz, 2024 yilning avgust oyida SaxaVord kosmodromida sinovlar vaqtida raketaning oldingi nusxasida yongʻin kelib chiqqan va u portlash bilan yakunlangan edi.
Hozirgi vaqtda kompaniya muhandislari aniqlangan nosozlikni tezkorlik bilan bartaraf etish hamda belgilangan muddatlarda yangi uchirish oynasini saqlab qolish ustida ish olib bormoqda.
…