Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi

·1·Dunyo
Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi

Issiqko‘l bo‘yida oddiy sport inshooti emas, Qirg‘iziston turizmining yangi yo‘nalishini belgilashi mumkin bo‘lgan yirik majmua ishga tushirildi. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlari bilan birgalikda mamlakatdagi ilk xalqaro toifadagi golf klubining tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi.

Yangi klub golfni ommalashtirish bilan birga, Issiqko‘lga yuqori daromadli sayyohlarni jalb qilish va mavsumiy turizmni kengaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Ammo loyihaning haqiqiy ta’siri unda xalqaro musobaqalar, mehmonxona xizmatlari va yangi ish o‘rinlari qay darajada yo‘lga qo‘yilishiga bog‘liq bo‘ladi.

Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi

Prezidentlar yangi majmua imkoniyatlari bilan tanishdi

Tadbir Shavkat Mirziyoyevning Cho‘lponota shahriga tashrifi doirasida o‘tkazildi. Marosimda Qirg‘iziston rahbari Sadir Japarov, Markaziy Osiyo mamlakatlari va Ozarbayjon davlat rahbarlari qatnashdi.

Yetakchilarga majmuada yaratilgan zamonaviy sport va turizm infratuzilmasi taqdim etildi. Yangi obyekt professional sportchilar bilan birga golfni endi o‘rganayotgan mehmonlarga ham xizmat ko‘rsatishi, kelajakda esa yirik musobaqalar o‘tkazish uchun maydonga aylanishi mumkinligi ta’kidlandi.

Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi

Davlat rahbarlari Sadir Japarov va Qirg‘iziston xalqini yangi obyektning ochilishi bilan tabriklab, mamlakat turizm salohiyatini oshirishga qaratilgan loyihalarda muvaffaqiyat tiladi.

Loyiha qanchalik katta?

Golf kurorti haqida avval tarqatilgan ma’lumotlarga ko‘ra, majmua Issiqko‘lning shimoliy sohilidagi Qoshko‘l qishlog‘i yaqinida joylashgan.

Loyihaning umumiy hududi qariyb 104 gektarni tashkil etadi. Uning taxminan 70 gektari 18 teshikli, xalqaro talablarga mos golf maydoni uchun ajratilgan. Maydon «links» uslubida loyihalashtirilgan bo‘lib, bunday format odatda tabiiy relef, shamol va ochiq hudud xususiyatlaridan foydalanishni nazarda tutadi.

Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi

Dastlabki rejalarda majmua hududida:

  • professional golf maydoni;

  • golf akademiyasi;

  • mehmonlar uchun apartamentlar;

  • dam olish va ovqatlanish obyektlari;

  • klub a’zolari uchun maxsus xizmatlar;

  • musobaqa hamda mashg‘ulot infratuzilmasini tashkil etish ko‘zda tutilgan.

Avvalgi loyiha taqdimotlarida kurort hududida mehmonlar uchun 1,5 mingdan ortiq apartament barpo etilishi ham rejalashtirilgani aytilgan. Biroq ochilish marosimiga doir rasmiy xabarda hozirgacha majmuaning qaysi qismlari to‘liq ishga tushirilgani ochiqlanmadi.

Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi

Nega golf turizm uchun muhim?

Golf ko‘plab mamlakatlarda faqat sport turi emas, balki mehmonxona, restoran, transport va ko‘ngilochar xizmatlarni birlashtiruvchi turistik mahsulot hisoblanadi.

Oddiy sayyoh bir hududda bir yoki ikki kun qolishi mumkin. Golf o‘ynash uchun kelgan mehmon esa ko‘pincha bir necha kun yashaydi, maydondan tashqari mehmonxona, ovqatlanish, transport va boshqa xizmatlardan ham foydalanadi.

Shu sabab majmua to‘liq quvvatda ishlasa, Issiqko‘lda:

  • sayyohlarning qolish muddatini uzaytirish;

  • yuqori to‘lov qobiliyatiga ega auditoriyani jalb qilish;

  • xalqaro musobaqalar o‘tkazish;

  • mahalliy xizmat ko‘rsatish biznesini rivojlantirish;

  • yangi doimiy va mavsumiy ish o‘rinlari yaratish imkoni paydo bo‘ladi.

Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi

Bu loyiha, ayniqsa, Issiqko‘l turizmini faqat plyaj va yozgi dam olish bilan cheklab qo‘ymaslik nuqtayi nazaridan ahamiyatli. Golf mavsumi ob-havoga bog‘liq bo‘lsa-da, u bahor va kuz oylarida ham sayyohlik oqimini saqlashga yordam berishi mumkin.

Ochilishning siyosiy ramzi ham bor

Marosimda bir vaqtning o‘zida bir nechta davlat rahbarining qatnashishi obyektga oddiy mahalliy sport klubidan yuqoriroq maqom berdi.

Bu, bir tomondan, Qirg‘izistonning yirik turizm loyihalarini mintaqaviy darajada namoyish etish istagini ko‘rsatadi. Ikkinchi tomondan, Markaziy Osiyo va Ozarbayjon mamlakatlarining turizm sohasida birgalikda ishlash imkoniyatlariga ham ishora qiladi.

Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi

Mintaqa mamlakatlari yagona sayyohlik yo‘nalishlarini yaratsa, xorijiy mehmon bir safar davomida bir nechta davlatga tashrif buyurishi mumkin. Issiqko‘ldagi golf kurorti esa tabiat, sport va premium dam olishni birlashtiradigan shunday mintaqaviy marshrutlardan biri bo‘lishi ehtimol.

Hali javobsiz savollar bor

Rasmiy xabarda majmuaning qurilish qiymati, investorlari, xodimlar soni va kutilayotgan yillik sayyohlar oqimi haqida batafsil ma’lumot berilmagan.

Shuningdek, quyidagi masalalar ham ochiq qolmoqda:

Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi

  • klubga kirish va a’zolik shartlari;

  • xalqaro musobaqalar taqvimi;

  • mehmonxona va apartamentlarning ishga tushish sanasi;

  • mahalliy aholi uchun yaratiladigan ish o‘rinlari;

  • suv resurslaridan foydalanish va maydonni parvarishlash tizimi.

Golf maydonlari katta hudud va muntazam parvarishni talab qiladi. Shu bois Issiqko‘l kabi ekologik jihatdan nozik hududda loyihaning suv sarfi va tabiatga ta’siri ham jamoatchilik uchun muhim masala bo‘lib qoladi.

Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi

Asosiy xulosa

Qirg‘izistondagi ilk xalqaro toifadagi golf klubining ochilishi mamlakat turizm sohasida yangi yo‘nalish boshlanayotganini ko‘rsatadi.

Shavkat Mirziyoyev va boshqa davlat rahbarlarining marosimda ishtirok etishi loyihaning mintaqaviy ahamiyatini oshirdi. Majmua golfni ommalashtirish, Issiqko‘lga yangi toifadagi sayyohlarni jalb qilish va sport turizmini rivojlantirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi

Endi asosiy intriga — katta maydon va zamonaviy infratuzilma real turistik oqim, xalqaro musobaqalar hamda mahalliy aholi uchun yangi daromad manbaiga aylana oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiBugun, 22:21UFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishUFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishBugun, 20:48Singapur metrosida yo‘lovchining pauerbanki yonib ketdiSingapur metrosida yo‘lovchining pauerbanki yonib ketdiBugun, 20:42Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarRossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarBugun, 20:33Telefonga berilgan sayyoh ayiq bilan yuzma-yuz keldi (video)Telefonga berilgan sayyoh ayiq bilan yuzma-yuz keldi (video)Bugun, 20:20Xo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildiXo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildiBugun, 19:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda