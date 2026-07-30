Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi
Issiqko‘l bo‘yida oddiy sport inshooti emas, Qirg‘iziston turizmining yangi yo‘nalishini belgilashi mumkin bo‘lgan yirik majmua ishga tushirildi. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlari bilan birgalikda mamlakatdagi ilk xalqaro toifadagi golf klubining tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi.
Yangi klub golfni ommalashtirish bilan birga, Issiqko‘lga yuqori daromadli sayyohlarni jalb qilish va mavsumiy turizmni kengaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Ammo loyihaning haqiqiy ta’siri unda xalqaro musobaqalar, mehmonxona xizmatlari va yangi ish o‘rinlari qay darajada yo‘lga qo‘yilishiga bog‘liq bo‘ladi.
Prezidentlar yangi majmua imkoniyatlari bilan tanishdi
Tadbir Shavkat Mirziyoyevning Cho‘lponota shahriga tashrifi doirasida o‘tkazildi. Marosimda Qirg‘iziston rahbari Sadir Japarov, Markaziy Osiyo mamlakatlari va Ozarbayjon davlat rahbarlari qatnashdi.
Yetakchilarga majmuada yaratilgan zamonaviy sport va turizm infratuzilmasi taqdim etildi. Yangi obyekt professional sportchilar bilan birga golfni endi o‘rganayotgan mehmonlarga ham xizmat ko‘rsatishi, kelajakda esa yirik musobaqalar o‘tkazish uchun maydonga aylanishi mumkinligi ta’kidlandi.
Davlat rahbarlari Sadir Japarov va Qirg‘iziston xalqini yangi obyektning ochilishi bilan tabriklab, mamlakat turizm salohiyatini oshirishga qaratilgan loyihalarda muvaffaqiyat tiladi.
Loyiha qanchalik katta?
Golf kurorti haqida avval tarqatilgan ma’lumotlarga ko‘ra, majmua Issiqko‘lning shimoliy sohilidagi Qoshko‘l qishlog‘i yaqinida joylashgan.
Loyihaning umumiy hududi qariyb 104 gektarni tashkil etadi. Uning taxminan 70 gektari 18 teshikli, xalqaro talablarga mos golf maydoni uchun ajratilgan. Maydon «links» uslubida loyihalashtirilgan bo‘lib, bunday format odatda tabiiy relef, shamol va ochiq hudud xususiyatlaridan foydalanishni nazarda tutadi.
Dastlabki rejalarda majmua hududida:
professional golf maydoni;
golf akademiyasi;
mehmonlar uchun apartamentlar;
dam olish va ovqatlanish obyektlari;
klub a’zolari uchun maxsus xizmatlar;
musobaqa hamda mashg‘ulot infratuzilmasini tashkil etish ko‘zda tutilgan.
Avvalgi loyiha taqdimotlarida kurort hududida mehmonlar uchun 1,5 mingdan ortiq apartament barpo etilishi ham rejalashtirilgani aytilgan. Biroq ochilish marosimiga doir rasmiy xabarda hozirgacha majmuaning qaysi qismlari to‘liq ishga tushirilgani ochiqlanmadi.
Nega golf turizm uchun muhim?
Golf ko‘plab mamlakatlarda faqat sport turi emas, balki mehmonxona, restoran, transport va ko‘ngilochar xizmatlarni birlashtiruvchi turistik mahsulot hisoblanadi.
Oddiy sayyoh bir hududda bir yoki ikki kun qolishi mumkin. Golf o‘ynash uchun kelgan mehmon esa ko‘pincha bir necha kun yashaydi, maydondan tashqari mehmonxona, ovqatlanish, transport va boshqa xizmatlardan ham foydalanadi.
Shu sabab majmua to‘liq quvvatda ishlasa, Issiqko‘lda:
sayyohlarning qolish muddatini uzaytirish;
yuqori to‘lov qobiliyatiga ega auditoriyani jalb qilish;
xalqaro musobaqalar o‘tkazish;
mahalliy xizmat ko‘rsatish biznesini rivojlantirish;
yangi doimiy va mavsumiy ish o‘rinlari yaratish imkoni paydo bo‘ladi.
Bu loyiha, ayniqsa, Issiqko‘l turizmini faqat plyaj va yozgi dam olish bilan cheklab qo‘ymaslik nuqtayi nazaridan ahamiyatli. Golf mavsumi ob-havoga bog‘liq bo‘lsa-da, u bahor va kuz oylarida ham sayyohlik oqimini saqlashga yordam berishi mumkin.
Ochilishning siyosiy ramzi ham bor
Marosimda bir vaqtning o‘zida bir nechta davlat rahbarining qatnashishi obyektga oddiy mahalliy sport klubidan yuqoriroq maqom berdi.
Bu, bir tomondan, Qirg‘izistonning yirik turizm loyihalarini mintaqaviy darajada namoyish etish istagini ko‘rsatadi. Ikkinchi tomondan, Markaziy Osiyo va Ozarbayjon mamlakatlarining turizm sohasida birgalikda ishlash imkoniyatlariga ham ishora qiladi.
Mintaqa mamlakatlari yagona sayyohlik yo‘nalishlarini yaratsa, xorijiy mehmon bir safar davomida bir nechta davlatga tashrif buyurishi mumkin. Issiqko‘ldagi golf kurorti esa tabiat, sport va premium dam olishni birlashtiradigan shunday mintaqaviy marshrutlardan biri bo‘lishi ehtimol.
Hali javobsiz savollar bor
Rasmiy xabarda majmuaning qurilish qiymati, investorlari, xodimlar soni va kutilayotgan yillik sayyohlar oqimi haqida batafsil ma’lumot berilmagan.
Shuningdek, quyidagi masalalar ham ochiq qolmoqda:
klubga kirish va a’zolik shartlari;
xalqaro musobaqalar taqvimi;
mehmonxona va apartamentlarning ishga tushish sanasi;
mahalliy aholi uchun yaratiladigan ish o‘rinlari;
suv resurslaridan foydalanish va maydonni parvarishlash tizimi.
Golf maydonlari katta hudud va muntazam parvarishni talab qiladi. Shu bois Issiqko‘l kabi ekologik jihatdan nozik hududda loyihaning suv sarfi va tabiatga ta’siri ham jamoatchilik uchun muhim masala bo‘lib qoladi.
Asosiy xulosa
Qirg‘izistondagi ilk xalqaro toifadagi golf klubining ochilishi mamlakat turizm sohasida yangi yo‘nalish boshlanayotganini ko‘rsatadi.
Shavkat Mirziyoyev va boshqa davlat rahbarlarining marosimda ishtirok etishi loyihaning mintaqaviy ahamiyatini oshirdi. Majmua golfni ommalashtirish, Issiqko‘lga yangi toifadagi sayyohlarni jalb qilish va sport turizmini rivojlantirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Endi asosiy intriga — katta maydon va zamonaviy infratuzilma real turistik oqim, xalqaro musobaqalar hamda mahalliy aholi uchun yangi daromad manbaiga aylana oladimi?
…