Sunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdi

·1·Texno
Sunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga ixtisoslashgan Simile stattapi atigi besh oy ichida oʻzining ikkinchi yirik moliyalashtirish raundini muvaffaqiyatli yakunladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya 200 million dollar miqdoridagi B seriyali investitsiyani jalb qilib, umumiy qiymatini 2 milliard dollarga yetkazdi va rasman yakkashox maqomini oldi. Mazkur moliyalashtirish raundiga Greenoaks boshchilik qilgan boʻlib, unga Index Ventures, Bain Capital Ventures va boshqa qator yirik fondlar oʻz hissalarini qoʻshdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur moliyalashtirish surʼatining naqadar tezligi startap bozorida sunʼiy intellektga boʻlgan talab va ishonch yuqori darajada saqlanib qolayotganini koʻrsatadi. Eslatib oʻtamiz, bundan atigi besh oy oldin Simile yashirin rejimdan chiqib, Index Ventures boshchiligida 100 million dollarlik A seriyali investitsiyani qoʻlga kiritganini eʼlon qilgan edi. Qisqa vaqt ichida kompaniya qiymatining ikki barobar oshishi investorlarning ushbu loyihaga boʻlgan ishonchi naqadar baland ekanini tasdiqlaydi.

Simulyatsiya qilingan foydalanuvchilar qanday ishlaydi?

Simile stattapi marketing va mahsulotlarni tadqiq qilish sohalari uchun sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan simulyatsiya qilingan foydalanuvchilarni taklif etadi. Ushbu yondashuv kompaniyalarga oʻz mahsulotlarini real insonlar ishtirokisiz, dastlabki bosqichdayoq turli xil sunʼiy obrazlar orqali sinovdan oʻtkazish imkonini beradi. Bu esa bozor tahlili va mahsulot dizayni jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.

Loyiha Stenford universiteti doktoranti Joon Sung Park tomonidan asos solingan. Uning dissertatsiya ishi doirasida yaratilgan va AI agentlari hatto ziyofatlar uyushtirishgacha boʻlgan simulyatsiyalarni amalga oshirgan „Smallville“ nomli loyihasi ushbu startap uchun asos boʻlib xizmat qilgan. Bugungi kunda kompaniyaning asosiy mijozlari qatorida yirik tibbiyot va chakana savdo tarmoqlari, xususan, CVS Health kompaniyasi ham mavjud boʻlib, u ayni paytda startapning asosiy buyurtmachilaridan biri hisoblanadi.

Sanoatdagi oʻsish va kelajak istiqbollari

Startapning eʼlon qilingan asosiy maqsadi yer yuzidagi barcha sakkiz milliard insonning xatti-harakatini aniq va toʻgʻri simulyatsiya qilishdan iborat. Shunga qaramay, mutaxassislarning fikricha, insonlar oʻta oldindan aytib boʻlmaydigan, ham mantiq, ham hissiyotlarga tayanib harakat qiladigan mavjudotlar boʻlgani sababli bu vazifa nisbatan murakkabdir. Biroq tadqiqotlar uchun foydalanuvchilarni simulyatsiya qilish yoʻnalishi bugungi kunda venchur investitsiyalarini jalb qilishda eng istiqbolli sohalardan biriga aylanib ulgurdi.

Hozirgi kunda ushbu yoʻnalishda faoliyat yurituvchi boshqa kompaniyalar ham investorlar eʼtiborini tortmoqda. Xususan, oʻxshash xizmatlarni taklif qiluvchi Aaru stattapi ham oʻtgan yilning dekabr oyida 1 milliard dollarlik baholash qiymati bilan A seriyali investitsiyani qoʻlga kiritgan edi. Simileʼning soʻnggi yutuqlari sunʼiy intellekt vositasida bozor tadqiqotlarini amalga oshirish kelajakda biznes uchun muhim vositaga aylanishini koʻrsatmoqda.

SimileSunʼiy intellektInvestitsiyaYakkashoxStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Spotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdiSpotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdiBugun, 22:55SpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiSpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiBugun, 21:59Sunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaSunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaBugun, 21:55Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 21:55Tesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiTesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiBugun, 21:25Okta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiOkta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi