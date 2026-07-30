LinkedIn foydalanuvchilarga sun'iy intellekt chiqindilariga qarshi kurashishda yordam beradi

·23·Texno
LinkedIn foydalanuvchilarga sun'iy intellekt chiqindilariga qarshi kurashishda yordam beradi
Qisqacha

Professional tarmoq hisoblangan LinkedIn platformasi foydalanuvchilar lentasini toʻldirib borayotgan past sifatli va sun'iy intellekt yordamida yaratilgan “AI slop” deb nomlanuvchi chiqindilarga qarshi keskin kurash choralarini koʻra boshladi. Microsoft kompaniyasiga qarashli ijtimoiy tarmoq endilikda foydalanuvchilarga postlar sun'iy intellekt tomonidan yozilganiga shubha tugʻilganda maxsus shikoyat qilish imkoniyatini beruvchi tugmani joriy etmoqda.

Professional tarmoq sifatida tanilgan LinkedIn oʻz foydalanuvchilari lentasini toʻldirib borayotgan past sifatli va sun'iy intellekt yordamida avtomatik ravishda yaratilgan kontentlarga — “AI slop” deb nomlanuvchi chiqindilarga qarshi keskin kurash choralarini koʻra boshladi. ixbt.com va xorijiy manbalar tarqatgan ma'lumotlarga koʻra, platforma endilikda foydalanuvchilarga postlar sun'iy intellekt tomonidan yozilganiga shubha tugʻilganda maxsus shikoyat qilish imkoniyatini beruvchi tugmani joriy etmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻnggi paytlarda internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarning sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan haqiqiy boʻlmagan matnlardan charchagani sababli oʻxshash muammolarga duch kelmoqda. Cloudflare infratuzilma kompaniyasi ma'lumotlariga koʻra, hozirda tarmoqdagi bot trafigi insonlar tomonidan yaratilgan soʻrovlardan ham oshib ketgan. Ushbu holat yangi startaplarga ham oʻz ta'sirini koʻrsatib, hatto ba'zi loyihalarning yopilishiga sabab boʻlgan.

Yangi funksiya va avtomatlashtirilgan himoya choralari

Microsoft kompaniyasiga qarashli LinkedIn ijtimoiy tarmogʻining bosh mahsulot direktori Hari Srinivasan ushbu muammo platforma uchun asosiy ustuvor vazifalardan biri ekanini ta'kidladi. Uning soʻzlariga koʻra, odamlar LinkedIn tarmogʻiga real insonlar bilan bogʻlanish hamda oʻzlarining shaxsiy gʻoyalari va tajribalarini ulashish uchun tashrif buyurishadi.

Yangi “Seems like AI slop” tugmasi platformadagi past sifatli kontent hajmini kamaytirishga qaratilgan bir nechta chora-tadbirlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, kompaniya avtomatlashtirilgan himoya tizimlariga investitsiya kiritib, hozirning oʻzida har kuni yuz minglab avtomatlashtirilgan izoh urinishlarini bloklamoqda.

Klassifikatorlar va mualliflar uchun yangi imkoniyatlar

Srinivasan ma'lum qilishicha, LinkedIn postlarning sun'iy intellekt mahsuli ekanini aniqlovchi yangi klassifikatorlarni joriy etmoqda. Bu orqali tarmoqdan tashqaridagi tavsiya etilgan kontentlar orasida past sifatli materiallar miqdori qisqartiriladi. Shuningdek, foydalanuvchilar oʻz postlari sun'iy intellektning haddan tashqari koʻp ishlatilishi tufayli insofsiz yoki sun'iy boʻlib koʻrinayotganini shaxsiy boshqaruv panelida xususiy tarzda koʻrishlari mumkin boʻladi.

Kompaniya sun'iy intellekt yordamida postlarni oʻzgartirib yuboradigan eski “enhance your post” funksiyasidan voz kechib, uning oʻrniga muallifning asl ovozini oʻzgartirmasdan faqat matnni tahrir qiladigan xususiyatni ishga tushirmoqda. Bundan tashqari, profil va sahifalarni tasdiqlash vositalaridan foydalanish imkoniyatlari kengaytirilib, keraksiz kompaniya sahifalarining izohlarini bloklash opsiyasi ham qoʻshildi.

LinkedInSun'iy intellektTexnologiyalarIjtimoiy tarmoqlarKontent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Florida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaKecha, 23:58Google sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiGoogle sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiKecha, 23:53Kosmosda ilk bor toʻlaqonli rentgen suratlari olindiKosmosda ilk bor toʻlaqonli rentgen suratlari olindiKecha, 23:26Sunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdiSunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdiKecha, 22:59Spotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdiSpotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdiKecha, 22:55SpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiSpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiKecha, 21:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi