LinkedIn foydalanuvchilarga sun'iy intellekt chiqindilariga qarshi kurashishda yordam beradi
Professional tarmoq hisoblangan LinkedIn platformasi foydalanuvchilar lentasini toʻldirib borayotgan past sifatli va sun'iy intellekt yordamida yaratilgan “AI slop” deb nomlanuvchi chiqindilarga qarshi keskin kurash choralarini koʻra boshladi. Microsoft kompaniyasiga qarashli ijtimoiy tarmoq endilikda foydalanuvchilarga postlar sun'iy intellekt tomonidan yozilganiga shubha tugʻilganda maxsus shikoyat qilish imkoniyatini beruvchi tugmani joriy etmoqda.
Professional tarmoq sifatida tanilgan LinkedIn oʻz foydalanuvchilari lentasini toʻldirib borayotgan past sifatli va sun'iy intellekt yordamida avtomatik ravishda yaratilgan kontentlarga — “AI slop” deb nomlanuvchi chiqindilarga qarshi keskin kurash choralarini koʻra boshladi. ixbt.com va xorijiy manbalar tarqatgan ma'lumotlarga koʻra, platforma endilikda foydalanuvchilarga postlar sun'iy intellekt tomonidan yozilganiga shubha tugʻilganda maxsus shikoyat qilish imkoniyatini beruvchi tugmani joriy etmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Soʻnggi paytlarda internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarning sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan haqiqiy boʻlmagan matnlardan charchagani sababli oʻxshash muammolarga duch kelmoqda. Cloudflare infratuzilma kompaniyasi ma'lumotlariga koʻra, hozirda tarmoqdagi bot trafigi insonlar tomonidan yaratilgan soʻrovlardan ham oshib ketgan. Ushbu holat yangi startaplarga ham oʻz ta'sirini koʻrsatib, hatto ba'zi loyihalarning yopilishiga sabab boʻlgan.
Yangi funksiya va avtomatlashtirilgan himoya choralariMicrosoft kompaniyasiga qarashli LinkedIn ijtimoiy tarmogʻining bosh mahsulot direktori Hari Srinivasan ushbu muammo platforma uchun asosiy ustuvor vazifalardan biri ekanini ta'kidladi. Uning soʻzlariga koʻra, odamlar LinkedIn tarmogʻiga real insonlar bilan bogʻlanish hamda oʻzlarining shaxsiy gʻoyalari va tajribalarini ulashish uchun tashrif buyurishadi.
Yangi “Seems like AI slop” tugmasi platformadagi past sifatli kontent hajmini kamaytirishga qaratilgan bir nechta chora-tadbirlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, kompaniya avtomatlashtirilgan himoya tizimlariga investitsiya kiritib, hozirning oʻzida har kuni yuz minglab avtomatlashtirilgan izoh urinishlarini bloklamoqda.
Klassifikatorlar va mualliflar uchun yangi imkoniyatlarSrinivasan ma'lum qilishicha, LinkedIn postlarning sun'iy intellekt mahsuli ekanini aniqlovchi yangi klassifikatorlarni joriy etmoqda. Bu orqali tarmoqdan tashqaridagi tavsiya etilgan kontentlar orasida past sifatli materiallar miqdori qisqartiriladi. Shuningdek, foydalanuvchilar oʻz postlari sun'iy intellektning haddan tashqari koʻp ishlatilishi tufayli insofsiz yoki sun'iy boʻlib koʻrinayotganini shaxsiy boshqaruv panelida xususiy tarzda koʻrishlari mumkin boʻladi.
Kompaniya sun'iy intellekt yordamida postlarni oʻzgartirib yuboradigan eski “enhance your post” funksiyasidan voz kechib, uning oʻrniga muallifning asl ovozini oʻzgartirmasdan faqat matnni tahrir qiladigan xususiyatni ishga tushirmoqda. Bundan tashqari, profil va sahifalarni tasdiqlash vositalaridan foydalanish imkoniyatlari kengaytirilib, keraksiz kompaniya sahifalarining izohlarini bloklash opsiyasi ham qoʻshildi.
…