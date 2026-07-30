Spotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdi

·0·Texno
Spotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdi

Mashhur striming xizmati Spotify oʻz foydalanuvchilariga musiqiy pleylendlarni yanada shaxsiylashtirish uchun moʻljallangan mutlaqo yangi funksiyani taqdim etdi. TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, endi har bir taronaga oʻziga xos eslatma va xotiralarni yozib qoldirish mumkin boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi xususiyat tinglovchilarga muayyan qoʻshiq nima uchun pleylendga qoʻshilgani yoki uni ilk bor qayerda eshitgani haqidagi xotiralarni saqlash imkonini beradi. Masalan, Parij koʻchalarida sayr qilib yurgan paytda kashf etilgan trek yoki ilk uchrashuv chogʻida yangragan ohanglar endi oʻzining kichik izohiga ega boʻlishi mumkin.

Musiqiy pleylendlarni kundalikka aylantirish imkoniyati

Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, vaqt oʻtishi bilan bunday yozuvlar tinglovchining qanday musiqa turlarini yoqtirishi va uning hayotidagi muhim lahzalarni aks ettiruvchi butun boshli manzarani hosil qiladi. Bu yondashuv odatiy musiqiy toʻplamlarni shaxsiy xotiralar makoniga aylantiradi.

Mazkur qadam Spotify platformasiga Apple Music hamda YouTube Music kabi asosiy raqobatchilardan farqli oʻlaroq, oʻziga xos kundalik yuritish elementini joriy etish imkonini beradi. Bunday imkoniyat hozircha boshqa raqobatdosh platformalarda mavjud emas va u kompaniyaning oʻziga xosligini taʼminlaydi.

Funksiyadan foydalanish tartibi va cheklovlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi funksiya bepul hamda premium tarif foydalanuvchilari uchun birdek taqdim etiladi. Biroq undan foydalanish uchun foydalanuvchining yoshi 16 yoshdan kichik boʻlmasligi talab etiladi va xizmat hozircha faqat ayrim tanlangan bozorlarda ishga tushirilgan.

Uni faollashtirish juda oson: foydalanuvchi oʻzi yaratgan yoki oʻzi qoʻshgan qoʻshiqlar mavjud pleylendga kirib, qoʻshiq yonidagi uch nuqtali menyuni bosishi va “Add note” (Eslatma qoʻshish) bandini tanlashi kerak. Shundan soʻng matn kiritilib, saqlab qoʻyiladi.

Yaratilgan izoh pleylendni koʻra oladigan barcha foydalanuvchilarga namoyon boʻladi va muallifning ismi uning profiliga havola sifatida ulanadi. Bu esa tinglovchilar oʻrtasida musiqiy didlar va xotiralar orqali oʻziga xos muloqot muhitini yaratadi.

Sportsevarlar uchun yugurish rejimi

Shuningdek, Spotify shu kuni eʼlon qilgan yana bir yangilik Running Mode deb nomlandi. Ushbu funksiya yugurishning turli bosqichlariga mos ravishda qoʻshiqlarni tanlab beradi va foydalanuvchining tezligi hamda afzalliklariga qarab avtomatik ravishda navbatdagi trekni uzatib boradi.

Mazkur yugurish rejimi hozircha ayrim mamlakatlardagi premium tarif foydalanuvchilari uchun mavjud boʻlib, kompaniya jismoniy faollik va musiqani uygʻunlashtirish borasidagi imkoniyatlarni kengaytirishda davom etmoqda.

SpotifyTexnologiyaMusiqaStrimingYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdiSunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdiBugun, 22:59SpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiSpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiBugun, 21:59Sunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaSunʼiy intellekt bozorida forward-deployed muhandislariga talab keskin oshmoqdaBugun, 21:55Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems 1 milliard dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 21:55Tesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiTesla oʻzining 10 millioninchi elektromobilini ishlab chiqardiBugun, 21:25Okta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiOkta sunʼiy intellekt xavfsizligiga ixtisoslashgan Permisoʼni sotib oldiBugun, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi