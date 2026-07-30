Spotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdi
Mashhur striming xizmati Spotify oʻz foydalanuvchilariga musiqiy pleylendlarni yanada shaxsiylashtirish uchun moʻljallangan mutlaqo yangi funksiyani taqdim etdi. TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, endi har bir taronaga oʻziga xos eslatma va xotiralarni yozib qoldirish mumkin boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi xususiyat tinglovchilarga muayyan qoʻshiq nima uchun pleylendga qoʻshilgani yoki uni ilk bor qayerda eshitgani haqidagi xotiralarni saqlash imkonini beradi. Masalan, Parij koʻchalarida sayr qilib yurgan paytda kashf etilgan trek yoki ilk uchrashuv chogʻida yangragan ohanglar endi oʻzining kichik izohiga ega boʻlishi mumkin.
Musiqiy pleylendlarni kundalikka aylantirish imkoniyatiKompaniya vakillarining tushuntirishicha, vaqt oʻtishi bilan bunday yozuvlar tinglovchining qanday musiqa turlarini yoqtirishi va uning hayotidagi muhim lahzalarni aks ettiruvchi butun boshli manzarani hosil qiladi. Bu yondashuv odatiy musiqiy toʻplamlarni shaxsiy xotiralar makoniga aylantiradi.
Mazkur qadam Spotify platformasiga Apple Music hamda YouTube Music kabi asosiy raqobatchilardan farqli oʻlaroq, oʻziga xos kundalik yuritish elementini joriy etish imkonini beradi. Bunday imkoniyat hozircha boshqa raqobatdosh platformalarda mavjud emas va u kompaniyaning oʻziga xosligini taʼminlaydi.
Funksiyadan foydalanish tartibi va cheklovlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi funksiya bepul hamda premium tarif foydalanuvchilari uchun birdek taqdim etiladi. Biroq undan foydalanish uchun foydalanuvchining yoshi 16 yoshdan kichik boʻlmasligi talab etiladi va xizmat hozircha faqat ayrim tanlangan bozorlarda ishga tushirilgan.
Uni faollashtirish juda oson: foydalanuvchi oʻzi yaratgan yoki oʻzi qoʻshgan qoʻshiqlar mavjud pleylendga kirib, qoʻshiq yonidagi uch nuqtali menyuni bosishi va “Add note” (Eslatma qoʻshish) bandini tanlashi kerak. Shundan soʻng matn kiritilib, saqlab qoʻyiladi.
Yaratilgan izoh pleylendni koʻra oladigan barcha foydalanuvchilarga namoyon boʻladi va muallifning ismi uning profiliga havola sifatida ulanadi. Bu esa tinglovchilar oʻrtasida musiqiy didlar va xotiralar orqali oʻziga xos muloqot muhitini yaratadi.
Sportsevarlar uchun yugurish rejimiShuningdek, Spotify shu kuni eʼlon qilgan yana bir yangilik Running Mode deb nomlandi. Ushbu funksiya yugurishning turli bosqichlariga mos ravishda qoʻshiqlarni tanlab beradi va foydalanuvchining tezligi hamda afzalliklariga qarab avtomatik ravishda navbatdagi trekni uzatib boradi.
Mazkur yugurish rejimi hozircha ayrim mamlakatlardagi premium tarif foydalanuvchilari uchun mavjud boʻlib, kompaniya jismoniy faollik va musiqani uygʻunlashtirish borasidagi imkoniyatlarni kengaytirishda davom etmoqda.
…