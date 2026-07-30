Muhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildi
Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni mamlakatda o‘tkaziladigan xalqaro tadbirlarda qatnashishga taklif qildi. O‘zbekiston rahbari Oltinchi butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari, joriy yildagi Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) sammiti hamda 2027 yildagi ikkinchi «Bishkek+25» tog‘ sammitiga taklif etildi.
Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan o‘tkazilgan sermahsul muzokaralar yakunida muhim e’lon qildi. Japarov O‘zbekiston rahbarini yaqin orada Qirg‘izistonda bo‘lib o‘tadigan dunyo miqyosidagi yirik xalqaro tadbirlarda ishtirok etishga taklif etdi. Ushbu taklif ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stlik, yaxshi qo‘shnichilik va strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqish yo‘lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
Matbuot anjumanida Sadir Japarov taklif etilgan muhim tadbirlarni alohida sanab o‘tdi:
Oltinchi butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari;
Joriy yilda bo‘lib o‘tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) sammiti;
2027 yilda o‘tkaziladigan ikkinchi «Bishkek+25» tog‘ sammiti.
Qirg‘iziston rahbari muzokaralar yakunlaridan to‘liq qoniqish hosil qilganini bildirdi va Shavkat Mirziyoyevga sermahsul davlat tashrifi, o‘zbek-qirg‘iz munosabatlari hamda ikki mamlakatning mustahkam do‘stligi rivojlanishiga shaxsan e’tibor qaratayotgani uchun alohida minnatdorlik bildirdi. Japarovning so‘zlariga ko‘ra, O‘zbekiston Prezidentining mazkur tashrifi natijalari ikki davlat farovonligi, mintaqada tinchlik, barqarorlik va o‘zaro ishonchning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.
Asosiy ma’lumotlar jadvali
Mezzon / Ma’lumot
Tafsilotlar
Tadbirlar
Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari, SHHT sammiti, "Bishkek+25" tog‘ sammiti
Taklif etgan
Sadir Japarov (Qirg‘iziston Prezidenti)
Taklif etilgan
Shavkat Mirziyoyev (O‘zbekiston Prezidenti)
Maqsad
Do‘stlik, hamkorlik va mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlash
Prezident Japarovning bahosi
"Sermahsul davlat tashrifi", "to‘liq qoniqish"
Ushbu muhim siyosiy xushxabarni do‘stlaringiz va yaqinlaringizga tezroq yuboring! Ko‘pchilik bu tarixiy qadam haqida bilishi kerak.Sizningcha, bunday xalqaro tadbirlardagi hamkorlik ikki mamlakat munosabatlariga qanday ta’sir qiladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…