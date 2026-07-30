Muhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildi

·26·O‘zbekiston
Muhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildi
Qisqacha

Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni mamlakatda o‘tkaziladigan xalqaro tadbirlarda qatnashishga taklif qildi. O‘zbekiston rahbari Oltinchi butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari, joriy yildagi Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) sammiti hamda 2027 yildagi ikkinchi «Bishkek+25» tog‘ sammitiga taklif etildi.

Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan o‘tkazilgan sermahsul muzokaralar yakunida muhim e’lon qildi. Japarov O‘zbekiston rahbarini yaqin orada Qirg‘izistonda bo‘lib o‘tadigan dunyo miqyosidagi yirik xalqaro tadbirlarda ishtirok etishga taklif etdi. Ushbu taklif ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stlik, yaxshi qo‘shnichilik va strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqish yo‘lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Matbuot anjumanida Sadir Japarov taklif etilgan muhim tadbirlarni alohida sanab o‘tdi:

  • Oltinchi butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari;

  • Joriy yilda bo‘lib o‘tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) sammiti;

  • 2027 yilda o‘tkaziladigan ikkinchi «Bishkek+25» tog‘ sammiti.

Qirg‘iziston rahbari muzokaralar yakunlaridan to‘liq qoniqish hosil qilganini bildirdi va Shavkat Mirziyoyevga sermahsul davlat tashrifi, o‘zbek-qirg‘iz munosabatlari hamda ikki mamlakatning mustahkam do‘stligi rivojlanishiga shaxsan e’tibor qaratayotgani uchun alohida minnatdorlik bildirdi. Japarovning so‘zlariga ko‘ra, O‘zbekiston Prezidentining mazkur tashrifi natijalari ikki davlat farovonligi, mintaqada tinchlik, barqarorlik va o‘zaro ishonchning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Asosiy ma’lumotlar jadvali

Mezzon / Ma’lumot

Tafsilotlar

Tadbirlar

Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari, SHHT sammiti, "Bishkek+25" tog‘ sammiti

Taklif etgan

Sadir Japarov (Qirg‘iziston Prezidenti)

Taklif etilgan

Shavkat Mirziyoyev (O‘zbekiston Prezidenti)

Maqsad

Do‘stlik, hamkorlik va mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlash

Prezident Japarovning bahosi

"Sermahsul davlat tashrifi", "to‘liq qoniqish"

Ushbu muhim siyosiy xushxabarni do‘stlaringiz va yaqinlaringizga tezroq yuboring! Ko‘pchilik bu tarixiy qadam haqida bilishi kerak.Sizningcha, bunday xalqaro tadbirlardagi hamkorlik ikki mamlakat munosabatlariga qanday ta’sir qiladi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Shavkat MirziyoyevSadyr JaparovQirg'izistonO'zbekistonShanxay hamkorlik tashkiloti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Kecha, 22:28O‘zbekistonda avtobus yo‘l haqini oshirish bo‘yicha yangi taklif bildirildiO‘zbekistonda avtobus yo‘l haqini oshirish bo‘yicha yangi taklif bildirildiKecha, 20:06Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiAvgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiKecha, 15:32Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Cho‘lponotaga keldi: kun tartibida nima bor?Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Cho‘lponotaga keldi: kun tartibida nima bor?Kecha, 14:56Prezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdiPrezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdiKecha, 13:15Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandiMaktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandiKecha, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi