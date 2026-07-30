Kosmosda ilk bor toʻlaqonli rentgen suratlari olindi

·30·Texno
Kosmosda ilk bor toʻlaqonli rentgen suratlari olindi
Qisqacha

Insoniyat tarixida ilk bor Yer orbitasida toʻlaqonli va diagnostik darajadagi rentgen suratlari olindi. Ushbu muvaffaqiyatli tajriba NASA va SpaceX koʻmagida Mayo klinikasi mutaxassisi Sheyna Gifford boshchiligidagi xalqaro olimlar guruhi tomonidan SpaceX kompaniyasining Fram2 boshqariladigan kosmik missiyasi vaqtida bajarildi. Kosmosda olingan rentgen tasvirlarining sifati, kontrasti va aniqligi Yer sharoitida qilingan suratlardan aslo qolishmasligi aniqlandi.

Insoniyat kosmik tadqiqotlar tarixida ilk bor Yer orbitasida toʻlaqonli va diagnostik darajadagi rentgen suratlarini olishga muvaffaq boʻldi. Ushbu muhim ilmiy yutuq kelgusida Mars va boshqa uzoq sayyoralarga amalga oshiriladigan uzoq muddatli kosmik ekspeditsiyalar xavfsizligini taʼminlashda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur muvaffaqiyatli tajriba NASA va SpaceX koʻmagida Mayo klinikasi mutaxassisi Sheyna Gifford boshchiligidagi xalqaro olimlar guruhi tomonidan amalga oshirildi. Sinovlar SpaceX kompaniyasining Fram2 boshqariladigan kosmik missiyasi vaqtida bajarilgan boʻlib, bunda Yerning olis hududlari va sport musobaqalari uchun moʻljallangan ixcham hamda portativ rentgen tizimidan foydalanildi.

Kosmos va Yerdagi suratlar oʻrtasida farq topilmadi

Orbita sharoitida kosmonavtlar qoʻl, koʻkrak qafasi, qorin boʻshligʻi hamda turli buyumlarni, jumladan, smart-soatlarni parvozdan oldin va kosmosda turgan paytda suratga olishdi. Shundan soʻng mustaqil rentgenologlar tomonidan tahlil qilingan tasvirlar mutaxassislarni hayratda qoldirdi.

Mutaxassislarning xulosasiga koʻra, kosmosda olingan rentgen tasvirlarining sifati, kontrasti va aniqligi Yer sharoitida qilingan suratlardan aslo qolishmaydi. Ularning orasida hech qanday sezilarli farq aniqlanmagani ushbu texnologiyaning kosmik parvozlarda ishonchli ekanini amalda tasdiqladi.

Tibbiy diagnostika imkoniyatlari kengaymoqda

Maʼlumki, shu vaqtgacha kosmik kema va orbital stansiyalar boshqaruvidagi yagona tibbiy vizualizatsiya usuli ultratovush tekshiruvi (UZI) boʻlib qolayotgan edi. Biroq UZI tekshiruvi maxsus tayyorgarlikdan oʻtgan operatorning ishtirokini talab etishi bilan cheklangan.

Yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtgan portativ rentgen apparatlari esa foydalanishda ancha soddaligi bilan ajralib turadi. Ular quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

  • Suyaklar sinishi va oʻpka kasalliklarini tezkor aniqlash;
  • Turli ichki jarohatlar va holatlarga tashxis qoʻyish;
  • Uskunalarni qismlarga ajratmasdan, ularning ichki shikastlari va nosozliklarini tekshirish.

Kelajakdagi uzoq ekspeditsiyalar uchun muhim ahamiyat

Mazkur tadqiqot ayniqsa kelgusida amalga oshiriladigan Mars ekspeditsiyalari uchun oʻta muhim ahamiyat kasb etadi. Qizil sayyoraga uyushtiriladigan safarlarda ekipaj aʼzolari jiddiy jarohat yoki kasallik yuzaga kelgan taqdirda zudlik bilan Yerga qaytish imkoniyatiga ega boʻlmaydi.

Tadqiqot mualliflarining taʼkidlashicha, boshqariladigan kosmik missiyalarning davomiyligi oshib borishi bilan oʻz-oʻzini tibbiy diagnostika qilish imkoniyati ekipaj xavfsizligining zaruriy elementiga aylanmoqda. Olingan natijalar esa ixcham rentgen tizimlari kelgusida uzoq kosmik safarlar uchun moʻljallangan standart jihozlar qatoridan joy olishi mumkinligini koʻrsatmoqda.

KosmosRentgenSpaceXNASATibbiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Florida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaKecha, 23:58Google sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiGoogle sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiKecha, 23:53LinkedIn foydalanuvchilarga sun'iy intellekt chiqindilariga qarshi kurashishda yordam beradiLinkedIn foydalanuvchilarga sun'iy intellekt chiqindilariga qarshi kurashishda yordam beradiKecha, 23:27Sunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdiSunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdiKecha, 22:59Spotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdiSpotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdiKecha, 22:55SpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiSpaceX Florida shtatida Starship uchun tutqich mexanizmini ishga tushirdiKecha, 21:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi