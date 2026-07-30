Rus aktyorining Putinga virus murojaati va 2 soatdan keyingi kutilmagan «tavbasi»
Rossiyalik 26 yoshli aktyor Aleksey Yarmushchik 2026 yil 28 iyul kuni Instagram sahifasida Rossiya prezidenti Vladimir Putinga keskin tanqidiy videomurojaat yo‘lladi va bu post ikki kun ichida bir yarim milliondan ortiq ko‘rildi. U o‘z chiqishida Putinni prezident sifatida ko‘rmasligini hamda Qrimning anneksiya qilinishiga noroziligini ochiq bayon qildi.
Rossiyalik 26 yoshli iqtidorli aktyor Aleksey Yarmushchikning RF prezidenti Vladimir Putinga yo‘llagan keskin tanqidiy videomurojaati internetning rus segmentida haqiqiy axborot portlashini sodir etdi. Bir necha soat ichida millionlab ko‘rilgan virus videodan so‘ng, aktyor kutilmaganda o‘z fikridan qaytdi.
Zamin.uz ushbu shov-shuvli voqea tafsilotlari, aktyorning asl maqsadlari va uning Sergey Bezrukov teatridagi faoliyati bilan bog‘liq qiziqarli jihatlarni tahlil qiladi.
1. Axborot pufagini yorib chiqish: Birinchi videodagi olovli nutq
2026 yilning 28 iyul tongida Aleksey Yarmushchik o‘z instagram sahifasida Vladimir Putinga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat yozilgan videoni e’lon qildi. Unda zumerlar avlodi vakili bo‘lgan aktyor siyosiy qarashlarini ochiq-oydin va juda his-tuyg‘ularga berilib bayon qilgan.
Yarmushchikning murojaatidagi eng shov-shuvli nuqtalar:
«Putin – mening prezidentim emas»: Aktyor bu fikrni bir necha bor takrorlab, o‘zi va tengdoshlari Putinni prezident sifatida ko‘rishni istamasligini ta’kidlagan.
«Qrim – bizniki emas»: U Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishiga nisbatan o‘z noroziligini ochiq bildirgan.
Tengdoshlar qo‘rquvi: Aktyor o‘z avlodining amaldagi hukumatdan qo‘rqishini, ammo ichida norozi ekanligini aytgan. U faqat xorijiy agentlarga qarshi Shaman (Yaroslav Dronov) hukumatni qo‘llab-quvvatlashini misol qilib keltirgan.
Propagandadan charchoq: Yarmushchik davlat televideniyesini ko‘rishni istamasligini, Instagram kabi blokirovka qilingan servislarni afzal ko‘rishini aytgan.
Diqqatga sazovor fakt: Ushbu video ikki kun ichida bir yarim milliondan ortiq ko‘rildi, postga 65 mingdan ortiq kishi layk bosdi.
2. Kutilmagan burilish: Ikki soatdan keyingi «tavba» videosi
Birinchi video virusdek tarqalayotgan bir paytda, Aleksey Yarmushchik bir necha soat o‘tib navbatdagi murojaatni e’lon qildi. Ikkinchi videoda uning ohangi va fikrlari birinchisiga mutlaqo qarama-qarshi edi.
Aktyor o‘z fikrini o‘zgartirganini quyidagicha izohladi:
Onasining so‘zlari: U onasi unga siyosatda hech narsani tushunmasligini va Putin mamlakat uchun «ko‘p ish qilgani»ni aytganini bildirdi.
Muxoliflarning «mehribonligi»: Aktyor o‘zining birinchi videosiga yozilgan salbiy izohlarni o‘qib, odamlarning «yaxshilik bilan yozishlari»dan hayratga tushganini aytgan. Bu «mehribonlik» uning fikrini o‘zgartirishga sabab bo‘lgan.
Hukumatga «muhabbat»: Ikkinchi videoda Yarmushchik: «Men allaqachon hukumatni ham yaxshi ko‘raman, men allaqachon Vladimir Vladimirovichni... hurmat qilaman», – degan.
3. Oqibatlardan cho‘chish va safarbarlik qo‘rquvi: Asl sabablar nimada?
Aktyor «Ostorojno, novosti» nashriga bergan intervyusida o‘z harakatlarining asl sabablarini ochiqladi. U birinchi videoni «axborot pufagini yorib chiqishga urinish» deb atagan bo‘lsa-da, oqibatlardan «albatta, cho‘chiyotgani»ni tan oldi.
«Men 26 yoshdaman. Tengdoshlarimning barchasi qo‘rqishadi. Putinning familiyasini tilga olgan yagona odamman. Boshqalar esa qandaydir qo‘rquvda», – degan u.
Murojaatga turtki bo‘lgan omil: Aktyorning so‘zlariga ko‘ra, Rossiyada safarbarlikning yangi to‘lqini boshlanishi haqidagi mish-mishlar uni juda qattiq xavotirga solgan. «Mendek yosh yigit uchun, bu eng kuchli xavotirlardan biridir», – degan u.
Aleksey Yarmushchikning Sergey Bezrukov teatridagi faoliyati va ketishi
Aleksey Yarmushchik siyosiy faolligidan oldin Sergey Bezrukov rahbarligidagi Moskva oblast drama teatrida ishlagan. Bezrukov Putinning ishonchli vakili sifatida tanilganligi sababli, Yarmushchikning bu teatrda ishlashi va keyinchalik Putinni tanqid qilishi alohida qiziqarli jihatdir.
Aktyor 2026 yil iyun oyida teatrdan bo‘shagan. U bunga quyidagi sabablarni keltirgan:
Juda past ish haqi.
Aktyorlarni «mulk sifatida qabul qilishlari».
Psixologik chegaralarni buzish va qadr-qimmatni kamsitish.
Asosiy ma’lumotlar jadvali
Mezzon / Ma’lumot
Tafsilotlar
Subyekt
Aleksey Yarmushchik (26 yoshli rus aktyori)
Birinchi video (28 iyul)
Putinni tanqid qilgan, Qrimni «bizniki emas» degan
Virus ko‘rsatkichlari
1,5 mln+ ko‘rish, 65k+ layk (2 kunda)
Ikkinchi video (Ikki soatdan keyin)
Hukumatni sevishini va Putinni hurmat qilishini aytgan
Asl sabab (Intervyu)
Axborot pufagini yorib chiqish va safarbarlik qo‘rquvi
Sobiq ish joyi
Moskva oblast drama teatri (Badiiy rahbar: Sergey Bezrukov)
Teatrdan ketish sababi
Past oylik, mulk sifatida ko‘rish, psixologik bosim
Ushbu shov-shuvli va tahliliy voqea haqidagi xabarni tezroq yaqinlaringiz va tanishlaringizga yuboring!
Rus aktyorining Putinga keskin murojaati va ikki soatdan keyingi «tavbasi» ortidagi qo‘rquv va ichki ziddiyatlar — bu bugungi kunning eng dolzarb mavzularidan biridir.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani darhol do‘stlaringiz va siyosiy vaziyatga qiziquvchi guruhlarga yuboring!
Sizningcha, aktyorning ikki videosi ortidagi haqiqiy tuyg‘ular qaysi biriga yaqinroq? Nima uchun u ikki soatdan keyin fikrini o‘zgartirdi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…