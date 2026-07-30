Rus aktyorining Putinga virus murojaati va 2 soatdan keyingi kutilmagan «tavbasi»

·83·Dunyo
Rus aktyorining Putinga virus murojaati va 2 soatdan keyingi kutilmagan «tavbasi»
Qisqacha

Rossiyalik 26 yoshli aktyor Aleksey Yarmushchik 2026 yil 28 iyul kuni Instagram sahifasida Rossiya prezidenti Vladimir Putinga keskin tanqidiy videomurojaat yo‘lladi va bu post ikki kun ichida bir yarim milliondan ortiq ko‘rildi. U o‘z chiqishida Putinni prezident sifatida ko‘rmasligini hamda Qrimning anneksiya qilinishiga noroziligini ochiq bayon qildi.

Rossiyalik 26 yoshli iqtidorli aktyor Aleksey Yarmushchikning RF prezidenti Vladimir Putinga yo‘llagan keskin tanqidiy videomurojaati internetning rus segmentida haqiqiy axborot portlashini sodir etdi. Bir necha soat ichida millionlab ko‘rilgan virus videodan so‘ng, aktyor kutilmaganda o‘z fikridan qaytdi.

Zamin.uz ushbu shov-shuvli voqea tafsilotlari, aktyorning asl maqsadlari va uning Sergey Bezrukov teatridagi faoliyati bilan bog‘liq qiziqarli jihatlarni tahlil qiladi.

1. Axborot pufagini yorib chiqish: Birinchi videodagi olovli nutq

2026 yilning 28 iyul tongida Aleksey Yarmushchik o‘z instagram sahifasida Vladimir Putinga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat yozilgan videoni e’lon qildi. Unda zumerlar avlodi vakili bo‘lgan aktyor siyosiy qarashlarini ochiq-oydin va juda his-tuyg‘ularga berilib bayon qilgan.

Yarmushchikning murojaatidagi eng shov-shuvli nuqtalar:

  • «Putin – mening prezidentim emas»: Aktyor bu fikrni bir necha bor takrorlab, o‘zi va tengdoshlari Putinni prezident sifatida ko‘rishni istamasligini ta’kidlagan.

  • «Qrim – bizniki emas»: U Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishiga nisbatan o‘z noroziligini ochiq bildirgan.

  • Tengdoshlar qo‘rquvi: Aktyor o‘z avlodining amaldagi hukumatdan qo‘rqishini, ammo ichida norozi ekanligini aytgan. U faqat xorijiy agentlarga qarshi Shaman (Yaroslav Dronov) hukumatni qo‘llab-quvvatlashini misol qilib keltirgan.

  • Propagandadan charchoq: Yarmushchik davlat televideniyesini ko‘rishni istamasligini, Instagram kabi blokirovka qilingan servislarni afzal ko‘rishini aytgan.

Diqqatga sazovor fakt: Ushbu video ikki kun ichida bir yarim milliondan ortiq ko‘rildi, postga 65 mingdan ortiq kishi layk bosdi.

2. Kutilmagan burilish: Ikki soatdan keyingi «tavba» videosi

Birinchi video virusdek tarqalayotgan bir paytda, Aleksey Yarmushchik bir necha soat o‘tib navbatdagi murojaatni e’lon qildi. Ikkinchi videoda uning ohangi va fikrlari birinchisiga mutlaqo qarama-qarshi edi.

Aktyor o‘z fikrini o‘zgartirganini quyidagicha izohladi:

  • Onasining so‘zlari: U onasi unga siyosatda hech narsani tushunmasligini va Putin mamlakat uchun «ko‘p ish qilgani»ni aytganini bildirdi.

  • Muxoliflarning «mehribonligi»: Aktyor o‘zining birinchi videosiga yozilgan salbiy izohlarni o‘qib, odamlarning «yaxshilik bilan yozishlari»dan hayratga tushganini aytgan. Bu «mehribonlik» uning fikrini o‘zgartirishga sabab bo‘lgan.

  • Hukumatga «muhabbat»: Ikkinchi videoda Yarmushchik: «Men allaqachon hukumatni ham yaxshi ko‘raman, men allaqachon Vladimir Vladimirovichni... hurmat qilaman», – degan.

3. Oqibatlardan cho‘chish va safarbarlik qo‘rquvi: Asl sabablar nimada?

Aktyor «Ostorojno, novosti» nashriga bergan intervyusida o‘z harakatlarining asl sabablarini ochiqladi. U birinchi videoni «axborot pufagini yorib chiqishga urinish» deb atagan bo‘lsa-da, oqibatlardan «albatta, cho‘chiyotgani»ni tan oldi.

«Men 26 yoshdaman. Tengdoshlarimning barchasi qo‘rqishadi. Putinning familiyasini tilga olgan yagona odamman. Boshqalar esa qandaydir qo‘rquvda», – degan u.

Murojaatga turtki bo‘lgan omil: Aktyorning so‘zlariga ko‘ra, Rossiyada safarbarlikning yangi to‘lqini boshlanishi haqidagi mish-mishlar uni juda qattiq xavotirga solgan. «Mendek yosh yigit uchun, bu eng kuchli xavotirlardan biridir», – degan u.

Aleksey Yarmushchikning Sergey Bezrukov teatridagi faoliyati va ketishi

Aleksey Yarmushchik siyosiy faolligidan oldin Sergey Bezrukov rahbarligidagi Moskva oblast drama teatrida ishlagan. Bezrukov Putinning ishonchli vakili sifatida tanilganligi sababli, Yarmushchikning bu teatrda ishlashi va keyinchalik Putinni tanqid qilishi alohida qiziqarli jihatdir.

Aktyor 2026 yil iyun oyida teatrdan bo‘shagan. U bunga quyidagi sabablarni keltirgan:

  1. Juda past ish haqi.

  2. Aktyorlarni «mulk sifatida qabul qilishlari».

  3. Psixologik chegaralarni buzish va qadr-qimmatni kamsitish.

Asosiy ma’lumotlar jadvali

Mezzon / Ma’lumot

Tafsilotlar

Subyekt

Aleksey Yarmushchik (26 yoshli rus aktyori)

Birinchi video (28 iyul)

Putinni tanqid qilgan, Qrimni «bizniki emas» degan

Virus ko‘rsatkichlari

1,5 mln+ ko‘rish, 65k+ layk (2 kunda)

Ikkinchi video (Ikki soatdan keyin)

Hukumatni sevishini va Putinni hurmat qilishini aytgan

Asl sabab (Intervyu)

Axborot pufagini yorib chiqish va safarbarlik qo‘rquvi

Sobiq ish joyi

Moskva oblast drama teatri (Badiiy rahbar: Sergey Bezrukov)

Teatrdan ketish sababi

Past oylik, mulk sifatida ko‘rish, psixologik bosim

Ushbu shov-shuvli va tahliliy voqea haqidagi xabarni tezroq yaqinlaringiz va tanishlaringizga yuboring!

Rus aktyorining Putinga keskin murojaati va ikki soatdan keyingi «tavbasi» ortidagi qo‘rquv va ichki ziddiyatlar — bu bugungi kunning eng dolzarb mavzularidan biridir.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani darhol do‘stlaringiz va siyosiy vaziyatga qiziquvchi guruhlarga yuboring!

Sizningcha, aktyorning ikki videosi ortidagi haqiqiy tuyg‘ular qaysi biriga yaqinroq? Nima uchun u ikki soatdan keyin fikrini o‘zgartirdi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Vladimir PutinAlexey YarmushchikSergey BezrukovInstagramRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiKecha, 23:15Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdiIssiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdiKecha, 22:46UFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishUFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishKecha, 20:48Singapur metrosida yo‘lovchining pauerbanki yonib ketdiSingapur metrosida yo‘lovchining pauerbanki yonib ketdiKecha, 20:42Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarRossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarKecha, 20:33Telefonga berilgan sayyoh ayiq bilan yuzma-yuz keldi (video)Telefonga berilgan sayyoh ayiq bilan yuzma-yuz keldi (video)Kecha, 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda