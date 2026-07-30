Florida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqda
AQShning Florida shtati hukumati elektromobillarni quvvatlash stansiyalarini qurish uchun moʻljallangan qariyb 200 million dollar miqdoridagi federal mablagʻni elektr uchuvchi taksilar tarmogʻini yaratishga yoʻnaltirishni rejalashtirmoqda. Shtat rasmiylarining tushuntirishicha, xususiy kompaniyalar tarmoqni rivojlantirish ishlarini yetarli darajada bajargani sababli mahalliy maʼmuriyat federal dastur mablagʻlarini oʻzlashtirmasdan qoldirgan edi.
AQShning Florida shtati hukumati elektromobillarni quvvatlash stansiyalarini qurish uchun moʻljallangan qariyb 200 million dollar miqdoridagi federal mablagʻni elektr uchuvchi taksilar tarmogʻini yaratishga yoʻnaltirishni rejalashtirmoqda. Miami Herald nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur qaror shtatdagi transport infratuzilmasini rivojlantirishda yangi burilish yasashi mumkin, biroq u jamoatchilik va mutaxassislar oʻrtasida muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Shtat rasmiylarining tushuntirishicha, Florida AQShda elektroarlar soni boʻyicha eng oldingi oʻrinda turuvchi hududlardan biri boʻlsa-da, avtomobillarga nisbatan quvvatlash nuqtalari soni milliy oʻrsatkichdan past. Shunga qaramay, mahalliy maʼmuriyat federal dastur mablagʻlarini oʻzlashtirmasdan qoldirdi va buning sababini xususiy kompaniyalar tarmoqni rivojlantirish ishlarini yetarli darajada bajargani bilan izohladi.
Infratuzilma mablagʻlarining yangi yoʻnalishiAQShdagi Bipartisan Infrastructure Law doirasidagi National Electric Vehicle Infrastructure dasturiga muvofiq Florida qariyb 200 million dollar mablagʻ yutib olgan edi. Endilikda Florida Transport departamenti bu mablagʻni yer usti transporti oʻrniga vertikal ravishda koʻtarilib qoʻna oladigan elektr uchish-qoʻnish apparatlari, yaʼni eVTOL uchun moʻljallangan 32 ta maydoncha va quvvatlash stansiyalarini qurishga sarflashni rejalashtirmoqda.
Hozirgi kunda elektr uchuvchi taksilar bozori hali rivojlanish bosqichida turibdi. Koʻplab startaplar seriyali ishlab chiqarishga tayyor havo kemalarini yaratish yoʻlida harakat qilayotgan boʻlsa-da, ularning ayrimlari eʼtiborini mudofaa sohasidagi ilovalarga ham qaratmoqda. Shunga qaramay, Florida rasmiylari odatda 4-5 yoʻlovchini sigʻdira oladigan bu kichik uchish apparatlari shtatdagi ogʻir tirbandliklarni kamaytirishiga umid bogʻlamoqda.
Shtatlar tajribasi va kelajak rejalariAQSh maʼmuriyatining yangilangan koʻrsatmalariga koʻra, elektromobil koridorlarini toʻliq shakllantirgan shtatlarga mablagʻlarni boshqa jamoat joylaridagi yoʻllarga quvvatlash infratuzilmasini qurish uchun qayta taqsimlashga ruxsat beriladi. Nyu-York va Shimoliy Karolina kabi boshqa shtatlar bu imkoniyatdan foydalanib, shaxsiy turar joyiga ega boʻlmagan aholi uchun jamoat joylarida quvvatlash stansiyalarini oʻrnatgan edi.
Miami Herald xabariga koʻra, Florida rejasi havo taksilari uchun moʻljallangan qoʻnish maydonchalari va stansiyalarni golf maydonlari, lyuks darajadagi turar joy binolari hamda aeroportlar hududida joylashtirishni nazarda tutadi. Ushbu qadam kelgusida transport tizimini tubdan oʻzgartirishi kutilayotgan boʻlsa-da, yer usti elektromobillari uchun ajratilgan pullarning boshqa sohaga oʻtkazilishi mutaxassislar tomonidan turlicha baholanmoqda.
…