Florida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqda

·23·Texno
Florida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqda
Qisqacha

AQShning Florida shtati hukumati elektromobillarni quvvatlash stansiyalarini qurish uchun moʻljallangan qariyb 200 million dollar miqdoridagi federal mablagʻni elektr uchuvchi taksilar tarmogʻini yaratishga yoʻnaltirishni rejalashtirmoqda. Shtat rasmiylarining tushuntirishicha, xususiy kompaniyalar tarmoqni rivojlantirish ishlarini yetarli darajada bajargani sababli mahalliy maʼmuriyat federal dastur mablagʻlarini oʻzlashtirmasdan qoldirgan edi.

AQShning Florida shtati hukumati elektromobillarni quvvatlash stansiyalarini qurish uchun moʻljallangan qariyb 200 million dollar miqdoridagi federal mablagʻni elektr uchuvchi taksilar tarmogʻini yaratishga yoʻnaltirishni rejalashtirmoqda. Miami Herald nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur qaror shtatdagi transport infratuzilmasini rivojlantirishda yangi burilish yasashi mumkin, biroq u jamoatchilik va mutaxassislar oʻrtasida muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Shtat rasmiylarining tushuntirishicha, Florida AQShda elektroarlar soni boʻyicha eng oldingi oʻrinda turuvchi hududlardan biri boʻlsa-da, avtomobillarga nisbatan quvvatlash nuqtalari soni milliy oʻrsatkichdan past. Shunga qaramay, mahalliy maʼmuriyat federal dastur mablagʻlarini oʻzlashtirmasdan qoldirdi va buning sababini xususiy kompaniyalar tarmoqni rivojlantirish ishlarini yetarli darajada bajargani bilan izohladi.

Infratuzilma mablagʻlarining yangi yoʻnalishi

AQShdagi Bipartisan Infrastructure Law doirasidagi National Electric Vehicle Infrastructure dasturiga muvofiq Florida qariyb 200 million dollar mablagʻ yutib olgan edi. Endilikda Florida Transport departamenti bu mablagʻni yer usti transporti oʻrniga vertikal ravishda koʻtarilib qoʻna oladigan elektr uchish-qoʻnish apparatlari, yaʼni eVTOL uchun moʻljallangan 32 ta maydoncha va quvvatlash stansiyalarini qurishga sarflashni rejalashtirmoqda.

Hozirgi kunda elektr uchuvchi taksilar bozori hali rivojlanish bosqichida turibdi. Koʻplab startaplar seriyali ishlab chiqarishga tayyor havo kemalarini yaratish yoʻlida harakat qilayotgan boʻlsa-da, ularning ayrimlari eʼtiborini mudofaa sohasidagi ilovalarga ham qaratmoqda. Shunga qaramay, Florida rasmiylari odatda 4-5 yoʻlovchini sigʻdira oladigan bu kichik uchish apparatlari shtatdagi ogʻir tirbandliklarni kamaytirishiga umid bogʻlamoqda.

Shtatlar tajribasi va kelajak rejalari

AQSh maʼmuriyatining yangilangan koʻrsatmalariga koʻra, elektromobil koridorlarini toʻliq shakllantirgan shtatlarga mablagʻlarni boshqa jamoat joylaridagi yoʻllarga quvvatlash infratuzilmasini qurish uchun qayta taqsimlashga ruxsat beriladi. Nyu-York va Shimoliy Karolina kabi boshqa shtatlar bu imkoniyatdan foydalanib, shaxsiy turar joyiga ega boʻlmagan aholi uchun jamoat joylarida quvvatlash stansiyalarini oʻrnatgan edi.

Miami Herald xabariga koʻra, Florida rejasi havo taksilari uchun moʻljallangan qoʻnish maydonchalari va stansiyalarni golf maydonlari, lyuks darajadagi turar joy binolari hamda aeroportlar hududida joylashtirishni nazarda tutadi. Ushbu qadam kelgusida transport tizimini tubdan oʻzgartirishi kutilayotgan boʻlsa-da, yer usti elektromobillari uchun ajratilgan pullarning boshqa sohaga oʻtkazilishi mutaxassislar tomonidan turlicha baholanmoqda.

FloridaElektr transporteVTOLTexnologiyaAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaBugun, 00:28Google sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiGoogle sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdiKecha, 23:53LinkedIn foydalanuvchilarga sun'iy intellekt chiqindilariga qarshi kurashishda yordam beradiLinkedIn foydalanuvchilarga sun'iy intellekt chiqindilariga qarshi kurashishda yordam beradiKecha, 23:27Kosmosda ilk bor toʻlaqonli rentgen suratlari olindiKosmosda ilk bor toʻlaqonli rentgen suratlari olindiKecha, 23:26Sunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdiSunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdiKecha, 22:59Spotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdiSpotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdiKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi