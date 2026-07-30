Google sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdi
Google kompaniyasi ichki sun'iy intellekt vositalari yordamida Chrome brauzeridagi xavfsizlik zaifliklarini bartaraf etishda yuqori natijalarga erishganini e'lon qildi. TechCrunch nashri ma'lumotlariga ko'ra, texnologiya giganti iyun oyida chiqarilgan Chrome'ning so'nggi ikki versiyasida naq 1072 ta xavfsizlik xatosini tuzatishga muvaffaq bo'lgan.
Google kompaniyasi ichki sunʼiy intellekt vositalari yordamida oʻzining Chrome brauzeridagi xavfsizlik zaifliklarini bartaraf etishda misli koʻrilmagan natijalarga erishganini eʼlon qildi. TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, texnologiya giganti iyun oyida chiqarilgan Chromeʼning soʻnggi ikki versiyasida naq 1072 ta xavfsizlik xatosini tuzatishga muvaffaq boʻlgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya taqdim etgan rasmiy maʼlumotlarga tayangan holda aytish mumkinki, bu koʻrsatkich oxirgi ikki yil davomida chiqarilgan oldingi 23 ta versiyada aniqlangan jami 1036 ta xatolar sonidan ham oshib ketdi. Katta til modellari paydo boʻlgandan beri kibersaxovat mutaxassislari sunʼiy intellekt tizimlari dasturlardagi kamchiliklarni ulkan hajmda qidirib topishini va bu himoyachilarni ham zudlik bilan sunʼiy intellektga murojaat qilishga majbur qilishini bashorat qilishgan edi.
Sunʼiy intellekt va kiberxavfsizlikdagi burilishGoogle tomonidan eʼlon qilingan oq qogʻoz (white paper) doirasidagi diagramma zaifliklarni tezkorlik bilan topish va ularni yamoqlash ishlarida eksponensial oʻsish kuzatilganini yaqqol koʻrsatib turibdi. Ushbu yutuq bashoratlar shunchaki taxmin emasligini va real raqamlar bilan tasdiqlanayotganini koʻrsatadi.
Chrome muhandislik direktori Dug Ternerning TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, sunʼiy intellekt modellari kiberxavfsizlik iqtisodiyotini tubdan oʻzgartirib yuborgan. Zaifliklarni qidirish jarayoni endilikda avtomatlashtirilgan, sanoat miqyosidagi jarayonga aylandi.
"Gemini kabi modellarni qoʻllash orqali biz zaifliklarni oldindan bartaraf etyapmiz, raqobatchilarimizni ortda qoldirib, har bir yangilanish bilan Chrome'ni xavfsizroq qilib bormoqdamiz", — deya taʼkidlagan Dug Terner oʻz bayonotida.
Boshqa texnologiya gigantlarining yondashuviMazkur tendentsiya faqat Google bilan cheklanib qolmayapti. Joriy oy boshida Microsoft ham oʻzining odatiy oylik yangilanishlar doirasida turli mahsulotlaridagi rekord darajadagi 570 ta xavfsizlik xatosini yamoqlaganini eʼlon qildi. Kompaniya xatolarning keskin koʻpayishini aynan sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalangani bilan izohladi.
Shu bilan birga, Apple kompaniyasida bunday eksponensial oʻsish kuzatilmayotgani diqqatga sazovordir. Mustaqil kuzatuvchilarning hisob-kitoblariga koʻra, Apple 2026-yilda oʻz mahsulotlaridagi 482 ta xatoni tuzatgan boʻlib, bu oʻtgan yilgi va hatto 2015-yildagi koʻrsatkichlar bilan deyarli bir xil surʼatni saqlab qolayotganini koʻrsatadi.
…