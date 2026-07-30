Google sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdi

·27·Texno
Google sunʼiy intellekt yordamida Chrome xavfsizligini keskin oshirdi
Qisqacha

Google kompaniyasi ichki sun'iy intellekt vositalari yordamida Chrome brauzeridagi xavfsizlik zaifliklarini bartaraf etishda yuqori natijalarga erishganini e'lon qildi. TechCrunch nashri ma'lumotlariga ko'ra, texnologiya giganti iyun oyida chiqarilgan Chrome'ning so'nggi ikki versiyasida naq 1072 ta xavfsizlik xatosini tuzatishga muvaffaq bo'lgan.

Google kompaniyasi ichki sunʼiy intellekt vositalari yordamida oʻzining Chrome brauzeridagi xavfsizlik zaifliklarini bartaraf etishda misli koʻrilmagan natijalarga erishganini eʼlon qildi. TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, texnologiya giganti iyun oyida chiqarilgan Chromeʼning soʻnggi ikki versiyasida naq 1072 ta xavfsizlik xatosini tuzatishga muvaffaq boʻlgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya taqdim etgan rasmiy maʼlumotlarga tayangan holda aytish mumkinki, bu koʻrsatkich oxirgi ikki yil davomida chiqarilgan oldingi 23 ta versiyada aniqlangan jami 1036 ta xatolar sonidan ham oshib ketdi. Katta til modellari paydo boʻlgandan beri kibersaxovat mutaxassislari sunʼiy intellekt tizimlari dasturlardagi kamchiliklarni ulkan hajmda qidirib topishini va bu himoyachilarni ham zudlik bilan sunʼiy intellektga murojaat qilishga majbur qilishini bashorat qilishgan edi.

Sunʼiy intellekt va kiberxavfsizlikdagi burilish

Google tomonidan eʼlon qilingan oq qogʻoz (white paper) doirasidagi diagramma zaifliklarni tezkorlik bilan topish va ularni yamoqlash ishlarida eksponensial oʻsish kuzatilganini yaqqol koʻrsatib turibdi. Ushbu yutuq bashoratlar shunchaki taxmin emasligini va real raqamlar bilan tasdiqlanayotganini koʻrsatadi.

Chrome muhandislik direktori Dug Ternerning TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, sunʼiy intellekt modellari kiberxavfsizlik iqtisodiyotini tubdan oʻzgartirib yuborgan. Zaifliklarni qidirish jarayoni endilikda avtomatlashtirilgan, sanoat miqyosidagi jarayonga aylandi.

"Gemini kabi modellarni qoʻllash orqali biz zaifliklarni oldindan bartaraf etyapmiz, raqobatchilarimizni ortda qoldirib, har bir yangilanish bilan Chrome'ni xavfsizroq qilib bormoqdamiz", — deya taʼkidlagan Dug Terner oʻz bayonotida.

Boshqa texnologiya gigantlarining yondashuvi

Mazkur tendentsiya faqat Google bilan cheklanib qolmayapti. Joriy oy boshida Microsoft ham oʻzining odatiy oylik yangilanishlar doirasida turli mahsulotlaridagi rekord darajadagi 570 ta xavfsizlik xatosini yamoqlaganini eʼlon qildi. Kompaniya xatolarning keskin koʻpayishini aynan sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalangani bilan izohladi.

Shu bilan birga, Apple kompaniyasida bunday eksponensial oʻsish kuzatilmayotgani diqqatga sazovordir. Mustaqil kuzatuvchilarning hisob-kitoblariga koʻra, Apple 2026-yilda oʻz mahsulotlaridagi 482 ta xatoni tuzatgan boʻlib, bu oʻtgan yilgi va hatto 2015-yildagi koʻrsatkichlar bilan deyarli bir xil surʼatni saqlab qolayotganini koʻrsatadi.

GoogleChromeSunʼiy intellektKiberxavfsizlikGemini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaChatGPT haftasiga 1 milliard foydalanuvchiga yaqinlashmoqdaBugun, 00:28Florida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida elektromobillar uchun ajratilgan mablagʻni uchuvchi taksilarga yoʻnaltirmoqdaKecha, 23:58LinkedIn foydalanuvchilarga sun'iy intellekt chiqindilariga qarshi kurashishda yordam beradiLinkedIn foydalanuvchilarga sun'iy intellekt chiqindilariga qarshi kurashishda yordam beradiKecha, 23:27Kosmosda ilk bor toʻlaqonli rentgen suratlari olindiKosmosda ilk bor toʻlaqonli rentgen suratlari olindiKecha, 23:26Sunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdiSunʼiy intellekt sohasi yangi yakkashoxni kashf etdiKecha, 22:59Spotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdiSpotify foydalanuvchilarga treklarga shaxsiy xotiralar qoʻshish imkonini berdiKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi