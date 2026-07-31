AMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqda

·0·Texno
AMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqda

Jahon bozorida qismlar va texnologik xomashyo qiymatining keskin oʻsib borishi fonida yirik yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqaruvchilari narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda. Board Channels Forums manbalariga tayanib xabar berishicha, AMD kompaniyasi oʻzining grafik protsessorlari hamda xotira jamlanmalari uchun xarid narxlarini kamida 10 foizga oshirishni rejalashtirmoqda. Ushbu oʻzgarishlar yakuniy isteʼmolchilar uchun texnologik qurilmalar qimmatlashishiga olib kelishi mumkinligi bois butun bozor eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, hamkorlar uchun moʻljallangan «GPU + xotira» toʻplamlari narxining oshishi boʻyicha qaror aslida oʻtgan oyning oʻzidayoq qabul qilingan edi. Biroq oʻsha paytda bozor talabining pastligi, distribyutorlar omborlarida mahsulotlar yetarlicha zaxirada saqlanayotgani hamda narx sakrashi savdolarga salbiy taʼsir koʻrsatishidan choʻchishgani sababli AMD bu qadamni vaqtincha ortga surgan edi.

Nvidia ortidan tashlangan qadam

Vaziyatning keskin tus olishiga asosiy raqobatchining harakatlari sabab boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, NVIDIA oʻz mahsulotlari narxini sezilarli darajada — 30 foizgacha oshirib yuborgan. «Yashillar» nafaqat GPU va DDR6 xotira toʻplamlari, balki eng soʻnggi avlodga mansub DDR7 xotira jamlanmalari qiymatini ham koʻtargan. Shundan soʻng AMD ham oʻz narxlarini ushlab turishni maʼqul topmadi va oxir-oqibat oʻzgartirishlarni kuchga kiritishga qaror qildi.

Yangi narx siyosatiga koʻra, Radeon videokartalarini ishlab chiqaruvchi hamkorlar komponentlarni qimmatlashgan qiymatda xarid qilishni boshlaydilar. Taʼkidlash joizki, gap hozircha tayyor mahsulotlarning tavsiya etilgan chakana narxlari emas, balki aynan ishlab chiqaruvchi hamkorlar uchun moʻljallangan butlovchi qismlar qiymati haqida bormoqda.

Isteʼmol bozoriga taʼsiri qanday boʻladi?

Komponentlar tannarxining oshishi avtomatik ravishda magazinlardagi tayyor videokartalar narxi ham aynan oʻn foizga qimmatlashishini anglatmaydi. Gap shundaki, grafik protsessor va xotira qurilmaning umumiy tannarxining faqat bir qismini tashkil etadi. Shuning uchun yakuniy xaridor uchun oʻsish koʻrsatkichi bundan pastroq boʻlishi ham mumkin.

Biroq mutaxassislar aks sado beruvchi boshqa omillarni ham istisno etishmayapti. Agar boshqa zarur qismlar, jumladan, hatto qadoqlash materiallari ham qimmatlashishda davom etsa, isteʼmolchilar uchun narxlar kutilganidan ham yuqoriroq darajada oʻsib ketish ehtimoli yoʻq emas. Bozor ishtirokchilari yaqin oylarda videokartalar segmentida narxlarning umumiy qimmatlashish davrini boshdan kechirishga hozirlik koʻrmoqda.

AMDVideokartalarNVIDIATexnologiyalarGPU
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiSpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiBugun, 20:29WhatsApp yirik kompaniyalar xabarlari uchun maxsus papkani sinovdan oʻtkazmoqdaWhatsApp yirik kompaniyalar xabarlari uchun maxsus papkani sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 20:26Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlashSamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlashBugun, 19:53Smallest.ai ovozli sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun 13 million dollar mablagʻ jalb qildiSmallest.ai ovozli sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun 13 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 19:53Reddit TikTok uslubidagi yangi video formatni sinovdan oʻtkazmoqdaReddit TikTok uslubidagi yangi video formatni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 19:50Tesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinTesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi