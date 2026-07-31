Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!
Bolgariya poytaxti Sofiya shahrida ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxmatchilar o‘rtasida o‘tkazilgan nufuzli IV IBSA Jahon chempionati yakunlandi. Ushbu musobaqada O‘zbekiston sharafini himoya qilgan mahoratli shaxmatchi Ahadjon Kimsanboyev sensatsion natija ko‘rsatib, sayyoramizning eng kuchli shaxmatchisi unvoniga sazovor bo‘ldi. Bu haqda Uz Chess Federation rasmiy ravishda xabar qilmoqda.
Matonat va mahorat zafari: Kimsanboyevning Sofiyadagi yurishi
Musobaqa davomida Kimsanboyev o‘zining yuksak intellektual salohiyati, temir irodasi va barqaror o‘yin uslubi bilan ajralib turdi. Eng shiddatli va hal qiluvchi bahslarda u vazminlikni saqlab qolgan holda, raqiblari ustidan ishonchli g‘alabalarni qo‘lga kiritdi. Uning har bir yurishi nafaqat taktik jihatdan puxta, balki ruhiy bardoshning ham ifodasi bo‘ldi.
Oltinga eltuvchi yo‘l: Muvaffaqiyatlar zanjiri
Bu tarixiy g‘alaba tasodifiy emas. Ahadjon Kimsanboyev so‘nggi yillarda barqaror o‘sish namoyish etib kelayotgan edi. Eslatib o‘tamiz, u 2024 yil boshida o‘tkazilgan Jahon chempionatida faxrli kumush medalni, o‘sha yilgi Osiyo chempionatida esa bronza medalini qo‘lga kiritgandi. Bu galgi chempionatda u nihoyat o‘zining orzusidagi oltin medalga ega chiqib, muvaffaqiyatlari zanjirini eng yuqori nuqtaga yetkazdi.
IV IBSA Jahon chempionati va Kimsanboyev statistikasi
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Musobaqa
IV IBSA Jahon chempionati (ko‘zi ojizlar va zaif ko‘ruvchilar)
Joy
Sofiya, Bolgariya
Bosh qahramon
Ahadjon Kimsanboyev (O‘zbekiston)
Erishilgan unvon
Jahon chempioni (Oltin medal)
Avvalgi yutuqlari (2024)
Jahon chempionati (Kumush), Osiyo chempionati (Bronza)
Manba
Uz Chess Federation
Xulosa va Tahlil: Milliy g‘urur va iroda ramzi
Ahadjon Kimsanboyevning bu muvaffaqiyati nafaqat uning shaxsiy zafari, balki butun O‘zbekiston shaxmat maktabining, xususan, imkoniyati cheklangan sportchilarning xalqaro maydondagi yuksak salohiyatidan dalolat beradi. Uning irodasi va zafar quchishga bo‘lgan intilishi minglab insonlar uchun ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi. Bu g‘alaba O‘zbekistonda shaxmatni ommalashtirish va sportchilarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha olib borilayotgan islohotlarning amaliy samarasidir.
Ushbu muhim sport xabarini do‘stlaringiz va shaxmat ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik yurtdoshimizning jahon miqyosidagi tarixiy g‘alabasi haqida bilishi kerak.
Sizningcha, Ahadjon Kimsanboyevning bu muvaffaqiyati O‘zbekistonda para-sportning rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Izohlarda fikringizni qoldiring!
…