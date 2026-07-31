Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!

·0·Sport
Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!

Bolgariya poytaxti Sofiya shahrida ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxmatchilar o‘rtasida o‘tkazilgan nufuzli IV IBSA Jahon chempionati yakunlandi. Ushbu musobaqada O‘zbekiston sharafini himoya qilgan mahoratli shaxmatchi Ahadjon Kimsanboyev sensatsion natija ko‘rsatib, sayyoramizning eng kuchli shaxmatchisi unvoniga sazovor bo‘ldi. Bu haqda Uz Chess Federation rasmiy ravishda xabar qilmoqda.

Matonat va mahorat zafari: Kimsanboyevning Sofiyadagi yurishi

Musobaqa davomida Kimsanboyev o‘zining yuksak intellektual salohiyati, temir irodasi va barqaror o‘yin uslubi bilan ajralib turdi. Eng shiddatli va hal qiluvchi bahslarda u vazminlikni saqlab qolgan holda, raqiblari ustidan ishonchli g‘alabalarni qo‘lga kiritdi. Uning har bir yurishi nafaqat taktik jihatdan puxta, balki ruhiy bardoshning ham ifodasi bo‘ldi.

Oltinga eltuvchi yo‘l: Muvaffaqiyatlar zanjiri

Bu tarixiy g‘alaba tasodifiy emas. Ahadjon Kimsanboyev so‘nggi yillarda barqaror o‘sish namoyish etib kelayotgan edi. Eslatib o‘tamiz, u 2024 yil boshida o‘tkazilgan Jahon chempionatida faxrli kumush medalni, o‘sha yilgi Osiyo chempionatida esa bronza medalini qo‘lga kiritgandi. Bu galgi chempionatda u nihoyat o‘zining orzusidagi oltin medalga ega chiqib, muvaffaqiyatlari zanjirini eng yuqori nuqtaga yetkazdi.

IV IBSA Jahon chempionati va Kimsanboyev statistikasi

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Musobaqa

IV IBSA Jahon chempionati (ko‘zi ojizlar va zaif ko‘ruvchilar)

Joy

Sofiya, Bolgariya

Bosh qahramon

Ahadjon Kimsanboyev (O‘zbekiston)

Erishilgan unvon

Jahon chempioni (Oltin medal)

Avvalgi yutuqlari (2024)

Jahon chempionati (Kumush), Osiyo chempionati (Bronza)

Manba

Uz Chess Federation

Xulosa va Tahlil: Milliy g‘urur va iroda ramzi

Ahadjon Kimsanboyevning bu muvaffaqiyati nafaqat uning shaxsiy zafari, balki butun O‘zbekiston shaxmat maktabining, xususan, imkoniyati cheklangan sportchilarning xalqaro maydondagi yuksak salohiyatidan dalolat beradi. Uning irodasi va zafar quchishga bo‘lgan intilishi minglab insonlar uchun ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi. Bu g‘alaba O‘zbekistonda shaxmatni ommalashtirish va sportchilarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha olib borilayotgan islohotlarning amaliy samarasidir.

Ushbu muhim sport xabarini do‘stlaringiz va shaxmat ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik yurtdoshimizning jahon miqyosidagi tarixiy g‘alabasi haqida bilishi kerak.

Sizningcha, Ahadjon Kimsanboyevning bu muvaffaqiyati O‘zbekistonda para-sportning rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Izohlarda fikringizni qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiFutbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiBugun, 20:09Matias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiMatias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiBugun, 19:59Komo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqdaKomo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqdaBugun, 19:58Matias Soule transferi: agent futbolchini Milan klubiga taklif qilmoqdaMatias Soule transferi: agent futbolchini Milan klubiga taklif qilmoqdaBugun, 19:17«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuv«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuvBugun, 17:57Kazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiKazemiro Lionel Messi bilan bir jamoada toʻp tepishni orzu qilganini aytdiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda