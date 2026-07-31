AQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqda
General Motors va Ford kompaniyalari so'nggi yetti yil ichidagi choraklik hisobot yig'ilishlarida elektr transport vositalari istiqbolini pandemiyagacha bo'lgan davrga nisbatan kamroq muhokama qilmoqda. Hudson Labs moliyaviy tadqiqot firmasining S&P Market Intelligence bazasidan olingan transkriptlar va Co-Analyst sun'iy intellekt vositasi yordamida o'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, ushbu ikki yirik avtogigantning strategik e'tibori o'zgargani moliyaviy ma'lumotlarda yaqq…
Soʻnggi yillarda avtomobilsozlik sanoatida keskin burilish yuz bermoqda. Ilgari elektr transport vositalariga (EV) ulkan mablagʻ yoʻnaltirgan General Motors va Ford kompaniyalari endilikda investorlar bilan uchrashuvlarda bu mavzuga avvalgidek koʻp eʼtibor qaratmay qoʻydi. ixbt.com hamda TechCrunch nashrlari oʻtkazgan tahliliy maʼlumotlarga koʻra, mazkur ikki yirik Amerika avtogiganti soʻnggi yetti yil ichidagi choraklik hisobot yigʻilishlarida elektromobillar istiqbolini pandemiyagacha boʻlgan davrga nisbatan kamroq muhokama qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu oʻzgarish oxirgi ikki yildagi yangiliklarni kuzatib borganlar uchun kutilmagan holat emas. Kompaniylar yangi elektr modellarini chiqarish rejalarini oʻzgartirdi, ortga surdi yoki butunlay bekor qildi. Natijada zavodlardagi rejalar qisqartirilib, ishdan boʻshatishlar kuzatildi. Shunga qaramay, GM va Ford hali ham elektromobillar savdosini davom ettirmoqda va kelgusidagi mahsulotlar qatoriga ega, biroq ularning umumiy strategik eʼtibori oʻzgargani moliyaviy maʼlumotlarda yaqqol namoyon boʻlmoqda.
Moliyaviy tahlil natijalari va sunʼiy intellektNyu-Yorkda joylashgan Hudson Labs moliyaviy tadqiqot firmasi S&P Market Intelligence bazasidan 2019-yildan beri eʼlon qilib kelinayotgan moliyaviy hisobotlar transkriptlarini oʻrganib chiqdi. Yuqori aniqlikdagi moliyaviy tadqiqotlar uchun yaratilgan Co-Analyst sunʼiy intellekt vositasi yordamida har bir jumla mavzu boʻyicha tahlil qilindi. Natijada har bir mavzuning muhokamalardagi ulushi va uchrashuvlardagi tilga olinish chastotasi aniqlandi.
Ushbu tahlil jarayonida Detroytning uchlik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Stellantis chetda qoldirildi. Fiat Chrysler va Fransiyaning PSA Group kompaniyalari qoʻshilishidan 2021-yilda tashkil topgan bu avtokonsern anʼanaviy tarzda AQShdagi raqobatchilaridan elektromobillarga oʻtish surʼati boʻyicha ortda qolayotgan edi. Shuningdek, Stellantis joriy yilning birinchi choragigacha aksariyat ommaviy kompaniyalar kabi yiliga toʻrt marta emas, balki yiliga atigi ikki marta keng qamrovli hisobot yigʻilishini oʻtkazib kelgan.
Avtomobilsozlarning yangi ustuvor yoʻnalishlariGeneral Motors kompaniyasi vakili Jim Cainning tahliliy bayonotiga koʻra, hozirda "miqdor emas, sifat muhimroq". Uning taʼkidlashicha, kompaniya elektromobillar kelajakdagi asosiy maqsad ekanligini, xaridorlarning sodiqligini va bozor ulushi oʻsib borayotganini doimiy taʼkidlab keladi. Shu bilan birga, yigʻilishlarda dasturiy taʼminot, xizmat koʻrsatish, avtonom texnologiyalar kabi oʻsish imkoniyatlari hamda savdo, tartibga solish siyosati va operatsion koʻrsatkichlar kabi murakkab mavzularga ham yetarli vaqt ajratilmoqda.
Ford vakili David Tovar esa kelgusi yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan yangi "Universal Electric Vehicle" platformasini eslatib oʻtdi. Uning fikricha, konveyerdan chiqadigan ilk mahsulot — oʻrta oʻlchamli pikap elektromobillar bozorining narx, qiymat va texnologiya boʻyicha eng maqbul nuqtasiga yetib boradi.
Maʼlumot uchun, General Motors oʻz davrida koʻplab boshqa yirik avtokonsernlarga qaraganda ommaviy elektromobillarga birinchilardan boʻlib tikish tikkan edi. Kompaniya Bolt EV modelini 2016-yil yanvar oyida isteʼmol elektronikasi koʻrgazmasida taqdim etgan va uni Tesla oʻzining Model 3 yetkazib berishni boshlashidan taxminan olti oy oldin bozorga chiqargan edi.
…