AQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqda

·27·Texno
AQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqda
Qisqacha

General Motors va Ford kompaniyalari so'nggi yetti yil ichidagi choraklik hisobot yig'ilishlarida elektr transport vositalari istiqbolini pandemiyagacha bo'lgan davrga nisbatan kamroq muhokama qilmoqda. Hudson Labs moliyaviy tadqiqot firmasining S&P Market Intelligence bazasidan olingan transkriptlar va Co-Analyst sun'iy intellekt vositasi yordamida o'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, ushbu ikki yirik avtogigantning strategik e'tibori o'zgargani moliyaviy ma'lumotlarda yaqq…

Soʻnggi yillarda avtomobilsozlik sanoatida keskin burilish yuz bermoqda. Ilgari elektr transport vositalariga (EV) ulkan mablagʻ yoʻnaltirgan General Motors va Ford kompaniyalari endilikda investorlar bilan uchrashuvlarda bu mavzuga avvalgidek koʻp eʼtibor qaratmay qoʻydi. ixbt.com hamda TechCrunch nashrlari oʻtkazgan tahliliy maʼlumotlarga koʻra, mazkur ikki yirik Amerika avtogiganti soʻnggi yetti yil ichidagi choraklik hisobot yigʻilishlarida elektromobillar istiqbolini pandemiyagacha boʻlgan davrga nisbatan kamroq muhokama qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu oʻzgarish oxirgi ikki yildagi yangiliklarni kuzatib borganlar uchun kutilmagan holat emas. Kompaniylar yangi elektr modellarini chiqarish rejalarini oʻzgartirdi, ortga surdi yoki butunlay bekor qildi. Natijada zavodlardagi rejalar qisqartirilib, ishdan boʻshatishlar kuzatildi. Shunga qaramay, GM va Ford hali ham elektromobillar savdosini davom ettirmoqda va kelgusidagi mahsulotlar qatoriga ega, biroq ularning umumiy strategik eʼtibori oʻzgargani moliyaviy maʼlumotlarda yaqqol namoyon boʻlmoqda.

Moliyaviy tahlil natijalari va sunʼiy intellekt

Nyu-Yorkda joylashgan Hudson Labs moliyaviy tadqiqot firmasi S&P Market Intelligence bazasidan 2019-yildan beri eʼlon qilib kelinayotgan moliyaviy hisobotlar transkriptlarini oʻrganib chiqdi. Yuqori aniqlikdagi moliyaviy tadqiqotlar uchun yaratilgan Co-Analyst sunʼiy intellekt vositasi yordamida har bir jumla mavzu boʻyicha tahlil qilindi. Natijada har bir mavzuning muhokamalardagi ulushi va uchrashuvlardagi tilga olinish chastotasi aniqlandi.

Ushbu tahlil jarayonida Detroytning uchlik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Stellantis chetda qoldirildi. Fiat Chrysler va Fransiyaning PSA Group kompaniyalari qoʻshilishidan 2021-yilda tashkil topgan bu avtokonsern anʼanaviy tarzda AQShdagi raqobatchilaridan elektromobillarga oʻtish surʼati boʻyicha ortda qolayotgan edi. Shuningdek, Stellantis joriy yilning birinchi choragigacha aksariyat ommaviy kompaniyalar kabi yiliga toʻrt marta emas, balki yiliga atigi ikki marta keng qamrovli hisobot yigʻilishini oʻtkazib kelgan.

Avtomobilsozlarning yangi ustuvor yoʻnalishlari

General Motors kompaniyasi vakili Jim Cainning tahliliy bayonotiga koʻra, hozirda "miqdor emas, sifat muhimroq". Uning taʼkidlashicha, kompaniya elektromobillar kelajakdagi asosiy maqsad ekanligini, xaridorlarning sodiqligini va bozor ulushi oʻsib borayotganini doimiy taʼkidlab keladi. Shu bilan birga, yigʻilishlarda dasturiy taʼminot, xizmat koʻrsatish, avtonom texnologiyalar kabi oʻsish imkoniyatlari hamda savdo, tartibga solish siyosati va operatsion koʻrsatkichlar kabi murakkab mavzularga ham yetarli vaqt ajratilmoqda.

Ford vakili David Tovar esa kelgusi yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan yangi "Universal Electric Vehicle" platformasini eslatib oʻtdi. Uning fikricha, konveyerdan chiqadigan ilk mahsulot — oʻrta oʻlchamli pikap elektromobillar bozorining narx, qiymat va texnologiya boʻyicha eng maqbul nuqtasiga yetib boradi.

Maʼlumot uchun, General Motors oʻz davrida koʻplab boshqa yirik avtokonsernlarga qaraganda ommaviy elektromobillarga birinchilardan boʻlib tikish tikkan edi. Kompaniya Bolt EV modelini 2016-yil yanvar oyida isteʼmol elektronikasi koʻrgazmasida taqdim etgan va uni Tesla oʻzining Model 3 yetkazib berishni boshlashidan taxminan olti oy oldin bozorga chiqargan edi.

ElektromobillarGeneral MotorsFordAvtomobilsozlikTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Il-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaIl-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaBugun, 22:00Snapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiSnapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiBugun, 21:58Apple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinApple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinBugun, 21:27Yaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladiYaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladiBugun, 21:26Olimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdiOlimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdiBugun, 20:58Samsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdiSamsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdiBugun, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi