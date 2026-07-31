SpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydi
Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi Memfis yaqinidagi xAI maʼlumotlar markazlarini quvvatlantirib turgan ruxsatsiz gaz turbinalarini toʻliq olib tashlash muddatini 2027-yilning iyuligacha uzaytirdi. Ushbu qaror doimiy 1,2 gigavattlik tabiiy gaz elektr stansiyasiga bosqichma-bosqich oʻtish jarayoni bilan izohlanmoqda, garchi bu holat ekologik tashkilotlar va mahalliy aholi eʼtirozlariga sabab boʻlayotgan boʻlsa ham. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ayni paytda Colossus deb nomlangan maʼlumotlar markazlarini energiya bilan taʼminlash uchun 69 ta gaz turbinasi ishlatilmoqda va ularning aksariyati oylar davomida uzluksiz ishlab kelmoqda. Biroq NAACP (Rangli tanli kishilar taraqqiyoti milliy assotsiatsiyasi) hamda Janubiy ekologik huquq markazi mazkur ruxsatsiz turbinalardan foydalanilayotgani yuzasidan xAI kompaniyasini sudga bergan edi.
Ekologik xavotirlar va qonuniy bahslarMississippi shtatining Tennessee chegarasiga yaqin janubiy qismida joylashgan bu hudud AQShdagi eng koʻp ifloslangan mintaqalardan biri sanaladi. xAI ishlatayotgan gaz turbinalari yiliga 2,000 tonnadan ortiq smog hosil qiluvchi azot oksidlarini (NOx) chiqarish salohiyatiga ega ekanligi aniqlangan.
SpaceX vakillari mavjud turbinalarni ruxsatnomasiz ishlatish mumkinligini, chunki ular oʻzlari tashib kelingan treylerlarning oʻzida turganini daʼvo qilishmoqda. Shunga qaramay, federal qoidalar oʻlchami va foydalanish maqsadidan kelib chiqqan holda, har qanday holatda ham bunday turbinalar uchun tegishli ruxsatnomalar talab qilinishini belgilaydi.
Kelgusidagi rejalar va yangi stansiyaOʻtgan oyda Adliya vazirligi ushbu ish boʻyicha SpaceX tomonini qoʻllab-quvvatlab, ruxsatsiz turbinalar «milliy, iqtisodiy va energetika xavfsizligi» masalasi ekanligini taʼkidlagan edi. Shuningdek, fevral oyida xAI kompaniyasini sotib olgan SpaceX oʻzining IPO hujjatlarida kelgusi uch yil ichida maʼlumotlar markazlari uchun 2,8 milliard dollarlik gaz turbinalarini sotib olishni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan.
Mississippi shtati bergan ruxsatnoma hujjatlariga asosan, qurilayotgan yangi elektr stansiyasi 16,48 megavattdan 50 megavattgacha boʻlgan 41 ta gaz turbinasidan iborat boʻladi. Mutaxassislarning fikricha, bu qurilmalar hozirda foydalanilayotgan 69 ta turbinadan farq qiladi va yangi park boshqa eʼlon qilinmagan loyihaga moʻljallangan boʻlishi mumkin.
…