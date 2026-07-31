SpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydi

·0·Texno
SpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydi

Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi Memfis yaqinidagi xAI maʼlumotlar markazlarini quvvatlantirib turgan ruxsatsiz gaz turbinalarini toʻliq olib tashlash muddatini 2027-yilning iyuligacha uzaytirdi. Ushbu qaror doimiy 1,2 gigavattlik tabiiy gaz elektr stansiyasiga bosqichma-bosqich oʻtish jarayoni bilan izohlanmoqda, garchi bu holat ekologik tashkilotlar va mahalliy aholi eʼtirozlariga sabab boʻlayotgan boʻlsa ham. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ayni paytda Colossus deb nomlangan maʼlumotlar markazlarini energiya bilan taʼminlash uchun 69 ta gaz turbinasi ishlatilmoqda va ularning aksariyati oylar davomida uzluksiz ishlab kelmoqda. Biroq NAACP (Rangli tanli kishilar taraqqiyoti milliy assotsiatsiyasi) hamda Janubiy ekologik huquq markazi mazkur ruxsatsiz turbinalardan foydalanilayotgani yuzasidan xAI kompaniyasini sudga bergan edi.

Ekologik xavotirlar va qonuniy bahslar

Mississippi shtatining Tennessee chegarasiga yaqin janubiy qismida joylashgan bu hudud AQShdagi eng koʻp ifloslangan mintaqalardan biri sanaladi. xAI ishlatayotgan gaz turbinalari yiliga 2,000 tonnadan ortiq smog hosil qiluvchi azot oksidlarini (NOx) chiqarish salohiyatiga ega ekanligi aniqlangan.

SpaceX vakillari mavjud turbinalarni ruxsatnomasiz ishlatish mumkinligini, chunki ular oʻzlari tashib kelingan treylerlarning oʻzida turganini daʼvo qilishmoqda. Shunga qaramay, federal qoidalar oʻlchami va foydalanish maqsadidan kelib chiqqan holda, har qanday holatda ham bunday turbinalar uchun tegishli ruxsatnomalar talab qilinishini belgilaydi.

Kelgusidagi rejalar va yangi stansiya

Oʻtgan oyda Adliya vazirligi ushbu ish boʻyicha SpaceX tomonini qoʻllab-quvvatlab, ruxsatsiz turbinalar «milliy, iqtisodiy va energetika xavfsizligi» masalasi ekanligini taʼkidlagan edi. Shuningdek, fevral oyida xAI kompaniyasini sotib olgan SpaceX oʻzining IPO hujjatlarida kelgusi uch yil ichida maʼlumotlar markazlari uchun 2,8 milliard dollarlik gaz turbinalarini sotib olishni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan.

Mississippi shtati bergan ruxsatnoma hujjatlariga asosan, qurilayotgan yangi elektr stansiyasi 16,48 megavattdan 50 megavattgacha boʻlgan 41 ta gaz turbinasidan iborat boʻladi. Mutaxassislarning fikricha, bu qurilmalar hozirda foydalanilayotgan 69 ta turbinadan farq qiladi va yangi park boshqa eʼlon qilinmagan loyihaga moʻljallangan boʻlishi mumkin.

SpaceXxAIElon MuskTexnologiyaEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaAMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaBugun, 20:27WhatsApp yirik kompaniyalar xabarlari uchun maxsus papkani sinovdan oʻtkazmoqdaWhatsApp yirik kompaniyalar xabarlari uchun maxsus papkani sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 20:26Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlashSamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlashBugun, 19:53Smallest.ai ovozli sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun 13 million dollar mablagʻ jalb qildiSmallest.ai ovozli sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun 13 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 19:53Reddit TikTok uslubidagi yangi video formatni sinovdan oʻtkazmoqdaReddit TikTok uslubidagi yangi video formatni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 19:50Tesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinTesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi