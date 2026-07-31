Samsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdi

·21·Texno
Samsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdi
Qisqacha

Jahon bozorida RAM chiplari taqchilligi yaqin yillarda ham yechim topmay, vaziyat 2027-yilda yanada keskinlashishi va taʼminotdagi uzilishlar kamida 2028-yilgacha davom etishi kutilmoqda. Dunyodagi xotira chiplarining qariyb uchdan bir qismini ishlab chiqaruvchi Samsung vakillari taqchillik 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdi.

Jahon bozorida RAM chiplari taqchilligi yaqin yillarda ham oʻz yechimini topmasligi, vaziyat 2027-yilda yanada keskinlashib, taʼminotdagi uzilishlar kamida 2028-yilgacha davom etishi kutilmoqda. Dunyodagi xotira chiplarining qariyb uchdan bir qismini ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi Samsung kompaniyasi vakillari shunday prognozni eʼlon qildi. Bu holat butun texnologiya bozorida narxlarning oʻsishiga va ishlab chiqarish zanjirlarining oʻzgarishiga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung ikkinchi chorakdagi moliyaviy hisobot yigʻilishida sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi laboratoriyalar zarur infratuzilmaga ega boʻlish uchun oʻrta va uzoq muddatli talab prognozlarini toʻgʻridan-toʻgʻri koreyalik texnologiya gigantiga taqdim etayotganini maʼlum qilgan. Sunʼiy intellekt bumu tufayli yuzaga kelgan yuqori talab kompaniyaga uzoq muddatli shartnomalar tuzishga tayyor boʻlgan mijozlarni birinchi oʻringa qoʻyish imkonini bermoqda.

Sanoatdagi yangi tendensiyalar

Bunday koʻp yillik aniqlik ishlab chiqaruvchiga talab keskin pasayib ketishidan xavotirlanmay, yangi uskunalar oʻrnatish va ishlab chiqarish hajmini oshirish imkonini beradi. Natijada xotira sanoatining tarixiy tsiklik tebranishlarining oldi olinmoqda. Biroq sunʼiy intellekt bumu keltirib chiqargan xotira taqchilligi oxirgi oylarda chiplar narxining keskin oshishiga olib keldi.

Bu holat Samsung uchun ikki tomonlama qilich boʻlib chiqdi. Yarimoʻtkazgichlar boʻlinmasining savdo koʻrsatkichlari ikkinchi chorakda rekord darajaga yetgan boʻlsa-da, qimmatlashgan chiplar butlovchi qismlar tannarxini oshirgani sababli smartfon va televizorlar boʻlinmalarining rentabelligi pasaydi. Kompaniya xarajatlarning bir qismini isteʼmolchilar zimmasiga yuklab, Galaxy smartfonlari va planshetlari narxini oshirishga majbur boʻldi, bu esa oʻz navbatida ushbu qurilmalarga boʻlgan talabning qisqarishiga olib keldi.

Bozordagi umumiy vaziyat va taʼsir

Norasmiy ravishda „RAMaggedon“ deb nomlangan mazkur taqchillik Samsung asosiy raqobatchisi boʻlgan Apple kompaniyasiga ham oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Oʻtgan oy Apple oʻzining Macbook, Mac va iPad qurilmalari narxini oshirgan edi. Shuningdek, kompaniya soʻnggi hisobot yigʻilishida kelgusi chorak uchun daromadlar oʻsishi prognozi pasayganini eʼlon qildi.

Xotira ishlab chiqaruvchilar oʻz quvvatlarini isteʼmolchilik elektronikasidan sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlariga yoʻnaltirayotgani bois, xaridorlar qurilmalar qimmatlashishiga duch kelmoqda. Xususan, NVIDIA isteʼmolchilik grafik kartalari narxini 20-30 foizga oshirishi kutilmoqda. Bu esa oʻz navbatida oʻyin qurilmalari, shaxsiy kompyuterlar, konsollar va noutbuklar narxining yanada oshishiga olib kelishi mumkin.

SamsungTexnologiyalarSuniy intellektSmartfonlarChiplar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinApple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinBugun, 21:27Yaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladiYaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladiBugun, 21:26Olimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdiOlimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdiBugun, 20:58AQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqdaAQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqdaBugun, 20:51SpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiSpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiBugun, 20:29AMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaAMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaBugun, 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi