Samsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdi
Jahon bozorida RAM chiplari taqchilligi yaqin yillarda ham yechim topmay, vaziyat 2027-yilda yanada keskinlashishi va taʼminotdagi uzilishlar kamida 2028-yilgacha davom etishi kutilmoqda. Dunyodagi xotira chiplarining qariyb uchdan bir qismini ishlab chiqaruvchi Samsung vakillari taqchillik 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdi.
Jahon bozorida RAM chiplari taqchilligi yaqin yillarda ham oʻz yechimini topmasligi, vaziyat 2027-yilda yanada keskinlashib, taʼminotdagi uzilishlar kamida 2028-yilgacha davom etishi kutilmoqda. Dunyodagi xotira chiplarining qariyb uchdan bir qismini ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi Samsung kompaniyasi vakillari shunday prognozni eʼlon qildi. Bu holat butun texnologiya bozorida narxlarning oʻsishiga va ishlab chiqarish zanjirlarining oʻzgarishiga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung ikkinchi chorakdagi moliyaviy hisobot yigʻilishida sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi laboratoriyalar zarur infratuzilmaga ega boʻlish uchun oʻrta va uzoq muddatli talab prognozlarini toʻgʻridan-toʻgʻri koreyalik texnologiya gigantiga taqdim etayotganini maʼlum qilgan. Sunʼiy intellekt bumu tufayli yuzaga kelgan yuqori talab kompaniyaga uzoq muddatli shartnomalar tuzishga tayyor boʻlgan mijozlarni birinchi oʻringa qoʻyish imkonini bermoqda.
Sanoatdagi yangi tendensiyalarBunday koʻp yillik aniqlik ishlab chiqaruvchiga talab keskin pasayib ketishidan xavotirlanmay, yangi uskunalar oʻrnatish va ishlab chiqarish hajmini oshirish imkonini beradi. Natijada xotira sanoatining tarixiy tsiklik tebranishlarining oldi olinmoqda. Biroq sunʼiy intellekt bumu keltirib chiqargan xotira taqchilligi oxirgi oylarda chiplar narxining keskin oshishiga olib keldi.
Bu holat Samsung uchun ikki tomonlama qilich boʻlib chiqdi. Yarimoʻtkazgichlar boʻlinmasining savdo koʻrsatkichlari ikkinchi chorakda rekord darajaga yetgan boʻlsa-da, qimmatlashgan chiplar butlovchi qismlar tannarxini oshirgani sababli smartfon va televizorlar boʻlinmalarining rentabelligi pasaydi. Kompaniya xarajatlarning bir qismini isteʼmolchilar zimmasiga yuklab, Galaxy smartfonlari va planshetlari narxini oshirishga majbur boʻldi, bu esa oʻz navbatida ushbu qurilmalarga boʻlgan talabning qisqarishiga olib keldi.
Bozordagi umumiy vaziyat va taʼsirNorasmiy ravishda „RAMaggedon“ deb nomlangan mazkur taqchillik Samsung asosiy raqobatchisi boʻlgan Apple kompaniyasiga ham oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Oʻtgan oy Apple oʻzining Macbook, Mac va iPad qurilmalari narxini oshirgan edi. Shuningdek, kompaniya soʻnggi hisobot yigʻilishida kelgusi chorak uchun daromadlar oʻsishi prognozi pasayganini eʼlon qildi.
Xotira ishlab chiqaruvchilar oʻz quvvatlarini isteʼmolchilik elektronikasidan sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlariga yoʻnaltirayotgani bois, xaridorlar qurilmalar qimmatlashishiga duch kelmoqda. Xususan, NVIDIA isteʼmolchilik grafik kartalari narxini 20-30 foizga oshirishi kutilmoqda. Bu esa oʻz navbatida oʻyin qurilmalari, shaxsiy kompyuterlar, konsollar va noutbuklar narxining yanada oshishiga olib kelishi mumkin.
…