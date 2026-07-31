Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!

·0·Sport
Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!

Gonkong (Xitoy)da erkaklar va ayollar o‘rtasida rapid va blis yo‘nalishlari bo‘yicha navbatdagi Osiyo chempionati o‘z yakuniga yetdi. 14 davlatdan 178 nafar eng kuchli shaxmatchi ishtirok etgan ushbu nufuzli musobaqada O‘zbekiston sharafini uch nafar yosh va iqtidorli vakil himoya qildi. Biz uchun eng quvonchlisi, blis bahslarida hamyurtimiz Umida Omonova Osiyo chempionatining bronza medaliga sazovor bo‘ldi.

Zamin.uz «shaxmat malikalari»mizning ushbu muvaffaqiyati va musobaqa tafsilotlarini tahlil qilib taqdim etadi.

Shaxmat malikalari zafari: Umida Omonova — Blis yo‘nalishida Osiyo bronzasi sohibi!

Osiyo shaxmat olamining eng yirik voqealaridan biri bo‘lgan ushbu chempionat 28-30 iyul kunlari Gonkong (Xitoy)da bo‘lib o‘tdi. Musobaqaning Blis (tezkor shaxmat) yo‘nalishi ayollar o‘rtasidagi bahslarda o‘zbekistonlik yosh iqtidor sohibasi Umida Omonova haqiqiy matonat va yuksak mahorat namoyish etdi.

Umida Omonova keskin va murosasiz kechgan bahslar yakunida 9,5 ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi. Bu natija uning faxrli 3-o‘rinni egallashini va Osiyo chempionatining bronza medaliga sazovor bo‘lishini ta’minladi. Ushbu g‘alaba O‘zbekiston shaxmat maktabining nufuzi va xotin-qizlar orasida shaxmatning rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Murosasiz bahslar: Afruza Hamdamova — Kuchli to‘rtlikda, Umida Rapid yo‘nalishida 5-o‘ringa loyiq ko‘rildi

Chempionat faqat Umidaning bronzasi bilan cheklanib qolmadi. Blis bahslarida ishtirok etgan yana bir hamyurtimiz — Afruza Hamdamova ham ajoyib o‘yin ko‘rsatdi. U murosasiz kurashlar yakunida musobaqani 4-o‘rinda yakunladi va medaldan juda yaqin keldi. Afruzaning ushbu natijasi uning kelajakdagi katta muvaffaqiyatlaridan nishonadir.

Bundan tashqari, Rapid (tezkor shaxmat) yo‘nalishidagi bahslarda ham o‘zbekistonlik shaxmatchilar o‘z omadlarini sinab ko‘rishdi. Blitsda bronza olgan Umida Omonova Rapid yo‘nalishida 7,5 ochko bilan musobaqani 5-o‘rinda yakunladi. Kuchli beshlikdan joy olish — Osiyo darajasidagi bunday nufuzli musobaqada yuqori natija hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bugun, 20:14Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Bugun, 20:12Futbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiFutbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiBugun, 20:09Matias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiMatias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiBugun, 19:59Komo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqdaKomo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqdaBugun, 19:58Matias Soule transferi: agent futbolchini Milan klubiga taklif qilmoqdaMatias Soule transferi: agent futbolchini Milan klubiga taklif qilmoqdaBugun, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda