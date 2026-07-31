Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!
Gonkong (Xitoy)da erkaklar va ayollar o‘rtasida rapid va blis yo‘nalishlari bo‘yicha navbatdagi Osiyo chempionati o‘z yakuniga yetdi. 14 davlatdan 178 nafar eng kuchli shaxmatchi ishtirok etgan ushbu nufuzli musobaqada O‘zbekiston sharafini uch nafar yosh va iqtidorli vakil himoya qildi. Biz uchun eng quvonchlisi, blis bahslarida hamyurtimiz Umida Omonova Osiyo chempionatining bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
Zamin.uz «shaxmat malikalari»mizning ushbu muvaffaqiyati va musobaqa tafsilotlarini tahlil qilib taqdim etadi.
Shaxmat malikalari zafari: Umida Omonova — Blis yo‘nalishida Osiyo bronzasi sohibi!
Osiyo shaxmat olamining eng yirik voqealaridan biri bo‘lgan ushbu chempionat 28-30 iyul kunlari Gonkong (Xitoy)da bo‘lib o‘tdi. Musobaqaning Blis (tezkor shaxmat) yo‘nalishi ayollar o‘rtasidagi bahslarda o‘zbekistonlik yosh iqtidor sohibasi Umida Omonova haqiqiy matonat va yuksak mahorat namoyish etdi.
Umida Omonova keskin va murosasiz kechgan bahslar yakunida 9,5 ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi. Bu natija uning faxrli 3-o‘rinni egallashini va Osiyo chempionatining bronza medaliga sazovor bo‘lishini ta’minladi. Ushbu g‘alaba O‘zbekiston shaxmat maktabining nufuzi va xotin-qizlar orasida shaxmatning rivojlanayotganidan dalolat beradi.
Murosasiz bahslar: Afruza Hamdamova — Kuchli to‘rtlikda, Umida Rapid yo‘nalishida 5-o‘ringa loyiq ko‘rildi
Chempionat faqat Umidaning bronzasi bilan cheklanib qolmadi. Blis bahslarida ishtirok etgan yana bir hamyurtimiz — Afruza Hamdamova ham ajoyib o‘yin ko‘rsatdi. U murosasiz kurashlar yakunida musobaqani 4-o‘rinda yakunladi va medaldan juda yaqin keldi. Afruzaning ushbu natijasi uning kelajakdagi katta muvaffaqiyatlaridan nishonadir.
Bundan tashqari, Rapid (tezkor shaxmat) yo‘nalishidagi bahslarda ham o‘zbekistonlik shaxmatchilar o‘z omadlarini sinab ko‘rishdi. Blitsda bronza olgan Umida Omonova Rapid yo‘nalishida 7,5 ochko bilan musobaqani 5-o‘rinda yakunladi. Kuchli beshlikdan joy olish — Osiyo darajasidagi bunday nufuzli musobaqada yuqori natija hisoblanadi.
…