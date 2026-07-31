WhatsApp yirik kompaniyalar xabarlari uchun maxsus papkani sinovdan oʻtkazmoqda

·0·Texno
WhatsApp yirik kompaniyalar xabarlari uchun maxsus papkani sinovdan oʻtkazmoqda

Meta kompaniyasiga qarashli WhatsApp messenjeri foydalanuvchilarning asosiy chatlar roʻyxatini tartibga solish maqsadida yirik kompaniyalardan keladigan xabarlar uchun alohida papka yaratish ustida ish boshladi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi funksiya banklar yoki aviakompaniyalar kabi yirik biznes vakillarining xabarlarini avtomatik ravishda "Offers & Updates" deb nomlangan maxsus boʻlimga oʻtkazish imkonini beradi va bu kundalik muloqotni tartibli saqlashga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Meta taʼkidlashicha, foydalanuvchilarning shaxsiy va guruh chatlari turli xil tijorat xabarlari hamda bildirishnomalar sababli tez-tez qorishib ketmoqda. Yangi sinov jarayonida xabarlar maʼlum vaqt oʻtgach, yaʼni 24 soatgacha boʻlgan muddat ichida avtomatik ravishda yangi papkaga koʻchiriladi. Kompaniya bu borada eng maqbul vaqt oraligʻini aniqlash uchun turli muddatlarni sinab koʻrmoqda.

Yangi funksiyaning afzalliklari va sozlamalari

Mazkur yangilik foydalanuvchilarga chegirma kodlari yoki yetkazib berish yangiliklari kabi maʼlumotlarni asosiy lentadan olib tashlash imkonini beradi. Natijada asosiy chatlar oynasi kamroq tartibsiz boʻlib, shaxsiy muloqotlar yoʻqolib qolishining oldi olinadi. Bizneslar uchun esa bu oʻz xabarlarining barcha chatlar orasida adashib ketmasdan, aniq bir papkada koʻrinishini taʼminlaydi.

Agar foydalanuvchilar xabarlarning oʻz vaqtida umumiy lentada qolishini istasa, bu sozlamani oʻchirib qoʻyishi mumkin. Biroq ular xabarlarning qachon avtomatik ravishda koʻchirilishini oʻzlari qoʻlda boshqara olmaydi. Hozirgi bosqichda WhatsApp Business Platformasi orqali tanlab olingan hamkorlar bilangina sinovlar boshlangan boʻlib, kelgusida kuzatuvlar natijasiga koʻra qamrov kengaytiriladi.

Kichik bizneslar va oldingi cheklovlar

Hozirgi vaqtda kichik bizneslar va WhatsApp Business ilovasidan foydalanuvchi yakka tartibdagi hisoblar ushbu funksiyadan ozod qilingan. Shunga qaramay, kelgusida kichik korxonalarning ham xabarlari mazkur yangi papkaga yoʻnaltirilishi ehtimoli koʻrib chiqilishi mumkin. Soʻnggi yillarda WhatsApp spam xabarlarni kamaytirish uchun qator qadamlarni tashlagan edi.

Xususan, 2024-yilda foydalanuvchilarga brendlarning marketing xabarlaridan voz kechish imkoniyati berildi, oʻtgan yili esa bizneslar yuboradigan ommaviy xabarlar soniga cheklovlar oʻrnatildi. 2025-yil oktabr oyida esa foydalanuvchidan javob olmasdan turib yuborilishi mumkin boʻlgan xabarlar hajmi yanada qisqartirildi.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va sunʼiy intellekt xizmatlari

Meta rahbari Mark Zukerbergning ikkinchi chorak moliyaviy hisobotida maʼlum qilishicha, ilovalar oilasidagi boshqa daromadlar qismi 1 milliard dollardan oshgan va buning asosiy qismi WhatsApp orqali toʻlanadigan xabarlar hamda obunalarga toʻgʻri keladi. Shuningdek, iyun oyida butun dunyo boʻylab taqdim etilgan WhatsApp sunʼiy intellekt agentlaridan allaqachon 1 milliondan ortiq biznes foydalanmoqda.

Zukerberg Braziliyaning Movida avtomobil ijarasi kompaniyasi misolida sunʼiy intellekt agentlari mijozlarni qoʻllab-quvvatlash va savdo koʻrsatkichlarini oshirishda ijobiy natijalar berayotganini taʼkidladi. 3 milliarddan ortiq foydalanuvchiga ega boʻlgan mazkur messenjer platformasi sunʼiy intellekt va reklama spamlariga aylanib ketmasligi uchun shaxsiy hamda biznes xabarlari oʻrtasidagi muvozanatni saqlashi muhim ahamiyat kasb etadi.

WhatsAppTexnologiyaMetaMessengerBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiSpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiBugun, 20:29AMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaAMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaBugun, 20:27Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlashSamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA/soat akkumulyator va 6 yillik qoʻllab-quvvatlashBugun, 19:53Smallest.ai ovozli sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun 13 million dollar mablagʻ jalb qildiSmallest.ai ovozli sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun 13 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 19:53Reddit TikTok uslubidagi yangi video formatni sinovdan oʻtkazmoqdaReddit TikTok uslubidagi yangi video formatni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 19:50Tesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinTesla Xitoydagi biznesini sotishi yoki ajratib yuborishi mumkinBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi