WhatsApp yirik kompaniyalar xabarlari uchun maxsus papkani sinovdan oʻtkazmoqda
Meta kompaniyasiga qarashli WhatsApp messenjeri foydalanuvchilarning asosiy chatlar roʻyxatini tartibga solish maqsadida yirik kompaniyalardan keladigan xabarlar uchun alohida papka yaratish ustida ish boshladi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi funksiya banklar yoki aviakompaniyalar kabi yirik biznes vakillarining xabarlarini avtomatik ravishda "Offers & Updates" deb nomlangan maxsus boʻlimga oʻtkazish imkonini beradi va bu kundalik muloqotni tartibli saqlashga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Meta taʼkidlashicha, foydalanuvchilarning shaxsiy va guruh chatlari turli xil tijorat xabarlari hamda bildirishnomalar sababli tez-tez qorishib ketmoqda. Yangi sinov jarayonida xabarlar maʼlum vaqt oʻtgach, yaʼni 24 soatgacha boʻlgan muddat ichida avtomatik ravishda yangi papkaga koʻchiriladi. Kompaniya bu borada eng maqbul vaqt oraligʻini aniqlash uchun turli muddatlarni sinab koʻrmoqda.
Yangi funksiyaning afzalliklari va sozlamalariMazkur yangilik foydalanuvchilarga chegirma kodlari yoki yetkazib berish yangiliklari kabi maʼlumotlarni asosiy lentadan olib tashlash imkonini beradi. Natijada asosiy chatlar oynasi kamroq tartibsiz boʻlib, shaxsiy muloqotlar yoʻqolib qolishining oldi olinadi. Bizneslar uchun esa bu oʻz xabarlarining barcha chatlar orasida adashib ketmasdan, aniq bir papkada koʻrinishini taʼminlaydi.
Agar foydalanuvchilar xabarlarning oʻz vaqtida umumiy lentada qolishini istasa, bu sozlamani oʻchirib qoʻyishi mumkin. Biroq ular xabarlarning qachon avtomatik ravishda koʻchirilishini oʻzlari qoʻlda boshqara olmaydi. Hozirgi bosqichda WhatsApp Business Platformasi orqali tanlab olingan hamkorlar bilangina sinovlar boshlangan boʻlib, kelgusida kuzatuvlar natijasiga koʻra qamrov kengaytiriladi.
Kichik bizneslar va oldingi cheklovlarHozirgi vaqtda kichik bizneslar va WhatsApp Business ilovasidan foydalanuvchi yakka tartibdagi hisoblar ushbu funksiyadan ozod qilingan. Shunga qaramay, kelgusida kichik korxonalarning ham xabarlari mazkur yangi papkaga yoʻnaltirilishi ehtimoli koʻrib chiqilishi mumkin. Soʻnggi yillarda WhatsApp spam xabarlarni kamaytirish uchun qator qadamlarni tashlagan edi.
Xususan, 2024-yilda foydalanuvchilarga brendlarning marketing xabarlaridan voz kechish imkoniyati berildi, oʻtgan yili esa bizneslar yuboradigan ommaviy xabarlar soniga cheklovlar oʻrnatildi. 2025-yil oktabr oyida esa foydalanuvchidan javob olmasdan turib yuborilishi mumkin boʻlgan xabarlar hajmi yanada qisqartirildi.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va sunʼiy intellekt xizmatlariMeta rahbari Mark Zukerbergning ikkinchi chorak moliyaviy hisobotida maʼlum qilishicha, ilovalar oilasidagi boshqa daromadlar qismi 1 milliard dollardan oshgan va buning asosiy qismi WhatsApp orqali toʻlanadigan xabarlar hamda obunalarga toʻgʻri keladi. Shuningdek, iyun oyida butun dunyo boʻylab taqdim etilgan WhatsApp sunʼiy intellekt agentlaridan allaqachon 1 milliondan ortiq biznes foydalanmoqda.
Zukerberg Braziliyaning Movida avtomobil ijarasi kompaniyasi misolida sunʼiy intellekt agentlari mijozlarni qoʻllab-quvvatlash va savdo koʻrsatkichlarini oshirishda ijobiy natijalar berayotganini taʼkidladi. 3 milliarddan ortiq foydalanuvchiga ega boʻlgan mazkur messenjer platformasi sunʼiy intellekt va reklama spamlariga aylanib ketmasligi uchun shaxsiy hamda biznes xabarlari oʻrtasidagi muvozanatni saqlashi muhim ahamiyat kasb etadi.
…