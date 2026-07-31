Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!

·0·Sport
Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!

Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida sport kurashlari bo‘yicha U-17 yosh toifasidagi Jahon chempionati qizg‘in pallasiga kirdi. 30 iyul kungi bahslar O‘zbekiston terma jamoasi uchun haqiqiy bayramga aylandi. Iqtidorli kurashchimiz Muxlisa Masharipovaning ko‘rsatgan yuksak mahorati va matonati evaziga O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi oltin medal qo‘shildi. Bu zafar mamlakatimizda yosh sportchilarni qo‘llab-quvvatlash va para-sportni rivojlantirish borasidagi islohotlarning amaliy samarasidir.

Zamin.uz Muxlisaning zafari va keyingi kungi muhim bahslar tafsilotlarini taqdim etadi.

Finaldagi shiddat: Germaniyalik raqib taslim etildi

-43 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan Muxlisa Masharipova musobaqa davomida barqaror va ishonchli o‘yin namoyish etdi. Hal qiluvchi final bahsida unga germaniyalik Finya Straux raqiblik qildi.

Uchrashuv juda shiddatli va taktik kurashlarga boy o‘tdi. Biroq Muxlisa o‘z irodasi, temir intizomi va murabbiylari bergan ko‘rsatmalarni aniq bajarishi evaziga raqibidan ustun keldi. Ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritgan Masharipova shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi va Jahon chempioni unvoniga sazovor bo‘ldi.

31 iyul: Kurash davom etmoqda, bronza uchun imkoniyat

O‘zbekiston jamoasi uchun zafarli yurish to‘xtagani yo‘q. Bugun, 31 iyul kuni, yana bir qator sportchilarimiz gilamga chiqishadi.

Saralash bahslarida besh nafar erkin kurashchimiz Jahon chempionati medali uchun kurashni boshlaydi. Muxlislarimizning diqqat markazida esa qizlar o‘rtasidagi bahslar ham bo‘ladi. Sabrina Abduraimova (-53 kg) bronza medali uchun o‘tish bahsida ishtirok etadi.

Bronza medali uchun o‘tish bahsi jadvali:

Vazn toifasi

O‘zbekistonlik sportchi

Raqiblar (Saralashdan o‘tgan)

-53 kg

Sabrina Abduraimova

Madalina Pavel (Ruminiya) / Valeriya Stancheva (Bolgariya)

U-17 Jahon chempionati: O‘zbekistonning joriy natijalari

Sana

Sportchi

Vazn

Natija

30 iyul

Muxlisa Masharipova

-43 kg

Oltin (Jahon chempioni)

31 iyul

Sabrina Abduraimova

-53 kg

Bronza uchun o‘tish bahsi (kutilmoqda)

31 iyul

5 nafar erkin kurashchi

Turli

Saralash bahslari (kutilmoqda)

Xulosa va Tahlil: Mas’uliyat va matonat zafari

Muxlisa Masharipovaning Bokudagi g‘alabasi O‘zbekiston sport kurashlari maktabining, xususan, ayollar kurashining xalqaro maydondagi yuksak salohiyatini yana bir bor isbotladi. Uning irodasi va zafar quchishga bo‘lgan intilishi minglab yosh sportchilar, ayniqsa, imkoniyati cheklangan yoshlar uchun ulkan ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi. Bu zafar davlatimiz tomonidan sportga, yoshlar siyosatiga va ijtimoiy himoyaga qaratilayotgan yuksak e’tiborning bevosita natijasidir. Sabrina Abduraimova va boshqa kurashchilarimizga ham keyingi bahslarda omad yor bo‘lishini tilaymiz!

Ushbu muhim sport xabarini do‘stlaringiz va kurash ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik yurtdoshimizning jahon miqyosidagi tarixiy g‘alabasi va bo‘lajak muhim bahslar haqida bilishi kerak.

Sizningcha, Muxlisa Masharipovaning bu muvaffaqiyati O‘zbekistonda ayollar kurashining rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Izohlarda fikringizni qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Bugun, 20:12Futbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiFutbol inqilobi: FIFA Jahon chempionatini 64 ta jamoagacha kengaytirmoqchiBugun, 20:09Matias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiMatias Soulė agenti Milan klubiga murojaat qildiBugun, 19:59Komo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqdaKomo Trevoh Chalobah transferini hal qilmoqdaBugun, 19:58Matias Soule transferi: agent futbolchini Milan klubiga taklif qilmoqdaMatias Soule transferi: agent futbolchini Milan klubiga taklif qilmoqdaBugun, 19:17«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuv«Real»ning qat’iy pozitsiyasi: Vinisiusga shart qo‘yildi – yangi shartnoma yoki sotuvBugun, 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda