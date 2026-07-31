Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!
Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida sport kurashlari bo‘yicha U-17 yosh toifasidagi Jahon chempionati qizg‘in pallasiga kirdi. 30 iyul kungi bahslar O‘zbekiston terma jamoasi uchun haqiqiy bayramga aylandi. Iqtidorli kurashchimiz Muxlisa Masharipovaning ko‘rsatgan yuksak mahorati va matonati evaziga O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi oltin medal qo‘shildi. Bu zafar mamlakatimizda yosh sportchilarni qo‘llab-quvvatlash va para-sportni rivojlantirish borasidagi islohotlarning amaliy samarasidir.
Zamin.uz Muxlisaning zafari va keyingi kungi muhim bahslar tafsilotlarini taqdim etadi.
Finaldagi shiddat: Germaniyalik raqib taslim etildi
-43 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan Muxlisa Masharipova musobaqa davomida barqaror va ishonchli o‘yin namoyish etdi. Hal qiluvchi final bahsida unga germaniyalik Finya Straux raqiblik qildi.
Uchrashuv juda shiddatli va taktik kurashlarga boy o‘tdi. Biroq Muxlisa o‘z irodasi, temir intizomi va murabbiylari bergan ko‘rsatmalarni aniq bajarishi evaziga raqibidan ustun keldi. Ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritgan Masharipova shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi va Jahon chempioni unvoniga sazovor bo‘ldi.
31 iyul: Kurash davom etmoqda, bronza uchun imkoniyat
O‘zbekiston jamoasi uchun zafarli yurish to‘xtagani yo‘q. Bugun, 31 iyul kuni, yana bir qator sportchilarimiz gilamga chiqishadi.
Saralash bahslarida besh nafar erkin kurashchimiz Jahon chempionati medali uchun kurashni boshlaydi. Muxlislarimizning diqqat markazida esa qizlar o‘rtasidagi bahslar ham bo‘ladi. Sabrina Abduraimova (-53 kg) bronza medali uchun o‘tish bahsida ishtirok etadi.
Bronza medali uchun o‘tish bahsi jadvali:
Vazn toifasi
O‘zbekistonlik sportchi
Raqiblar (Saralashdan o‘tgan)
-53 kg
Sabrina Abduraimova
Madalina Pavel (Ruminiya) / Valeriya Stancheva (Bolgariya)
U-17 Jahon chempionati: O‘zbekistonning joriy natijalari
Sana
Sportchi
Vazn
Natija
30 iyul
Muxlisa Masharipova
-43 kg
Oltin (Jahon chempioni)
31 iyul
Sabrina Abduraimova
-53 kg
Bronza uchun o‘tish bahsi (kutilmoqda)
31 iyul
5 nafar erkin kurashchi
Turli
Saralash bahslari (kutilmoqda)
Xulosa va Tahlil: Mas’uliyat va matonat zafari
Muxlisa Masharipovaning Bokudagi g‘alabasi O‘zbekiston sport kurashlari maktabining, xususan, ayollar kurashining xalqaro maydondagi yuksak salohiyatini yana bir bor isbotladi. Uning irodasi va zafar quchishga bo‘lgan intilishi minglab yosh sportchilar, ayniqsa, imkoniyati cheklangan yoshlar uchun ulkan ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi. Bu zafar davlatimiz tomonidan sportga, yoshlar siyosatiga va ijtimoiy himoyaga qaratilayotgan yuksak e’tiborning bevosita natijasidir. Sabrina Abduraimova va boshqa kurashchilarimizga ham keyingi bahslarda omad yor bo‘lishini tilaymiz!
Ushbu muhim sport xabarini do‘stlaringiz va kurash ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik yurtdoshimizning jahon miqyosidagi tarixiy g‘alabasi va bo‘lajak muhim bahslar haqida bilishi kerak.
Sizningcha, Muxlisa Masharipovaning bu muvaffaqiyati O‘zbekistonda ayollar kurashining rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Izohlarda fikringizni qoldiring!
…