Olimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdi

·26·Texno
Olimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdi
Qisqacha

AQShlik tadqiqotchilar oʻrmon yongʻinlariga qarshi kurashish uchun suv va zararli kimyoviy moddalarsiz ishlaydigan suyuq azotli robotlashtirilgan tizimni sinovdan oʻtkazishmoqda. Ushbu gʻoya 2008-yilda Shimoli-Sharqiy universitet professori Yannis Levendis va uning hamkasblari yonayotgan rezina qoldigʻi ustiga tasodifan suyuq azot toʻkib yuborganida paydo boʻlgan.

AQShlik olimlar oʻrmon yongʻinlariga qarshi kurashishning mutlaqo oʻzgacha va kutilmagan usulini oʻrtaga tashlashdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqotchilar suv va zararli kimyoviy moddalarsiz ishlaydigan maxsus robotlashtirilgan tizimni sinovdan oʻtkazishmoqda. Mazkur innovatsion yondashuv kelgusida yirik tabiiy kulfatlarning oldini olishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu gʻoya tasodifan tugʻilgan boʻlib, uning tarixi 2008-yilgi laboratoriya tajribalariga borib taqaladi. Shimoli-Sharqiy universitet professori Yannis Levendis va uning hamkasblari oʻsha paytda yonayotgan rezina qoldigʻi ustiga suyuq azot toʻkib yuborishgan. Shunda olov deyarli bir zumda oʻchib qolgani olimlarni hayratda qoldirgan va bu holat koʻp yillik ilmiy izlanishlarga asos solgan.

Inqilobiy texnologiyaning ishlash prinsipi

Yangi texnologiyaning taʼsir mexanizmi anʼanaviy yongʻin xavfsizligi usullaridan keskin farq qiladi. Suyuq azot oʻchoqqa tushishi bilan juda tez bugʻlanib, oʻz hajmini taxminan oʻn barobar kengaytiradi. Bunda u yongʻin uchun zarur boʻlgan kislorodni siqib chiqaradi hamda olovni darhol salbiy haroratgacha sovutadi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, modda toʻliq bugʻlangach, atrof-muhitda mutlaqo zararsiz oddiy azot gazining oʻzi qoladi. Bu esa atrof-tabiat va ekologiyaga hech qanday salbiy taʼsir koʻrsatmasligini taʼminlaydi. Anʼanaviy kimyoviy oʻt oʻchiruvchi vositalardan farqli oʻlaroq, bu usul butunlay toza hisoblanadi.

Maxsus robot va uning imkoniyatlari

Amaliyotda sinab koʻrish maqsadida tadqiqotchilar gusenitsali shassisga ega kompakt robotni yaratishdi. Ushbu aqlli mashina kriogen rezervuarlar va suyuq azotni uzatish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, ham avtomatlashtirilgan, ham masofadan turib boshqarish rejimlarida ishlay oladi.

Loyiha muhandislik fakulteti talabalari bilan hamkorlikda Gordon va Betti Mur jamgʻarmasining moliyaviy koʻmagida amalga oshirildi. Hozirgi bosqichda yaratilgan maxsus robot yirik yongʻinlar bilan kurashishga moʻljallanmagan. Uning asosiy vazifasi – qutqaruvchilar uchun xavfli boʻlgan qiyin hududlardagi kichik oʻchoqlarni oʻz vaqtida aniqlab bartaraf etishdir.

Hozirgi kunda tizim AQShning gʻarbiy hududlariga xos boʻlgan oʻrmon yongʻinlari sharoitini simulyatsiya qiluvchi maxsus poligonda sinovdan oʻtkazilmoqda. Kelgusida olimlar texnologiyani yanada kengaytirib, kriogen rezervuarli yirik yuk mashinalari va maxsus yongʻin xavfsizligi texnikalarini yaratish imkoniyatlarini ham koʻrib chiqmoqdalar.

Suyuq azotOʻrmon yongʻiniYangi texnologiyaIlmiy kashfiyotEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinApple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinBugun, 21:27Yaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladiYaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladiBugun, 21:26AQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqdaAQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqdaBugun, 20:51Samsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdiSamsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdiBugun, 20:50SpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiSpaceX xAI maʼlumotlar markazi turbinalarini 2027-yilgacha olib tashlamaydiBugun, 20:29AMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaAMD ham videokartalar uchun komponentlar narxini oshirishi kutilmoqdaBugun, 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi