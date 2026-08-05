Anthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladi
Anthropic kompaniyasi Volta sun'iy intellekt bulutli startapi bilan qiymati 10 milliard dollarga teng shartnoma imzoladi. Kelishuvga ko'ra, Volta olti yil davomida Anthropic'ni bulutli hisoblash quvvatlari bilan ta'minlaydi. Volta va Bitdeer Norvegiyada 133 megavatt quvvatga ega, Nvidia kompaniyasining Vera Rubin tizimlari asosida ishlaydigan ma'lumotlar markazini barpo etadi.
Sunʼiy intellekt sohasida yetakchi boʻlgan Anthropic kompaniyasi oʻzining hisoblash quvvatlarini kengaytirish yoʻlida yana bir yirik qadam tashladi. Bloomberg agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Claude neyrotarmoqlari yaratuvchisi Volta deb nomlangan sunʼiy intellekt bulutli startapi bilan qiymati 10 milliard dollarga teng boʻlgan shartnoma tuzdi. Ushbu kelishuv mazkur tarmoqdagi raqobat shiddatli tus olgan bir paytda kompaniya uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Joriy yil boshida tashkil etilgan Volta startapi Anthropic kompaniyasiga olti yil davomida bulutli hisoblash quvvatlarini yetkazib berishni oʻz zimmasiga oladi. Dastlab ushbu startap nomaʼlum yirik sunʼiy intellekt laboratoriyasi bilan hamkorlik qilishini maʼlum qilgan, biroq hamkorning nomi sir saqlangandi. Endilikda mazkur jumboq oydinlashib, asosiy mijoz aynan Anthropic ekani maʼlum boʻldi.
Norvegiyadagi yirik maʼlumotlar markazi va Nvidia texnologiyalariLoyihani amalga oshirishda Voltaning sherigi sifatida Bitdeer kriptomayning kompaniyasi ham qatnashmoqda. Ular birgalikda zarur hisoblash quvvatini taʼminlash uchun maxsus maʼlumotlar markazini barpo etadilar. Ushbu inshoot Norvegiya hududida joylashishi va 133 megavatt quvvatga ega boʻlishi rejalashtirilgan.
Yangi maʼlumotlar markazi Nvidia kompaniyasining soʻnggi avlodga mansub eng zamonaviy sunʼiy intellekt chip arxitekturasi boʻlgan Vera Rubin tizimlari asosida ishlaydi. Maʼlumot uchun, Volta Nvidia Cloud Partner dasturining ishtirokchisi hisoblanadi. Bu dastur oʻz maʼlumotlar markazlarida aynan Nvidia grafika protsessorlaridan foydalanuvchi bulutli provayderlarni birlashtiradi.
Bozordagi shiddatli raqobat va infratuzilmani kengaytirishOxirgi oylarda Anthropic oʻzining hisoblash quvvatlarini faol ravishda oshirib bormoqda. Kompaniya sunʼiy intellekt bozoridagi asosiy raqobatchilari bilan kurashda ustunlikka erishish uchun bir qator yirik shartnomalarni imzolashga ulgurdi. Jumladan, yaqinda SpaceX va Amazon kabi gigantlar bilan ham yangi hisoblash kelishuvlari eʼlon qilingan edi.
Hozirgi kunda sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish va ularning ishlash tezligini taʼminlash ulkan energiya hamda texnik resurslarni talab qiladi. Norvegiyadagi yangi majmua va Vera Rubin tizimlarining joriy etilishi Anthropic kompaniyasiga kelgusida yanada murakkab va mukammal Claude modellarini yaratish imkonini beradi. Bitdeer va Volta bilan tuzilgan ushbu koʻp yillik bitim esa kompaniyaning uzoq muddatli strategik maqsadlarini amalga oshirishga xizmat qiladi.
…