Anthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladi

·24·Texno
Anthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladi
Qisqacha

Anthropic kompaniyasi Volta sun'iy intellekt bulutli startapi bilan qiymati 10 milliard dollarga teng shartnoma imzoladi. Kelishuvga ko'ra, Volta olti yil davomida Anthropic'ni bulutli hisoblash quvvatlari bilan ta'minlaydi. Volta va Bitdeer Norvegiyada 133 megavatt quvvatga ega, Nvidia kompaniyasining Vera Rubin tizimlari asosida ishlaydigan ma'lumotlar markazini barpo etadi.

Sunʼiy intellekt sohasida yetakchi boʻlgan Anthropic kompaniyasi oʻzining hisoblash quvvatlarini kengaytirish yoʻlida yana bir yirik qadam tashladi. Bloomberg agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Claude neyrotarmoqlari yaratuvchisi Volta deb nomlangan sunʼiy intellekt bulutli startapi bilan qiymati 10 milliard dollarga teng boʻlgan shartnoma tuzdi. Ushbu kelishuv mazkur tarmoqdagi raqobat shiddatli tus olgan bir paytda kompaniya uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Joriy yil boshida tashkil etilgan Volta startapi Anthropic kompaniyasiga olti yil davomida bulutli hisoblash quvvatlarini yetkazib berishni oʻz zimmasiga oladi. Dastlab ushbu startap nomaʼlum yirik sunʼiy intellekt laboratoriyasi bilan hamkorlik qilishini maʼlum qilgan, biroq hamkorning nomi sir saqlangandi. Endilikda mazkur jumboq oydinlashib, asosiy mijoz aynan Anthropic ekani maʼlum boʻldi.

Norvegiyadagi yirik maʼlumotlar markazi va Nvidia texnologiyalari

Loyihani amalga oshirishda Voltaning sherigi sifatida Bitdeer kriptomayning kompaniyasi ham qatnashmoqda. Ular birgalikda zarur hisoblash quvvatini taʼminlash uchun maxsus maʼlumotlar markazini barpo etadilar. Ushbu inshoot Norvegiya hududida joylashishi va 133 megavatt quvvatga ega boʻlishi rejalashtirilgan.

Yangi maʼlumotlar markazi Nvidia kompaniyasining soʻnggi avlodga mansub eng zamonaviy sunʼiy intellekt chip arxitekturasi boʻlgan Vera Rubin tizimlari asosida ishlaydi. Maʼlumot uchun, Volta Nvidia Cloud Partner dasturining ishtirokchisi hisoblanadi. Bu dastur oʻz maʼlumotlar markazlarida aynan Nvidia grafika protsessorlaridan foydalanuvchi bulutli provayderlarni birlashtiradi.

Bozordagi shiddatli raqobat va infratuzilmani kengaytirish

Oxirgi oylarda Anthropic oʻzining hisoblash quvvatlarini faol ravishda oshirib bormoqda. Kompaniya sunʼiy intellekt bozoridagi asosiy raqobatchilari bilan kurashda ustunlikka erishish uchun bir qator yirik shartnomalarni imzolashga ulgurdi. Jumladan, yaqinda SpaceX va Amazon kabi gigantlar bilan ham yangi hisoblash kelishuvlari eʼlon qilingan edi.

Hozirgi kunda sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish va ularning ishlash tezligini taʼminlash ulkan energiya hamda texnik resurslarni talab qiladi. Norvegiyadagi yangi majmua va Vera Rubin tizimlarining joriy etilishi Anthropic kompaniyasiga kelgusida yanada murakkab va mukammal Claude modellarini yaratish imkonini beradi. Bitdeer va Volta bilan tuzilgan ushbu koʻp yillik bitim esa kompaniyaning uzoq muddatli strategik maqsadlarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

AnthropicVoltaNvidiaSuni intellektBulutli texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaAndroid ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaBugun, 01:29AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinAQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinBugun, 01:26Ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaOchiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaBugun, 01:23Joylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiJoylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiBugun, 00:54Gigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaGigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaBugun, 00:53Microsoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdiMicrosoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdiBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi