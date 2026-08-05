Gigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqda
Yaponiyadagi CFD-BIZ riteyleri Gigabyte videokartalari narxi 2026-yil 1-avgustdan keyin 40 foizgacha oshishi mumkinligidan xaridorlarni ogohlantirdi. Yangi narxlar shu sanadan keyin berilgan barcha buyurtmalarga tatbiq etiladi, biroq qaysi modellar qamrab olinishi hozircha noma'lum. Tahlilchilar boshqa yetakchi ishlab chiqaruvchilar ham narxlarni oshirishi va bu butun apparat ta'minoti bozorida umumiy qimmatlashuvga olib kelishi mumkinligini bildirmoqda.
Jahon bozorida kompyuter qismlari, xususan, grafik chiplar narxining o'zgarishi foydalanuvchilar va bozordagi mutaxassislarni tashvishga solmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yaponiyadagi yirik CFD-BIZ riteyleri o'z mijozlarini videokartalar qiymatining keskin oshishi haqida ogohlantirib, buning uchun ochiqchasiga uzr so'radi. Yangi o'zgarishlar iste'molchilar uchun moliyaviy yuklamani yanada oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Janubiy Koreyada grafik kartalar narxining 20-30 foizga qimmatlashishi sezilarli zarba bo'lgan bir paytda, Yaponiya bozoridagi vaziyat yanada jiddiy tus olmoqda. Mamlakatning taniqli chakana savdo tarmoqlaridan biri bo'lgan CFD-BIZ o'z mijozlariga yo'llagan rasmiy bayonotida narxlar 40 foizgacha sakrashi mumkinligini ma'lum qildi. Bunday keskin qimmatlashish xaridorlar byudjetiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi aniq.
Narxlar nima uchun oshmoqda va kim aybdor?Odatda chakana sotuvchilar narx siyosatining o'zgarishini umumiy bozor tendentsiyalari yoki inflyatsiya bilan izohlashadi. Biroq mazkur holatda yapon riteyleri o'z bayonotida bevosita ma'lum bir ishlab chiqaruvchi kompaniya nomini tilga olgani e'tiborni tortdi. Kompaniya xabariga ko'ra, narxlarning qayta ko'rib chiqilishi aynan Gigabyte brendiga tegishli mahsulotlarga taalluqli bo'ladi.
CFD-BIZ ma'lumotiga ko'ra, yangi narxlar siyosati 2026-yilning 1-avgustidan boshlab rasman kuchga kiradi va ushbu sanadan keyin joylashtirilgan barcha buyurtmalarga tatbiq etiladi. Hozircha qaysi turdagi modellar ro'yxatga kiritilishi va qamrov ko'lami qanday bo'lishi aniq emas, chunki yakuniy ro'yxat o'zgarib turishi mumkin.
Savdo tarmog'i vakillari iste'molchilarga yo'llagan murojaatida yuzaga kelgan noqulayliklar uchun o'z uzrlarini bildirdi:
- Barcha xaridorlardan to'satdan qilingan bunday e'lon uchun samimiy uzr so'raymiz;
- Ishlab chiqaruvchining narx siyosatini qayta ko'rib chiqishi munosabati bilan o'zgarishlar kiritilmoqda;
- Gigabyte videokartalari narxi joriy ko'rsatkichlarga nisbatan sezilarli darajada oshishi kutilmoqda;
- Yangi tartib 2026-yil 1-avgustdan boshlab kuchga kiradi.
Hozirgi bosqichda oxirgi iste'molchilar uchun videokartalarni qanday narxlarda sotib olish mumkinligi va kutilayotgan o'sish ko'lami qanchalik real bo'lishi to'liq ma'lum emas. Shunga qaramay, texnologiya ixlosmandlari va o'yin kompyuterlarini yig'ishni rejalashtirayotganlar bozor vaziyatini diqqat bilan kuzatib borishlari lozim.
…