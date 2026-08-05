Gigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqda

·23·Texno
Gigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqda
Qisqacha

Yaponiyadagi CFD-BIZ riteyleri Gigabyte videokartalari narxi 2026-yil 1-avgustdan keyin 40 foizgacha oshishi mumkinligidan xaridorlarni ogohlantirdi. Yangi narxlar shu sanadan keyin berilgan barcha buyurtmalarga tatbiq etiladi, biroq qaysi modellar qamrab olinishi hozircha noma'lum. Tahlilchilar boshqa yetakchi ishlab chiqaruvchilar ham narxlarni oshirishi va bu butun apparat ta'minoti bozorida umumiy qimmatlashuvga olib kelishi mumkinligini bildirmoqda.

Jahon bozorida kompyuter qismlari, xususan, grafik chiplar narxining o'zgarishi foydalanuvchilar va bozordagi mutaxassislarni tashvishga solmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yaponiyadagi yirik CFD-BIZ riteyleri o'z mijozlarini videokartalar qiymatining keskin oshishi haqida ogohlantirib, buning uchun ochiqchasiga uzr so'radi. Yangi o'zgarishlar iste'molchilar uchun moliyaviy yuklamani yanada oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Janubiy Koreyada grafik kartalar narxining 20-30 foizga qimmatlashishi sezilarli zarba bo'lgan bir paytda, Yaponiya bozoridagi vaziyat yanada jiddiy tus olmoqda. Mamlakatning taniqli chakana savdo tarmoqlaridan biri bo'lgan CFD-BIZ o'z mijozlariga yo'llagan rasmiy bayonotida narxlar 40 foizgacha sakrashi mumkinligini ma'lum qildi. Bunday keskin qimmatlashish xaridorlar byudjetiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi aniq.

Narxlar nima uchun oshmoqda va kim aybdor?

Odatda chakana sotuvchilar narx siyosatining o'zgarishini umumiy bozor tendentsiyalari yoki inflyatsiya bilan izohlashadi. Biroq mazkur holatda yapon riteyleri o'z bayonotida bevosita ma'lum bir ishlab chiqaruvchi kompaniya nomini tilga olgani e'tiborni tortdi. Kompaniya xabariga ko'ra, narxlarning qayta ko'rib chiqilishi aynan Gigabyte brendiga tegishli mahsulotlarga taalluqli bo'ladi.

CFD-BIZ ma'lumotiga ko'ra, yangi narxlar siyosati 2026-yilning 1-avgustidan boshlab rasman kuchga kiradi va ushbu sanadan keyin joylashtirilgan barcha buyurtmalarga tatbiq etiladi. Hozircha qaysi turdagi modellar ro'yxatga kiritilishi va qamrov ko'lami qanday bo'lishi aniq emas, chunki yakuniy ro'yxat o'zgarib turishi mumkin.

Savdo tarmog'i vakillari iste'molchilarga yo'llagan murojaatida yuzaga kelgan noqulayliklar uchun o'z uzrlarini bildirdi:

  • Barcha xaridorlardan to'satdan qilingan bunday e'lon uchun samimiy uzr so'raymiz;
  • Ishlab chiqaruvchining narx siyosatini qayta ko'rib chiqishi munosabati bilan o'zgarishlar kiritilmoqda;
  • Gigabyte videokartalari narxi joriy ko'rsatkichlarga nisbatan sezilarli darajada oshishi kutilmoqda;
  • Yangi tartib 2026-yil 1-avgustdan boshlab kuchga kiradi.
Tahlilchilarning fikricha, garchi faqat bitta brend nomi tilga olingan bo'lsa-da, bu holat faqat bitta kompaniya bilan cheklanib qolmaydi. Bozor qonuniyatlariga ko'ra, boshqa yetakchi ishlab chiqaruvchilar ham o'z mahsulotlari narxini bosqichma-bosqich oshirib borishlari ehtimoldan xoli emas. Bu esa oxir-oqibat butun apparat ta'minoti bozorida narxlarning umumiy o'sishiga olib kelishi mumkin.

Hozirgi bosqichda oxirgi iste'molchilar uchun videokartalarni qanday narxlarda sotib olish mumkinligi va kutilayotgan o'sish ko'lami qanchalik real bo'lishi to'liq ma'lum emas. Shunga qaramay, texnologiya ixlosmandlari va o'yin kompyuterlarini yig'ishni rejalashtirayotganlar bozor vaziyatini diqqat bilan kuzatib borishlari lozim.

VideokartaGigabyteTexnologiyalarNarxlarBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaAndroid ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaBugun, 01:29AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinAQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinBugun, 01:26Ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaOchiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaBugun, 01:23Joylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiJoylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiBugun, 00:54Anthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiAnthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiBugun, 00:52Microsoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdiMicrosoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdiBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi