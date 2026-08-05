Ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqda

·0·Texno
Ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqda

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi modellar imkoniyatlari tez surʼatlar bilan oʻsib borayotgan bir paytda, ochiq vaznli tizimlar ham ulardan ortda qolmayapti. Xitoyning Z.ai kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan GLM-5.2 ochiq vaznli sunʼiy intellekt modeli kiberxavfsizlik va biologiya yoʻnalishlarida OpenAI hamda Anthropic kabi gigantlarning ilgʻor ishlanmalaridan atigi bir necha oylik farq bilan ortda qolmoqda, deb xabar beradi ixbt.com. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

SaferAI nomli notijorat xavfsizlik tashkiloti hisobotiga koʻra, soʻnggi avlod ochiq vaznli modellari yetakchi tizimlar darajasiga shiddat bilan yaqinlashmoqda. Biroq texnologik imkoniyatlarning oʻsishi bilan birga xavfsizlik amaliyotlari va potensial xatarlar oʻrtasidagi tafovut ham tobora kengayib bormoqda. Mutaxassislar bu holat jamiyat oldida turgan yangi xavflarni boshqarish mexanizmlarini qayta koʻrib chiqishni taqozo etayotganini taʼkidlashmoqda.

Xavfsizlik cheklovlaridagi keskin farqlar

Tashkilotning Z.ai ochiq APIʼsi orqali oʻtkazgan baholash natijalariga koʻra, GLM-5.2 modeli kiberhujumlar yoki ikki tomonlama biologik vazifalarga oid soʻrovlarning birortasini ham rad etmagan. Taqqoslash uchun, Anthropic kompaniyasining Claude Opus 4.7 modeli xavfsizlik qoidalariga qatʼiy rioya qilgani bois kiberxavfsizlikni baholovchi CyberGym testini oxiriga yetkazib boʻlmagan. Bu esa ochiq vaznli modellar nazoratdan chiqib ketishi mumkinligidan xavotir bildirgan tanqidchilarning haqligini yana bir bor koʻrsatdi.

Ochiq vaznli modellarning asosiy xususiyati shundaki, ularni istalgan shaxs oʻz qurilmasiga yuklab olishi va istalgan infratuzilmada ishga tushirishi mumkin. Bunday holatda tizim ustidan markazlashgan politsiya yoki nazorat oʻrnatishning iloji yoʻq. Foydalanuvchilar oʻzlarining shaxsiy uskunalari orqali modellardagi barcha himoya mexanizmlarini olib tashlashi, oʻzgartirishi yoki ularni qayta sozlab chiqishi hech qanday qiyinchilik tugʻdirmaydi.

Yopiq va ochiq tizimlardagi zaifliklar

OpenAI va Anthropic kabi yopiq tizim ishlab chiqaruvchilari xavfli kiber yordam yoki biologik koʻrsatmalarni cheklash uchun maxsus klassifikatorlar va API darajasidagi nazoratdan foydalanadilar. Biroq bu choralar ham mukammal emas. Far.ai xavfsizlik tashkiloti xAIʼning Grok 4.5 hamda Google DeepMindʼning Gemini 3.1 Pro kabi ilgʻor modellarida yuzlab universal «jailbreak» usullarini aniqlagan. Rolli oʻyinlar va soxta suhbat tarixini birlashtirgan bunday usullar modellarning zaif nuqtalarini chetlab oʻtishga imkon beradi.

Shunga qaramay, yopiq modellar uchun qoʻllaniladigan himoya choralari ochiq vaznli tizimlarga nisbatan mutlaqo samarasiz ishlaydi. Chunki ochiq modellar dastlabki dizaynidanoq har qanday cheklovlarsiz yoki oʻzgartirilgan xavfsizlik shartlari bilan ishlashga moʻljallangan. SaferAI ijrochi direktori Genri Papadatosning taʼkidlashicha, asosiy maqsad yaxshi va xavfsiz imkoniyatlarni barcha uchun ochiq qilish hamda ochiq manbali yondashuvda ham zararli funksiyalarni bartaraf etishga harakat qilishdan iborat boʻlishi lozim.

Sunʼiy intellektKiberxavfsizlikXavfsizlikTexnologiyaDasturlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaAndroid ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaBugun, 01:29AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinAQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinBugun, 01:26Joylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiJoylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiBugun, 00:54Gigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaGigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaBugun, 00:53Anthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiAnthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiBugun, 00:52Microsoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdiMicrosoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdiBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi