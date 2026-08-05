Jeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdi
Jeymi Karragerning fikricha, Angliya Premyer-ligasida chempionlik uchun asosiy kurash «Manchester Siti» va «Arsenal» o'rtasida kechadi. U bosh murabbiy almashganiga qaramay, «Manchester Siti» o'z salohiyatini saqlab qolganini va Rodrining jamoadan ketmasligi sharti bilan favorit bo'lib qolishini ta'kidladi. Karrager «Liverpul» tarkibi hali to'liq shakllanmagani, himoyaga ikki futbolchi va yuqori saviyali o'ng qanot vingeri kerakligini aytdi.
Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumi oldidan ekspertlar va sobiq futbolchilar oʻz taxminlarini bildirmoqda. «Liverpul» jamoasining sobiq himoyachisi Jeymi Karragerning fikricha, bu yilgi chempionlik poygasi faqat ikki jamoa — «Manchester Siti» hamda «Arsenal» oʻrtasida kechadi. U boshqa raqobatchilar qatorida oʻzining sobiq jamoasi va «Manchester Yunayted»ning imkoniyatlarini past baholagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
FootballRamble podkastida soʻz olgan mutaxassis transfer oynasi yopilishiga bir oy vaqt qolganiga qaramay, oltin medallar uchun aynan shu ikki grand kurashishini ta'kidladi. Karragerning soʻzlariga koʻra, «Manchester Siti»da bosh murabbiy oʻzgarganiga qaramay, jamoa oʻz salohiyatini saqlab qolgan va chempionlikni qaytarishga qodir.
Rodrining oʻrni va murabbiy omiliKarragerning bu bashoratida ispaniyalik yarimhimoyachi Rodridan koʻp narsa uqib olinishi qayd etilgan. Agar tayanch zonasining asosiy figurasi jamoadan ketmagan taqdirda, «shaharliklar» asosiy favorit boʻlib qolaveradi. Ekspertning fikricha, ispaniyalik futbolchining «Real Madrid»ga oʻtib ketish ehtimoli mavjud boʻlmasa, «Siti»ni toʻxtatish qiyin boʻladi.
Shuningdek, jamoa boshqaruviga kelgan mutaxassisning taktik yondashuvlari va oʻyin uslubi ham yuqori baholandi. Uzoq yillar davomida bir murabbiy qoʻl ostida toʻp surgan jamoa uchun yangi qon va oʻzgarishlar ijobiy turtki berishi mumkinligi ta'kidlandi.
«Liverpul» va «Manchester Yunayted»ning imkoniyatlari«Liverpul» muxlislari yangi mavsumda chempionlik uchun kurashni kutayotgan bir paytda, Karrager bu fikrga qoʻshilmasligini bildirdi. Uning tahliliga koʻra, Mersisayd klubi tarkibi hali toʻliq shakllanmagan va chempionlik poygasiga qoʻshilish uchun jiddiy oʻzgarishlarga muhtoj.
ixbt.com ma'lumotiga koʻra, Karrager «Liverpul» chempionlik unvoni uchun kurashishi uchun himoya chizigʻiga ikki nafar futbolchi va yuqori saviyali oʻng qanot vingeri suvdek zarurligini ta'kidlagan. Klub hali ham Muhammad Salahning oʻrnini munosib yopingani yoʻq va transfer bozoridagi harakatlar mutaxassisda savollar tugʻdirmoqda.
…