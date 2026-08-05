Jeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdi

·23·Sport
Jeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdi
Qisqacha

Jeymi Karragerning fikricha, Angliya Premyer-ligasida chempionlik uchun asosiy kurash «Manchester Siti» va «Arsenal» o'rtasida kechadi. U bosh murabbiy almashganiga qaramay, «Manchester Siti» o'z salohiyatini saqlab qolganini va Rodrining jamoadan ketmasligi sharti bilan favorit bo'lib qolishini ta'kidladi. Karrager «Liverpul» tarkibi hali to'liq shakllanmagani, himoyaga ikki futbolchi va yuqori saviyali o'ng qanot vingeri kerakligini aytdi.

Angliya Premyer-ligasining yangi mavsumi oldidan ekspertlar va sobiq futbolchilar oʻz taxminlarini bildirmoqda. «Liverpul» jamoasining sobiq himoyachisi Jeymi Karragerning fikricha, bu yilgi chempionlik poygasi faqat ikki jamoa — «Manchester Siti» hamda «Arsenal» oʻrtasida kechadi. U boshqa raqobatchilar qatorida oʻzining sobiq jamoasi va «Manchester Yunayted»ning imkoniyatlarini past baholagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

FootballRamble podkastida soʻz olgan mutaxassis transfer oynasi yopilishiga bir oy vaqt qolganiga qaramay, oltin medallar uchun aynan shu ikki grand kurashishini ta'kidladi. Karragerning soʻzlariga koʻra, «Manchester Siti»da bosh murabbiy oʻzgarganiga qaramay, jamoa oʻz salohiyatini saqlab qolgan va chempionlikni qaytarishga qodir.

Rodrining oʻrni va murabbiy omili

Karragerning bu bashoratida ispaniyalik yarimhimoyachi Rodridan koʻp narsa uqib olinishi qayd etilgan. Agar tayanch zonasining asosiy figurasi jamoadan ketmagan taqdirda, «shaharliklar» asosiy favorit boʻlib qolaveradi. Ekspertning fikricha, ispaniyalik futbolchining «Real Madrid»ga oʻtib ketish ehtimoli mavjud boʻlmasa, «Siti»ni toʻxtatish qiyin boʻladi.

Shuningdek, jamoa boshqaruviga kelgan mutaxassisning taktik yondashuvlari va oʻyin uslubi ham yuqori baholandi. Uzoq yillar davomida bir murabbiy qoʻl ostida toʻp surgan jamoa uchun yangi qon va oʻzgarishlar ijobiy turtki berishi mumkinligi ta'kidlandi.

«Liverpul» va «Manchester Yunayted»ning imkoniyatlari

«Liverpul» muxlislari yangi mavsumda chempionlik uchun kurashni kutayotgan bir paytda, Karrager bu fikrga qoʻshilmasligini bildirdi. Uning tahliliga koʻra, Mersisayd klubi tarkibi hali toʻliq shakllanmagan va chempionlik poygasiga qoʻshilish uchun jiddiy oʻzgarishlarga muhtoj.

ixbt.com ma'lumotiga koʻra, Karrager «Liverpul» chempionlik unvoni uchun kurashishi uchun himoya chizigʻiga ikki nafar futbolchi va yuqori saviyali oʻng qanot vingeri suvdek zarurligini ta'kidlagan. Klub hali ham Muhammad Salahning oʻrnini munosib yopingani yoʻq va transfer bozoridagi harakatlar mutaxassisda savollar tugʻdirmoqda.

Jeymi KarragerManchester SitiArsenalAngliya Premyer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiDeku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiBugun, 01:18Radek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaRadek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaBugun, 01:13Rio Ngumoha Yan Diomandega qaraganda yorqinroq karyeraga ega boʻlishi kutilmoqdaRio Ngumoha Yan Diomandega qaraganda yorqinroq karyeraga ega boʻlishi kutilmoqdaBugun, 00:13Garet Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmiGaret Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmiKecha, 23:35Dominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdiDominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdiKecha, 23:18Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmiTrent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda