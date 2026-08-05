Radek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqda
Manchester Yunayted darvozaboni Radek Vitek faoliyatini Chempionship vakili Midlsbro safida davom ettirishga yaqin turibdi. Daily Mirror nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar transfer borasida yakuniy muzokaralarni olib bormoqda va yosh posbon tez orada tibbiy koʻrikdan oʻtib, oʻzining shaxsiy shartnomasini rasmiylashtiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, isteʼdodli darvozabonning taqdiri yaqinda oʻtkazilgan Atletiko Madrid qarshi bahsda hal boʻlgan. Jamoa bosh murabbiyi maydonga asosiy tarkibda tushirish oʻrniga Vitekni zaxirada qoldirgani uning Old Trafforddagi faoliyati yakuniga yetayotganidan yaqqol darak berdi. Avvalroq u mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyinlarining dastlabki ikkitasida maydonga tushgan edi.
Olti yillik Manchester klubidagi faoliyatidan soʻng, yosh posbon muntazam ravishda asosiy tarkibda toʻp surishni maqsad qilgan. Bristol Siti safidagi muvaffaqiyatli ijara davri va 12 ta quruq oʻyin uning ishonchini oshirdi. Karl Darlow jamoaga kelib qoʻshilgach, Vitek klubdagi ierarxiyada yana-da pastroqqa tushib qoldi.
Yangi chaqiruv va kelajak rejalariVitekning oʻzi ham oldingi intervyularida doimiy oʻyin amaliyotiga ega boʻlish muhimligini yashirmagan edi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi har hafta maydonga tushishni istaydi va oʻziga mos keladigan eng yaxshi variantni tanlashga tayyorligini bildirgan. Midlsbro klubi esa unga asosiy darvozabon maqomi uchun kurashish imkoniyatini taqdim etishi mumkin.
Manchester Yunayted rahbariyati tarkibni yangilash ishlarini davom ettirayotgan bir paytda, ushbu kelishuv ikki tomon uchun ham birdek manfaatli ekani taʼkidlanmoqda. Bitim shartlariga koʻra, mankunianliklar kelgusida futbolchi sotilsa maʼlum foiz olish hamda uni qaytarib sotib olish huquqini (buy-back) shartnomaga kiritishi kutilmoqda.
Yaqin kunlarda transfer rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda. Shundan soʻng darvozabon yangi jamoasining mashgʻulotlariga qoʻshilib, Chempionshipning navbatdagi mavsumiga tayyorgarlikni boshlab yuboradi.
…