Radek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqda

·0·Sport
Radek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqda

Manchester Yunayted darvozaboni Radek Vitek faoliyatini Chempionship vakili Midlsbro safida davom ettirishga yaqin turibdi. Daily Mirror nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar transfer borasida yakuniy muzokaralarni olib bormoqda va yosh posbon tez orada tibbiy koʻrikdan oʻtib, oʻzining shaxsiy shartnomasini rasmiylashtiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, isteʼdodli darvozabonning taqdiri yaqinda oʻtkazilgan Atletiko Madrid qarshi bahsda hal boʻlgan. Jamoa bosh murabbiyi maydonga asosiy tarkibda tushirish oʻrniga Vitekni zaxirada qoldirgani uning Old Trafforddagi faoliyati yakuniga yetayotganidan yaqqol darak berdi. Avvalroq u mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyinlarining dastlabki ikkitasida maydonga tushgan edi.

Olti yillik Manchester klubidagi faoliyatidan soʻng, yosh posbon muntazam ravishda asosiy tarkibda toʻp surishni maqsad qilgan. Bristol Siti safidagi muvaffaqiyatli ijara davri va 12 ta quruq oʻyin uning ishonchini oshirdi. Karl Darlow jamoaga kelib qoʻshilgach, Vitek klubdagi ierarxiyada yana-da pastroqqa tushib qoldi.

Yangi chaqiruv va kelajak rejalari

Vitekning oʻzi ham oldingi intervyularida doimiy oʻyin amaliyotiga ega boʻlish muhimligini yashirmagan edi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchi har hafta maydonga tushishni istaydi va oʻziga mos keladigan eng yaxshi variantni tanlashga tayyorligini bildirgan. Midlsbro klubi esa unga asosiy darvozabon maqomi uchun kurashish imkoniyatini taqdim etishi mumkin.

Manchester Yunayted rahbariyati tarkibni yangilash ishlarini davom ettirayotgan bir paytda, ushbu kelishuv ikki tomon uchun ham birdek manfaatli ekani taʼkidlanmoqda. Bitim shartlariga koʻra, mankunianliklar kelgusida futbolchi sotilsa maʼlum foiz olish hamda uni qaytarib sotib olish huquqini (buy-back) shartnomaga kiritishi kutilmoqda.

Yaqin kunlarda transfer rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda. Shundan soʻng darvozabon yangi jamoasining mashgʻulotlariga qoʻshilib, Chempionshipning navbatdagi mavsumiga tayyorgarlikni boshlab yuboradi.

Manchester YunaytedRadek VitekMidlsbroTransferChempionship
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiDeku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiBugun, 01:18Jeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiJeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiBugun, 00:55Rio Ngumoha Yan Diomandega qaraganda yorqinroq karyeraga ega boʻlishi kutilmoqdaRio Ngumoha Yan Diomandega qaraganda yorqinroq karyeraga ega boʻlishi kutilmoqdaBugun, 00:13Garet Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmiGaret Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmiKecha, 23:35Dominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdiDominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdiKecha, 23:18Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmiTrent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda