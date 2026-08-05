Nvidia boshchiligidagi OSAA alyansi sunʼiy intellekt xavfsizligi boʻyicha ilk natijalarni taqdim etdi

·23·Texno
Nvidia boshchiligidagi OSAA alyansi sunʼiy intellekt xavfsizligi boʻyicha ilk natijalarni taqdim etdi
Qisqacha

Nvidia yetakchiligidagi Open Secure AI Alliance (OSAA) bir hafta ichida 120 dan ortiq kompaniyani birlashtirib, sun'iy intellekt xavfsizligi bo'yicha ilk takliflarini taqdim etdi. Alyans tarkibida Shared AI Findings Exchange (SAFE) ishchi guruhi tuzilib, xavfsizlik hodisalari haqida maxfiy xabar berish, jabrlanganlarni ogohlantirish va xatolarni aybsiz tahlil qilish mexanizmlari muhokama qilinmoqda.

Nvidia kompaniyasi yetakchiligida tashkil etilgan Open Secure AI Alliance (OSAA) sanoat guruhi atigi bir hafta ichida sezilarli yutuqlarga erishdi va 120 dan ortiq kompaniyani oʻz atrofida birlashtirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi alyans doirasida Shared AI Findings Exchange (SAFE) deb nomlangan maxsus ishchi guruh tuzilib, uning ilk takliflari muhokamaga qoʻyildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur tashabbus Las-Vegas shahrida boʻlib oʻtayotgan nufuzli Black Hat kiberxavfsizlik konferensiyasi doirasida eʼlon qilindi. Hozircha taklif etilayotgan qoʻllanmalar va qoidalar mutlaqo inqilobiy boʻlmasa-da, ular sunʼiy intellekt sohasidagi xavfsizlik hodisalari haqida maxfiy ravishda xabar berish, jabrlanganlarni ogohlantirish hamda xatolardan saboq olish uchun aybsiz tahlil qilish mexanizmlarini qamrab oladi.

Ochiq kodli texnologiyalar va yetakchi kompaniyalar hissasi

Alyans qatnashchilari oʻzlarining ochiq kodli texnologiyalariga tegishli qismlarni umumiy bazaga kiritib, uni faol ravishda boyitib bormoqda. Kelgusida bu saʼy-harakatlar korxonalarga oʻz sunʼiy intellekt agentlarini himoya qilish yoki zararli hujumlarga qarshi turish uchun yagona ochiq manbali vositaga aylanishi mumkin. Masalan, ushbu guruhga aʼzo boʻlgan Hugging Face platformasi oʻz vaqtida sunʼiy intellekt modeli tomonidan infiltratsiyaga uchragan edi.

Bugungi kunda OSAA tarkibiga dunyoning eng yirik texnologiya brendlari va kompaniyalari kirgan:

  • Nvidia — ochiq modellar oilasi va Garak deb nomlangan LLM zafliklarini skanerlash vositasi bilan;
  • Okta — agentlar identifikatsiyasi texnologiyalari ustida ishlamoqda;
  • Red Hat — agentlar boshqaruvi (governance) yoʻnalishini rivojlantirmoqda;
  • Amazon — Strands Agents ochiq agent yaratish vositasi hamda Cedar avtorizatsiya tilini taqdim etdi.

Taniqli ishtirokchilar va eʼtiborga molok boʻlmagan nomlar

Shuningdek, Adobe, BlackRock, Cisco, Intel, Microsoft va Visa kabi gigantlar ham alyans safiga qoʻshilgan. Biroq Anthropic, OpenAI va Google kabi kompaniyalarning hozircha bu guruhda yoʻqligi eʼtiborni tortadi. Qizigʻi shundaki, OpenAI va Google avvalroq Oq uyga ochiq manbali sunʼiy intellekt harakatlarini qoʻllab-quvvatlashni soʻrab murojaat qilingan ochiq xatni imzolagan edi.

Nvidia tomonidan ilgari surilgan va 200 dan ortiq texnologiya kompaniyasi imzolagan mazkur xat AQShda Xitoyning ochiq vaznli modellarini taqiqlash ehtimoli muhokama qilinayotgan bir paytda yuzaga kelgandi. Sanoat mutaxassislarining fikricha, bunday ogʻir vaznli oʻyinchilarning tezkor harakatlari Amerika ochiq sunʼiy intellekt ekotizimini har qanday tashqi tahdidlardan himoya qilishning eng maqbul yoʻlidir.

NvidiaOSAASunʼiy intellektKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaAndroid ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaBugun, 01:29AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinAQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinBugun, 01:26Ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaOchiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaBugun, 01:23Joylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiJoylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiBugun, 00:54Gigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaGigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaBugun, 00:53Anthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiAnthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiBugun, 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi