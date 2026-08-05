Microsoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdi
Microsoft Windows 11 dagi eski dizayn elementlarini tizim barqarorligi, xavfsizligi va ilovalar bilan mosligini saqlash uchun qoldirgan. Microsoft kompaniyasining dizayn va tadqiqotlar bo'yicha vitse-prezidenti Markus Eshga ko'ra, ularni birdaniga almashtirish millionlab korporativ mijozlar, eski dasturlar, drayverlar va maxsus jihozlar ishida nosozliklarga olib kelishi mumkin.
Zamonaviy texnologiyalar olamida har bir yangi operatsion tizim foydalanuvchilarga soʻnggi interfeys yechimlari va mukammal dizaynni taqdim etishga intiladi. Biroq, dunyodagi eng ommabop platformalardan biri boʻlgan Windows 11 oʻzida oʻtgan asr oxiri va yigirma yil muqaddab yaratilgan elementlarni ham saqlab qolgani tez-tez eʼtirozlarga sabab boʻladi. Windows Central nashriga bergan intervyusida Microsoft kompaniyasining dizayn va tadqiqotlar boʻyicha vitse-prezidenti Markus Esh bu holatning asl sabablarini batafsil tushuntirib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda ham Windows 11 tizimida boshqaruv paneli yoki reyestr muharriri kabi muhim boʻlimlar arxitekturasi va tashqi koʻrinishi jihatidan juda eskirgan holda qolmoqda. Foydalanuvchilar va ekspertlar interfeysning bu tarzda turlicha boʻlib ketishini tez-tez tanqid qilishadi. Lekin kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, masala faqatgina vizual dizayn yoki estetikada emas, balki tub texnik omillarga borib taqaladi.
Texnik moslik va xavfsizlik ustuvorligiMarkus Eshning taʼkidlashicha, eski elementlarning saqlanib qolishiga asosiy sabab — bu tizim barqarorligi hamda ilovalarning oʻzaro mosligidir. Agar Microsoft bir kunda barcha eski interfeyslarni zamonaviylariga almashtirib yuborsa, bu millionlab korporativ mijozlar va eski dasturiy taʼminotlar ishida jiddiy nosozliklarga olib kelishi mumkin.
Ayniqsa, turli drayverlar va maxsus jihozlar eskirgan funksionallikka tayanib ishlashi sababli kompaniya juda ehtiyotkorona harakat qilishga majbur. Agar yangi sozlamalar boʻlimi orqali barcha zaruriy funksiyalar toʻliq qamrab olinmaguncha eski mexanizmlarni olib tashlash tizim faoliyatini izdan chiqarishi mumkin.
Kelajakdagi oʻzgarishlar rejasiShunga qaramay, Microsoft eskicha elementlardan butunlay voz kechish niyatida emas, balki bu jarayonni bosqichma-bosqich amalga oshirmoqda. Kerakli imkoniyatlar zamonaviy sozlamalar boʻlimiga toʻliq koʻchirilgach va eski funksiyalarga ehtiyoj qolmagandagina, kompaniya ularni bosqichma-bosqich qisqartirib boradi.
Xulosa qilib aytganda, Microsoft oʻz foydalanuvchilarining ish jarayonlari uzluksizligini taʼminlashni birinchi oʻringa qoʻyadi. Tizimdagi rang-barang dizayn elementlari koʻpchilikning tanqidiga uchrasa-da, kompaniya bu holatni operatsion sistemaning asosiy ustunligi — har qanday eski vositalar bilan moslashuvchanligini saqlab qolish yoʻlidagi zarur qadam sifatida baholamoqda.
…