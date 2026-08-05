Microsoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdi

·25·Texno
Microsoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdi
Qisqacha

Microsoft Windows 11 dagi eski dizayn elementlarini tizim barqarorligi, xavfsizligi va ilovalar bilan mosligini saqlash uchun qoldirgan. Microsoft kompaniyasining dizayn va tadqiqotlar bo'yicha vitse-prezidenti Markus Eshga ko'ra, ularni birdaniga almashtirish millionlab korporativ mijozlar, eski dasturlar, drayverlar va maxsus jihozlar ishida nosozliklarga olib kelishi mumkin.

Zamonaviy texnologiyalar olamida har bir yangi operatsion tizim foydalanuvchilarga soʻnggi interfeys yechimlari va mukammal dizaynni taqdim etishga intiladi. Biroq, dunyodagi eng ommabop platformalardan biri boʻlgan Windows 11 oʻzida oʻtgan asr oxiri va yigirma yil muqaddab yaratilgan elementlarni ham saqlab qolgani tez-tez eʼtirozlarga sabab boʻladi. Windows Central nashriga bergan intervyusida Microsoft kompaniyasining dizayn va tadqiqotlar boʻyicha vitse-prezidenti Markus Esh bu holatning asl sabablarini batafsil tushuntirib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda ham Windows 11 tizimida boshqaruv paneli yoki reyestr muharriri kabi muhim boʻlimlar arxitekturasi va tashqi koʻrinishi jihatidan juda eskirgan holda qolmoqda. Foydalanuvchilar va ekspertlar interfeysning bu tarzda turlicha boʻlib ketishini tez-tez tanqid qilishadi. Lekin kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, masala faqatgina vizual dizayn yoki estetikada emas, balki tub texnik omillarga borib taqaladi.

Texnik moslik va xavfsizlik ustuvorligi

Markus Eshning taʼkidlashicha, eski elementlarning saqlanib qolishiga asosiy sabab — bu tizim barqarorligi hamda ilovalarning oʻzaro mosligidir. Agar Microsoft bir kunda barcha eski interfeyslarni zamonaviylariga almashtirib yuborsa, bu millionlab korporativ mijozlar va eski dasturiy taʼminotlar ishida jiddiy nosozliklarga olib kelishi mumkin.

Ayniqsa, turli drayverlar va maxsus jihozlar eskirgan funksionallikka tayanib ishlashi sababli kompaniya juda ehtiyotkorona harakat qilishga majbur. Agar yangi sozlamalar boʻlimi orqali barcha zaruriy funksiyalar toʻliq qamrab olinmaguncha eski mexanizmlarni olib tashlash tizim faoliyatini izdan chiqarishi mumkin.

Kelajakdagi oʻzgarishlar rejasi

Shunga qaramay, Microsoft eskicha elementlardan butunlay voz kechish niyatida emas, balki bu jarayonni bosqichma-bosqich amalga oshirmoqda. Kerakli imkoniyatlar zamonaviy sozlamalar boʻlimiga toʻliq koʻchirilgach va eski funksiyalarga ehtiyoj qolmagandagina, kompaniya ularni bosqichma-bosqich qisqartirib boradi.

Xulosa qilib aytganda, Microsoft oʻz foydalanuvchilarining ish jarayonlari uzluksizligini taʼminlashni birinchi oʻringa qoʻyadi. Tizimdagi rang-barang dizayn elementlari koʻpchilikning tanqidiga uchrasa-da, kompaniya bu holatni operatsion sistemaning asosiy ustunligi — har qanday eski vositalar bilan moslashuvchanligini saqlab qolish yoʻlidagi zarur qadam sifatida baholamoqda.

MicrosoftWindows 11DizaynDasturiy taʼminotTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaAndroid ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaBugun, 01:29AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinAQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinBugun, 01:26Ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaOchiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaBugun, 01:23Joylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiJoylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildiBugun, 00:54Gigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaGigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaBugun, 00:53Anthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiAnthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiBugun, 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi