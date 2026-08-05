Joylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildi

·16·Texno
Joylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildi
Qisqacha

iOS va Android uchun yaratilgan Wrinkles ilovasi foydalanuvchining joylashuvini aniqlab, atrofdagi maskanlar tarixi haqida sun'iy intellekt asosida audio hikoyalar taqdim etadi. Startap 177 mamlakatdagi 1,3 millionga yaqin qiziqarli nuqtani qamrab olgan bo'lib, tarixchilar, muzeylar, kontent yaratuvchilar va brendlar xaritaga o'z hikoyalarini qo'shishi mumkin.

Zamonamiz texnologiyalari kundalik hayotimizni yanada boyitishga xizmat qilmoqda. Foydalanuvchining turgan joyini aniqlab, uning atrofidagi maskanlar haqida qiziqarli hikoyalar soʻzlab beruvchi Wrinkles nomli yangi mobil ilova yaratildi. iOS va Android platformalarida foydalanish mumkin boʻlgan ushbu sunʼiy intellektga asoslangan audio gid foydalanuvchilarga smartfon ekraniga termulib qolmasdan, atrof-muhit tarixi bilan tanishish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dastur sayohat qilishni yoqtiruvchi qadimgi maktab davridagi doʻstlar — Devid Stemler va Rayan Xansan tomonidan asos solingan. Gʻoya dastlab Stemler Britaniya muzeyiga tashrif buyurganida tugʻilgan. Muzeyning rasmiy ilovasidan foydalanganda u devordagi raqamlarni telefon ekranidagi roʻyxatlar bilan solishtirishdan charchaganini anglagan. Shundan soʻng u aeroportdan turib Xansanga qoʻngʻiroq qilgan va choʻntakdagi telefon foydalanuvchining qayerdaligini aniq bilsa, atrof-muhit nima uchun oʻz-oʻzidan hikoya qilib berolmasligi haqida oʻylagan.

Global qamrov va interaktiv imkoniyatlar

Mazkur startap bugungi kunga kelib dunyoning 177 mamlakatini qamrab oluvchi 1,3 millionga yaqin qiziqarli nuqtalardan iborat global poydevor yaratdi. Asosiy maʼlumotlardan tashqari, tarixchilar, muzeylar, kontent yaratuvchilar va turli brendlar xaritaga oʻz hikoyalarini qoʻshishlari mumkin. Foydalanuvchilar shahar boʻylab harakatlanayotganda bu hikoyalarni kashf etishlari yoki xaritani masofadan turib qidirib oʻrganishlari mumkin.

Ilova anʼanaviy ekskursiya muhitini yaratish maqsadida interaktiv savol-javob funksiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi. Masalan, Rimdagi mashhur Trevi favvorasi haqida maʼlumot olayotganda, foydalanuvchi unga suv qayerdan kelishini soʻrab murojaat qilishi va sunʼiy intellekt orqali toʻgʻridan-toʻgʻri javob olishi mumkin. Bu esa oddiy sayohatni haqiqiy tarixiy darsga aylantiradi.

Ijtimoiy tarmoq funksiyalari va xotiralarni saqlash

Wrinkles shunchaki maʼlumot beruvchi vosita emas, balki ijtimoiy xususiyatlarga ham ega. Ilova foydalanuvchilarga doʻstlari, oila aʼzolari va turli tashkilotlarni kuzatish, topilgan qiziqarli joylarni saqlash, boshqalar bilan ulashish hamda maxsus xaritalar tuzish imkonini beradi.

Shuningdek, foydalanuvchilar oʻz oilaviy xotiralari, rasmlari, videolari va ovozli yozuvlarini muayyan joylarga biriktirish orqali ilovani shaxsiylashtirishlari mumkin. Oilalar bolalik uyi, birinchi uchrashuv joyi yoki ona shahri bilan bogʻliq qimmatli xotiralarni kelajak avlod uchun birgalikda saqlab qolish imkoniga ega boʻladilar.

WrinklesSunʼiy intellektMobil ilovaSayohat tarixiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaAndroid ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaBugun, 01:29AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinAQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinBugun, 01:26Ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaOchiq vaznli sunʼiy intellekt modellari yetakchilarga yetib olmoqdaBugun, 01:23Gigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaGigabyte videokartalari narxi 40 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaBugun, 00:53Anthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiAnthropic va Volta sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 10 milliard dollarlik shartnoma imzoladiBugun, 00:52Microsoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdiMicrosoft nima sababdan Windows 11 da eski dizayn elementlarini saqlab qolganini tushuntirdiBugun, 00:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi