Joylashuvni aniqlovchi va tarixni ochib beruvchi Wrinkles ilovasi taqdim etildi
iOS va Android uchun yaratilgan Wrinkles ilovasi foydalanuvchining joylashuvini aniqlab, atrofdagi maskanlar tarixi haqida sun'iy intellekt asosida audio hikoyalar taqdim etadi. Startap 177 mamlakatdagi 1,3 millionga yaqin qiziqarli nuqtani qamrab olgan bo'lib, tarixchilar, muzeylar, kontent yaratuvchilar va brendlar xaritaga o'z hikoyalarini qo'shishi mumkin.
Zamonamiz texnologiyalari kundalik hayotimizni yanada boyitishga xizmat qilmoqda. Foydalanuvchining turgan joyini aniqlab, uning atrofidagi maskanlar haqida qiziqarli hikoyalar soʻzlab beruvchi Wrinkles nomli yangi mobil ilova yaratildi. iOS va Android platformalarida foydalanish mumkin boʻlgan ushbu sunʼiy intellektga asoslangan audio gid foydalanuvchilarga smartfon ekraniga termulib qolmasdan, atrof-muhit tarixi bilan tanishish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dastur sayohat qilishni yoqtiruvchi qadimgi maktab davridagi doʻstlar — Devid Stemler va Rayan Xansan tomonidan asos solingan. Gʻoya dastlab Stemler Britaniya muzeyiga tashrif buyurganida tugʻilgan. Muzeyning rasmiy ilovasidan foydalanganda u devordagi raqamlarni telefon ekranidagi roʻyxatlar bilan solishtirishdan charchaganini anglagan. Shundan soʻng u aeroportdan turib Xansanga qoʻngʻiroq qilgan va choʻntakdagi telefon foydalanuvchining qayerdaligini aniq bilsa, atrof-muhit nima uchun oʻz-oʻzidan hikoya qilib berolmasligi haqida oʻylagan.
Global qamrov va interaktiv imkoniyatlarMazkur startap bugungi kunga kelib dunyoning 177 mamlakatini qamrab oluvchi 1,3 millionga yaqin qiziqarli nuqtalardan iborat global poydevor yaratdi. Asosiy maʼlumotlardan tashqari, tarixchilar, muzeylar, kontent yaratuvchilar va turli brendlar xaritaga oʻz hikoyalarini qoʻshishlari mumkin. Foydalanuvchilar shahar boʻylab harakatlanayotganda bu hikoyalarni kashf etishlari yoki xaritani masofadan turib qidirib oʻrganishlari mumkin.
Ilova anʼanaviy ekskursiya muhitini yaratish maqsadida interaktiv savol-javob funksiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi. Masalan, Rimdagi mashhur Trevi favvorasi haqida maʼlumot olayotganda, foydalanuvchi unga suv qayerdan kelishini soʻrab murojaat qilishi va sunʼiy intellekt orqali toʻgʻridan-toʻgʻri javob olishi mumkin. Bu esa oddiy sayohatni haqiqiy tarixiy darsga aylantiradi.
Ijtimoiy tarmoq funksiyalari va xotiralarni saqlashWrinkles shunchaki maʼlumot beruvchi vosita emas, balki ijtimoiy xususiyatlarga ham ega. Ilova foydalanuvchilarga doʻstlari, oila aʼzolari va turli tashkilotlarni kuzatish, topilgan qiziqarli joylarni saqlash, boshqalar bilan ulashish hamda maxsus xaritalar tuzish imkonini beradi.
Shuningdek, foydalanuvchilar oʻz oilaviy xotiralari, rasmlari, videolari va ovozli yozuvlarini muayyan joylarga biriktirish orqali ilovani shaxsiylashtirishlari mumkin. Oilalar bolalik uyi, birinchi uchrashuv joyi yoki ona shahri bilan bogʻliq qimmatli xotiralarni kelajak avlod uchun birgalikda saqlab qolish imkoniga ega boʻladilar.
…