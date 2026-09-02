Yamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdi

·1·Texno
Yamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdi

Nagoya universiteti yaponiyalik tadqiqotchilari LLNOF materialining xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilab, oksidli qattiq elektrolitlar orasida litiy-ion oʻtkazuvchanligi boʻyicha mutlaq rekord oʻrnatishga erishdilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ilmiy yutuq xavfsizroq va samaraliroq qattiq jismli akkumulyatorlarni yaratish yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda keng qoʻllanilayotgan anʼanaviy litiy-ion batareyalarning asosiy kamchiliklaridan biri — ularning tarkibidagi yonuvchan suyuq elektrolitdir. Batareya shikastlanganda bunday suyuqliklar qisqa tutashuv va yongʻin kelib chiqishiga sabab boʻlishi mumkin. Aynan shuning uchun dunyo boʻylab muhandislar xavfsizroq boʻlgan qattiq jismli akkumulyatorlarni ishlab chiqish ustida faol ish olib bormoqdalar.

Oqim tezligini oshirishdagi toʻsiqlar

Biroq shu paytgacha qattiq tizimlarning rivojlanishiga asosiy toʻsiq boʻlib kelgan omil — qattiq materiallar ichida litiy ionlarining harakatlanish tezligi nisbatan pastligi edi. Hozirgi kunda sulfidli va xloridli elektrolitlar eng yuqori koʻrsatkichlarni koʻrsatsa-da, ular namlikka oʻta sezgirligi va zaharli gazlar ajratib chiqarishi mumkinligi bilan xavf tugʻdiradi.

Oksidli materiallar kimyoviy jihatdan ancha barqaror hisoblanadi, lekin ular litiy tashish samaradorligi boʻyicha anʼanaviy ravishda raqobatchilaridan ortda qolib kelayotgan edi. Shunga qaramay, LLNOF materiali bu borada noyob istisno boʻlib chiqdi va olimlar eʼtiborini tortdi.

Ftor elementining oʻrni va yangi rekord

Maʼlumotlarga koʻra, hali 2024-yilda ushbu materialning oʻtkazuvchanligi taxminan 7 mSm/sm (millisimenst santimetrga) darajasida boʻlgan. Endilikda esa olimlar nafaqat bu hodisaning sababini aniqlashdi, balki koʻrsatkichni ikki martadan ziyod oshirishga muvaffaqildilar.

Oʻtkazilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, litiy ioni harakatlanayotgan vaqtda qoʻshni ftor ioni bir vaqtning oʻzida qarama-qarshi tomonga siljiydi. Bu kristall panjara ichidagi energetik toʻsiqni pasaytirib, ftor litiy uchun yoʻlni boʻshatishini va uning koʻchishini sezilarli darajada tezlashtirishini taʼminlaydi.

Litiy, lantan va material tuzilishidagi boʻsh pozitsiyalar nisbatini mukammal optimallashtirgan tadqiqotchilar oʻtkazuvchanlik darajasini 16,3 mSm/sm gacha yetkazdilar. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu ushbu sinfdagi oksidli qattiq elektrolitlar orasida qayd etilgan eng yuqori hajm oʻtkazuvchanlik koʻrsatkichidir.

Hozircha gap tayyor batareya mahsuloti emas, balki fundamental ilmiy tadqiqot haqida bormoqda. Shunga qaramay, ochilgan yangi fizik mexanizm oksidli elektrolitlarning yuqori xavfsizligi va yuqori oʻtkazuvchanligini oʻzida mujassam etgan yangi avlod qattiq jismli akkumulyatorlarini yaratish uchun mustahkam asos boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.

TexnologiyaBatareyaIlm-fanInnovatsiyaTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiJon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiBugun, 00:59Apple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiApple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiBugun, 00:21Il-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldiIl-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldiKecha, 23:55Tim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldiTim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldiKecha, 23:53Anthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiAnthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiKecha, 23:49Turkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiTurkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi