Jon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladi
Apple kompaniyasida rahbariyat almashdi: oʻn besh yil davomida bosh direktor lavozimida ishlagan Tim Kuk oʻz oʻrnini Jon Ternusga boʻshatib berdi. Ilgari apparat muhandisligi boʻyicha katta vitse-prezident lavozimida faoliyat yuritgan Ternus uchun bu oʻtish davri kompaniya tarixidagi oʻta masʼuliyatli pallaga toʻgʻri kelmoqda. Apple yaqinlashib kelayotgan taqdimotlar va yangi texnologik marralar sari dadil qadam tashlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Jon Ternus xodimlarga yoʻllagan ilk xatida kelasi hafta kutilayotgan taqdimotning ahamiyatini alohida taʼkidlagan. “Kelasi hafta bizni favqulodda yirik taqdimot kutmoqda”, deb yozgan u seshanba kuni jamoaga yoʻllagan murojaatida. U, shuningdek, shaxsan oʻzi va butun jamoa oldinda turgan ulkan rejadagi mahsulotlar ustida ishlashdan mamnunligini bildirgan.
Kutilayotgan yangi mahsulotlar va sunʼiy intellekt9-sentabr kuni Apple kompaniyasi oʻning yillik anʼanaviy iPhone taqdimotini oʻtkazishi rejalashtirilgan. Mazkur tadbir doirasida brend tarixdagi ilk buklanuvchi iPhone qurilmasini namoyish etishi haqida koʻplab mish-mishlar tarqalgan. Ushbu qadam kompaniya uchun mobil bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashga zamin yaratishi mumkin.
Shuningdek, tadbirda yangilangan va imkoniyatlari kengaytirilgan Siri sunʼiy intellektini kengroq joriy etish kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bu yangilanish Siri'ni OpenAI kompaniyasining ChatGPT yoki Anthropic tomonidan yaratilgan Claude kabi yetakchi chatbotlar bilan raqobatda tengma-teng kurashish imkonini beruvchi muhim imkoniyatdir.
Kelajak sari qadam va Tim Kukning soʻnggi soʻzlariTernusning taʼkidlashicha, kelgusi hafta namoyish etiladigan qurilmalardan tashqari, ishlab chiqarish jarayonida boʻlgan boshqa sirli gadjetlar ham bor. OAV xabarlariga koʻra, Apple hozirgi kunda kamerali AirPods quloqchinlari, aqlli koʻzoynaklar va sensorli noutbuklar ustida ham ish olib bormoqda.
Oʻz navbatida, faoliyatining soʻnggi kunida xodimlarga maktub yoʻllagan Tim Kuk yangi rahbarning salohiyatiga yuqori baho berdi. “Boshqaruvni Jon kabi yorqin, ajoyib va qobiliyatli insonga topshirayotganimdan nihoyatda mamnunman”, deb yozgan edi Kuk oʻz xatida. Uning fikricha, dunyoni oʻzgartiruvchi mahsulotlar yaratish sirlarini Jon Ternuschalik tushunadigan mutaxassislar juda kam.
…