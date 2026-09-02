Jon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladi

·1·Texno
Jon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladi

Apple kompaniyasida rahbariyat almashdi: oʻn besh yil davomida bosh direktor lavozimida ishlagan Tim Kuk oʻz oʻrnini Jon Ternusga boʻshatib berdi. Ilgari apparat muhandisligi boʻyicha katta vitse-prezident lavozimida faoliyat yuritgan Ternus uchun bu oʻtish davri kompaniya tarixidagi oʻta masʼuliyatli pallaga toʻgʻri kelmoqda. Apple yaqinlashib kelayotgan taqdimotlar va yangi texnologik marralar sari dadil qadam tashlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Jon Ternus xodimlarga yoʻllagan ilk xatida kelasi hafta kutilayotgan taqdimotning ahamiyatini alohida taʼkidlagan. “Kelasi hafta bizni favqulodda yirik taqdimot kutmoqda”, deb yozgan u seshanba kuni jamoaga yoʻllagan murojaatida. U, shuningdek, shaxsan oʻzi va butun jamoa oldinda turgan ulkan rejadagi mahsulotlar ustida ishlashdan mamnunligini bildirgan.

Kutilayotgan yangi mahsulotlar va sunʼiy intellekt

9-sentabr kuni Apple kompaniyasi oʻning yillik anʼanaviy iPhone taqdimotini oʻtkazishi rejalashtirilgan. Mazkur tadbir doirasida brend tarixdagi ilk buklanuvchi iPhone qurilmasini namoyish etishi haqida koʻplab mish-mishlar tarqalgan. Ushbu qadam kompaniya uchun mobil bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashga zamin yaratishi mumkin.

Shuningdek, tadbirda yangilangan va imkoniyatlari kengaytirilgan Siri sunʼiy intellektini kengroq joriy etish kutilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bu yangilanish Siri'ni OpenAI kompaniyasining ChatGPT yoki Anthropic tomonidan yaratilgan Claude kabi yetakchi chatbotlar bilan raqobatda tengma-teng kurashish imkonini beruvchi muhim imkoniyatdir.

Kelajak sari qadam va Tim Kukning soʻnggi soʻzlari

Ternusning taʼkidlashicha, kelgusi hafta namoyish etiladigan qurilmalardan tashqari, ishlab chiqarish jarayonida boʻlgan boshqa sirli gadjetlar ham bor. OAV xabarlariga koʻra, Apple hozirgi kunda kamerali AirPods quloqchinlari, aqlli koʻzoynaklar va sensorli noutbuklar ustida ham ish olib bormoqda.

Oʻz navbatida, faoliyatining soʻnggi kunida xodimlarga maktub yoʻllagan Tim Kuk yangi rahbarning salohiyatiga yuqori baho berdi. “Boshqaruvni Jon kabi yorqin, ajoyib va qobiliyatli insonga topshirayotganimdan nihoyatda mamnunman”, deb yozgan edi Kuk oʻz xatida. Uning fikricha, dunyoni oʻzgartiruvchi mahsulotlar yaratish sirlarini Jon Ternuschalik tushunadigan mutaxassislar juda kam.

AppleJon TernusTim KukiPhoneTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiYamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiBugun, 00:56Apple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiApple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiBugun, 00:21Il-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldiIl-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldiKecha, 23:55Tim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldiTim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldiKecha, 23:53Anthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiAnthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiKecha, 23:49Turkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiTurkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi