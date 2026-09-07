LG televizorlaridagi zaifliklar: ovoz yozish va xavfsizlik masalalari

·0·Texno
LG televizorlaridagi zaifliklar: ovoz yozish va xavfsizlik masalalari

Zamonaviy aqlli qurilmalar xavfsizligi yana bir bor mutaxassislar diqqat markazida boʻldi. Gamers Nexus nashri va mustaqil kiberxavfsizlik mutaxassislari olib borgan keng qamrovli tekshiruv LG televizorlarining webOS operatsion tizimida potensial xavfli xususiyatlar hamda zaifliklar mavjudligini aniqladi. Tadqiqot natijalariga koʻra, maxsus ekspluatatsiya usullari yordamida televizorni ekrani oʻchirilgan holatda ham ovoz yozishga majburlash mumkinligi maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, olib borilgan tajribalar LG kompaniyasi oʻz foydalanuvchilarining suhbatlarini doimiy ravishda yashirincha yozib borishini yoki ularni oʻz serverlariga uzatishini isbotlamaydi. Mutaxassislar aniqlagan ovoz yozish imkoniyati oddiy shtatdagi funksiya emas, balki webOS tizimidagi mavjud zaifliklarni suiisteʼmol qilish evaziga amalga oshirilgan. Shunga qaramay, aniqlangan muammolar foydalanuvchilar maxfiyligi borasida qator savollarni tugʻdiradi.

Tadqiqot tafsilotlari va tarmoq faolligi

Sinov jarayonida bir nechta LG qurilmalari, jumladan, 2025-yilgi OLED G5 avlodiga mansub televizor ham tekshiruvdan oʻtkazildi. Proshivka va tarmoq trafigini tahlil qilish davomida qurilmaning lokal tarmoqdagi boshqa gadjetlarni, jumladan, ichki IP- hamda MAC-manzillarni, qurilma nomlarini va signal xarakteristikalarini faol skanerlashi aniqlandi. Shuningdek, yaqin atrofdagi Wi-Fi tarmoqlari, ularning SSID koʻrsatkichlari, kanallari va signal darajalari toʻgʻrisida ham maʼlumot yigʻilishi qayd etildi.

Tadqiqotchilar barcha tarmoq trafigini toʻliq shifrdan chiqarishga muvaffaq boʻlishmagani bois, uzatilayotgan har bir paketning aniq mazmuni va vazifasini toʻliq oʻrnata olishmadi. Shunga qaramay, yigilayotgan shtatli telemetriya hajmi va lokal tarmoqdagi faollik xavfsizlik mutaxassislarida haqli ravishda eʼtiborni tortdi.

ACR texnologiyasi va reklama tahlili

Tekshiruv davomida foydalanuvchi nimani tomosha qilayotganini aniqlashga moʻljallangan Automatic Content Recognition (ACR) texnologiyasiga ham alohida eʼtibor qaratildi. Ushbu tizim audio va video kontentning raqamli izlarini shakllantirib, ularni maʼlumotlar bazasi bilan solishtiradi. Olingan maʼlumotlar tahlil hamda reklamani shaxsiylashtirish maqsadida ishlatilishi mumkin.

Maʼlumotlarga koʻra, ACR funksiyasi HDMI orqali ulangan tashqi qurilmalardagi kontentni tomosha qilish jarayonida ham ishlay oladi. Yigʻilgan telemetriya maʼlumotlari LG Ad Solutions reklama boʻlinmasi xizmatiga yoʻnaltirilishi mumkin. Ammo bu mexanikani mikrofonning zaiflik orqali yozib olinishi holati bilan adashtirmaslik lozim.

Mikrofon xavfsizligi va mutaxassislar tavsiyalari

Tadqiqotning eng jiddiy qismi aynan webOS xavfsizlik kamchiliklariga taalluqli boʻldi. Eksperiment davomida mutaxassislar ulangan mikrofondan ekrani vizual ravishda oʻchirilgan holatda ham ovoz yozishga erishdilar. Qurilma tarmoqdan uzilganda ham yozib olingan audio uning lokal xotirasida saqlanib qolgan va keyinchalik topilgan zaifliklar yordamida mazkur faylga kirish imkoni topilgan.

Hozirgi kunda tadqiqotchilar masʼuliyatli oshkor qilish (responsible disclosure) tartib-qoidalariga amal qilgan holda, ishlab chiqaruvchiga zaifliklarni bartaraf etish uchun vaqt bermoqda, shu bois baʼzi maʼlumotlar hozircha eʼlon qilinmayapti. Gamers Nexus maʼlumot yigʻishni imkon qadar cheklashni istovchi foydalanuvchilarga Smart TV televizorlarini internet tarmogʻidan uzib qoʻyishni va striming xizmatlari uchun alohida media-pristavka ishlatishni tavsiya etadi.

LGWebOSKiberxavfsizlikTexnologiyaSmart TV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildiNoutbuklar uchun 96 GB sigʻimli LPDDR5X LPCAMM2 xotira moduli taqdim etildiBugun, 19:20Samsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildiSamsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildiBugun, 18:57Xiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdiBugun, 18:26Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaHuawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaBugun, 16:54Qrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiQrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiBugun, 16:22SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi