Sunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdi

·5·Texno
Sunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdi

Sunʼiy intellekt sohasidagi taniqli tadqiqotchi Endryu Tallak Meta kompaniyasidan ketib, Anthropic jamoasiga qoʻshilmoqda. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, mutaxassisning ushbu kutilmagan qaroriga nima sabab boʻlgani hozircha oshkor etilmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Endryu Tallak 2025-yilda Meta kompaniyasiga oʻtgani sababli Butun dunyo texnologiya bozorida katta eʼtibor qozongan edi. Oshkora qilingan maʼlumotlarga koʻra, uni mazkur korporatsiyaga shaxsan Mark Tsukerberg taklif qilgan boʻlib, mutaxassis uchun moʻljallangan olti yillik shartnoma mukofoti paketi naqd 1,5 milliard dollarga baholangandi. Bu texnologiya sanoatidagi yollanma xodim uchun mutlaq rekord koʻrsatkich hisoblanadi.

Katta shartnoma va Metaʼdagi faoliyat

Meta kompaniyasida ishlagan davrida Tallak sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi eng muhim tadqiqotlar va ishlanmalar bilan shugʻullangan. Uning rahbarligida yoki bevosita ishtirokida bir qator istiqbolli loyihalar amalga oshirilgan boʻlib, ular kompaniyaning umumiy strategiyasiga sezilarli taʼsir koʻrsatgan.

Ayrim manbalarning taʼkidlashicha, olim aslida kompaniyani tark etishni ancha oldin rejalashtirgan edi. Biroq u oʻz qarorini ochiq kodli yangi sunʼiy intellekt modellar oilasi hamda Muse nomli yordamchi dastur ishga tushirilgunga qadar ongli ravishda kechiktirgan.

Anthropic kompaniyasidagi yangi bosqich

Endryu Tallakning navbatdagi ish joyi generativ sunʼiy intellekt sohasidagi ilgʻor ishlanmalari bilan tanilgan Anthropic kompaniyasi boʻlishi kutilmoqda. Mazkur startap soʻnggi yillarda sunʼiy intellekt xavfsizligi va imkoniyatlari boʻyicha yetakchi oʻrinlarni egallab kelmoqda va soha mutaxassislarini faol ravishda oʻz safiga jalb etmoqda.

Hozircha na Endryu Tallakning oʻzi, na Meta va na Anthropic kompaniyalari mazkur kadrlar almashinuvi yuzasidan rasmiy izoh berishgan. Mutaxassislarning fikricha, ushbu oʻtish sunʼiy intellekt bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirishi va kelgusidagi texnologik poygaga oʻz taʼsirini koʻrsatishi muqarrar.

Endryu TallakMetaAnthropicSunʼiy intellektTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaAQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaBugun, 14:24Huawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiHuawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiBugun, 13:57«Yashirincha yozib oladi!»: LG televizorlaridagi 216 millionlik shpionlik fosh etildi«Yashirincha yozib oladi!»: LG televizorlaridagi 216 millionlik shpionlik fosh etildiBugun, 13:06Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari 28-sentabrda sotuvga chiqadiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari 28-sentabrda sotuvga chiqadiBugun, 12:56Galaxy Z Fold8 uchun Apple uslubidagi animatsiya yaratildiGalaxy Z Fold8 uchun Apple uslubidagi animatsiya yaratildiBugun, 10:57Samsung Apple kompaniyasining ilk buklama telefonini masxara qildiSamsung Apple kompaniyasining ilk buklama telefonini masxara qildiBugun, 09:27
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi