Sunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdi
Sunʼiy intellekt sohasidagi taniqli tadqiqotchi Endryu Tallak Meta kompaniyasidan ketib, Anthropic jamoasiga qoʻshilmoqda. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, mutaxassisning ushbu kutilmagan qaroriga nima sabab boʻlgani hozircha oshkor etilmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Endryu Tallak 2025-yilda Meta kompaniyasiga oʻtgani sababli Butun dunyo texnologiya bozorida katta eʼtibor qozongan edi. Oshkora qilingan maʼlumotlarga koʻra, uni mazkur korporatsiyaga shaxsan Mark Tsukerberg taklif qilgan boʻlib, mutaxassis uchun moʻljallangan olti yillik shartnoma mukofoti paketi naqd 1,5 milliard dollarga baholangandi. Bu texnologiya sanoatidagi yollanma xodim uchun mutlaq rekord koʻrsatkich hisoblanadi.
Katta shartnoma va Metaʼdagi faoliyatMeta kompaniyasida ishlagan davrida Tallak sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi eng muhim tadqiqotlar va ishlanmalar bilan shugʻullangan. Uning rahbarligida yoki bevosita ishtirokida bir qator istiqbolli loyihalar amalga oshirilgan boʻlib, ular kompaniyaning umumiy strategiyasiga sezilarli taʼsir koʻrsatgan.
Ayrim manbalarning taʼkidlashicha, olim aslida kompaniyani tark etishni ancha oldin rejalashtirgan edi. Biroq u oʻz qarorini ochiq kodli yangi sunʼiy intellekt modellar oilasi hamda Muse nomli yordamchi dastur ishga tushirilgunga qadar ongli ravishda kechiktirgan.
Anthropic kompaniyasidagi yangi bosqichEndryu Tallakning navbatdagi ish joyi generativ sunʼiy intellekt sohasidagi ilgʻor ishlanmalari bilan tanilgan Anthropic kompaniyasi boʻlishi kutilmoqda. Mazkur startap soʻnggi yillarda sunʼiy intellekt xavfsizligi va imkoniyatlari boʻyicha yetakchi oʻrinlarni egallab kelmoqda va soha mutaxassislarini faol ravishda oʻz safiga jalb etmoqda.
Hozircha na Endryu Tallakning oʻzi, na Meta va na Anthropic kompaniyalari mazkur kadrlar almashinuvi yuzasidan rasmiy izoh berishgan. Mutaxassislarning fikricha, ushbu oʻtish sunʼiy intellekt bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirishi va kelgusidagi texnologik poygaga oʻz taʼsirini koʻrsatishi muqarrar.
…