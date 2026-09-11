Elon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildi
Dunyoga mashhur tadbirkor va innovator Elon Musk tez orada namoyish etilishi kutilayotgan hujjatli film mualliflariga qarshi sudga murojaat qilishini maʼlum qildi. Gap taniqli rejissyor Alex Gibney tomonidan suratga olingan Musk nomli kartina haqida bormoqda. Mazkur loyiha katta shov-shuvlarga sabab boʻlib, uning atrofidagi huquqiy ziddiyatlar kundan-kunga kuchaymoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Elon Muskning huquqshunosi Alex Spiro Jigsaw Productions nashriyot kompaniyasiga rasmiy xat yoʻllagan. Ushbu maktubda filmda tuhmat xarakteridagi maʼlumotlar mavjudligi iddao qilinib, agar kartina efirga uzatilsa yoki taqdim etilsa, sudga murojaat qilinishi haqida ogohlantirilgan. Mojaroning asosiy sababi filmda tilga olingan shaxsiy yozishmalar va kosmik texnologiyalar bilan bogʻliq.
Filmimdagi munozarali sahnalar va xabarlarFilmda rejissyor Alex Gibney Ashley St. Clair bilan suhbatlashgan. Ashley ilgari Elon Musk bilan uchrashgan va undan farzand koʻrgan ayol sifatida tanilgan. Kartinada uning 2024-yil noyabr oyida boʻlib oʻtgan AQSH prezidentlik saylovlari oldidan milliarderdan olgan matnli xabarlari tasvirlangan. Ushbu xabarlarda Musk Donald Trumpning gʻalabasidan optimizm bilan qarashini va «ertaga matritsada anomaliya chiqarishlarini» yozgani aytiladi.
Ashley St. Clair bu nimani anglatishini soʻraganda, Musk kosmosdagi lazerlardan foydalanishni rejalashtirayotganini va hozirda uning kosmosda 10 mingdan ortiq lazeri borligini taʼkidlagan. Film muallifi bu SpaceX kompaniyasiga tegishli sunʼiy yoʻldoshlar haqidami yoki yoʻqmi deb soʻraganda, qahramon boshqa joyda lazerlar borligini bilmasligini bildirgan. Huquqshunos Alex Spiro bu sahna Starlink tizimi saylovlarda ovozlarni soxtalashtirganiga oid asossiz nazariyalarni targʻib qilishga qaratilganini taʼkidlagan.
Sunʼiy intellekt va tomonlarning keskin munosabatiFilm atrofidagi tortishuvlar faqatgina yozishmalar bilan cheklanib qolmaydi. Alex Spiro jamoasi ijodkorlar Elon Musk bilan bogʻlanishdan va uning izohlarini olishdan qasddan bosh tortganini daʼvo qilmoqda. Oʻz navbatida, rejissyor Alex Gibney milliarderning oʻzi intervyu berishni rad etganini maʼlum qilgan. Natijada, filmda haqiqiy Elon Musk oʻrniga sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan uning deepfake versiyasidan foydalanilgan.
Ashley St. Clair esa huquqshunosning tahdidlarini keskin tanqid qilib, ularni shunchaki qoʻrqitish urinishi deb atadi. Uning fikricha, Marsni kolonizatsiya qilish ehtimoli bunday sud ishini yutib chiqish ehtimolidan koʻra yuqoriroqdir. Oʻz navbatida, Elon Musk ham oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida mazkur loyiha va uning ijodkorlariga nisbatan oʻzining qattiq noroziligini ochiq bildirishda davom etmoqda.
…