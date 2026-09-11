Elon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildi

·41·Texno
Elon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildi

Dunyoga mashhur tadbirkor va innovator Elon Musk tez orada namoyish etilishi kutilayotgan hujjatli film mualliflariga qarshi sudga murojaat qilishini maʼlum qildi. Gap taniqli rejissyor Alex Gibney tomonidan suratga olingan Musk nomli kartina haqida bormoqda. Mazkur loyiha katta shov-shuvlarga sabab boʻlib, uning atrofidagi huquqiy ziddiyatlar kundan-kunga kuchaymoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Elon Muskning huquqshunosi Alex Spiro Jigsaw Productions nashriyot kompaniyasiga rasmiy xat yoʻllagan. Ushbu maktubda filmda tuhmat xarakteridagi maʼlumotlar mavjudligi iddao qilinib, agar kartina efirga uzatilsa yoki taqdim etilsa, sudga murojaat qilinishi haqida ogohlantirilgan. Mojaroning asosiy sababi filmda tilga olingan shaxsiy yozishmalar va kosmik texnologiyalar bilan bogʻliq.

Filmimdagi munozarali sahnalar va xabarlar

Filmda rejissyor Alex Gibney Ashley St. Clair bilan suhbatlashgan. Ashley ilgari Elon Musk bilan uchrashgan va undan farzand koʻrgan ayol sifatida tanilgan. Kartinada uning 2024-yil noyabr oyida boʻlib oʻtgan AQSH prezidentlik saylovlari oldidan milliarderdan olgan matnli xabarlari tasvirlangan. Ushbu xabarlarda Musk Donald Trumpning gʻalabasidan optimizm bilan qarashini va «ertaga matritsada anomaliya chiqarishlarini» yozgani aytiladi.

Ashley St. Clair bu nimani anglatishini soʻraganda, Musk kosmosdagi lazerlardan foydalanishni rejalashtirayotganini va hozirda uning kosmosda 10 mingdan ortiq lazeri borligini taʼkidlagan. Film muallifi bu SpaceX kompaniyasiga tegishli sunʼiy yoʻldoshlar haqidami yoki yoʻqmi deb soʻraganda, qahramon boshqa joyda lazerlar borligini bilmasligini bildirgan. Huquqshunos Alex Spiro bu sahna Starlink tizimi saylovlarda ovozlarni soxtalashtirganiga oid asossiz nazariyalarni targʻib qilishga qaratilganini taʼkidlagan.

Sunʼiy intellekt va tomonlarning keskin munosabati

Film atrofidagi tortishuvlar faqatgina yozishmalar bilan cheklanib qolmaydi. Alex Spiro jamoasi ijodkorlar Elon Musk bilan bogʻlanishdan va uning izohlarini olishdan qasddan bosh tortganini daʼvo qilmoqda. Oʻz navbatida, rejissyor Alex Gibney milliarderning oʻzi intervyu berishni rad etganini maʼlum qilgan. Natijada, filmda haqiqiy Elon Musk oʻrniga sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan uning deepfake versiyasidan foydalanilgan.

Ashley St. Clair esa huquqshunosning tahdidlarini keskin tanqid qilib, ularni shunchaki qoʻrqitish urinishi deb atadi. Uning fikricha, Marsni kolonizatsiya qilish ehtimoli bunday sud ishini yutib chiqish ehtimolidan koʻra yuqoriroqdir. Oʻz navbatida, Elon Musk ham oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida mazkur loyiha va uning ijodkorlariga nisbatan oʻzining qattiq noroziligini ochiq bildirishda davom etmoqda.

Elon MuskAlex GibneySpaceXStarlinkDeepfake
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiKoinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 16:28Xiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiXiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiBugun, 15:54iPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildiiPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildiBugun, 15:20Sunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiSunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiBugun, 14:50AQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaAQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaBugun, 14:24Huawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiHuawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi