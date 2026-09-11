Xiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildi

·45·Texno
Xiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildi

Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining yangi avlod portativ qurilmalaridan biri boʻlgan Mijia choʻntak nasosini savdoga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma avtomobil va velosiped shinalaridan tortib toʻplargacha boʻlgan turli buyumlarni qisqa fursatda damlash imkonini beradi hamda kundalik hayotda qulay yordamchiga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Xiaomi Mijia nasosi dastlab JD.com savdo maydonchasida paydo boʻldi. Ixcham oʻlchamli va qulay korpusga ega boʻlgan mazkur qurilma velosipedlar, elektr samokatlar, mototsikllar hamda sport toʻplari uchun moʻljallangan boʻlib, zarurat tugʻilganda avtomobil shinalarini ham muvaffaqiyatli toʻldira oladi.

Qurilmaning texnik imkoniyatlari va qulayliklari

Qurilmaning tashqi koʻrinishi ham zamonaviy talablarga toʻla javob beradi. Uzoq muddatli foydalanishni taʼminlash maqsadida korpusga maxsus IML mat qoplama berilgan boʻlib, u tirnalishlarga nisbatan yuqori chidamlilik koʻrsatadi. Shuningdek, toʻplamga sozlanadigan L shaklidagi shlang kiritilgan, korpusda esa qulay quvvat indikatori mavjud.

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, portativ qurilma 150 PSI gacha boʻlgan bosimga bardosh bera oladi. Masalan, boʻsh velosiped qoplamasini atigi 60 soniya ichida toʻliq toʻldirishga qodir. Qurilmada mototsikl, velosiped va toʻplar uchun maxsus tayyor rejimlar mavjud boʻlib, shaxsiy rejimda nasos oxirgi foydalanilgan bosim koʻrsatkichini eslab qolish xususiyatiga ega.

Xavfsizlik va qoʻshimcha funksiyalar

Nasosning quyi qismida oʻrnatilgan yorugʻlik chirogʻi mavjud boʻlib, u doimiy oq yorugʻlik tarqatishi yoki favqulodda vaziyatlarda SOS signalini berishi mumkin. Bu ayniqsa kechki payt yoki qorongʻi sharoitda yuzaga kelgan nosozliklarni bartaraf etishda qoʻl keladi.

Ichki quvvati 2000 mA·ch boʻlgan akkumulyator bitta quvvatlanishda sakkizta velosiped shinasini damlash uchun yetarli boʻladi. Yuqori aniqlikdagi datchik bosimni ±1 PSI aniqlikda oʻlchaydi. Qurilma yoqilganda oʻzini oʻzi kalibrlaydi va belgilangan qiymatga yetgach, avtomatik ravishda ishini toʻxtatadi.

Eslatib oʻtamiz, Xiaomi bundan oldinroq Xiaomi Mall va Xiaomi Youpin platformalarida yana-da quvvatliroq boʻlgan Mijia Air Pump 3 nasosi uchun kraudfanding kompaniyasini yoʻlga qoʻygan edi. Yangi choʻntak nasosi esa kundalik foydalanish uchun yanada qulay va mobil yechim sifatida eʼtiborni tortmoqda.

XiaomiMijiaPortativ nasosJD.comTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiKoinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 16:28Elon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildiElon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildiBugun, 15:24iPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildiiPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildiBugun, 15:20Sunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiSunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiBugun, 14:50AQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaAQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaBugun, 14:24Huawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiHuawei Pura X View smartfoni ilk kunda 180 ming nusxada sotildiBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi