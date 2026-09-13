Kilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdi
Ispaniya La Ligasining beshinchi turi doirasida "Real Madrid" oʻz maydonida "Rayo Valyekano" jamoasini yirik — 4:1 hisobida magʻlub etdi. Goal.com xabar berishicha, "Santyago Bernabeu" stadionida kechgan uchrashuvda fransuz hujumchisi Kilian Mbappe oʻyin qahramoniga aylanib, raqib darvozasiga ikkita gol kiritdi va bitta golli uzatmaga mualliflik qildi. Mazkur gʻalaba Madrid klubiga ochkolar sonini 12 taga yetkazib, turnir jadvalida asosiy raqibi "Barselona" bilan tenglashib olish imkonini berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mbappe va hujum chizigʻining ustunligi"Real Betis"ga qarshi kechgan soʻnggi oʻyindagi kutilmagan magʻlubiyatdan soʻng, Xose Mourinyo shogirdlari maydonga bor eʼtiborini qaratib tushdi. Garchi Yevropa chempiorlar ligasida "Inter" ustidan gʻalaba qozonilgan boʻlsa-da, jamoaning hujumdagi samaradorligi va oʻyin uslubi borasida savollar saqlanib turgandi. Biroq uchrashuvning dastlabki daqiqalariyoq bu shubhalar yoʻqqa chiqarildi. Kilian Mbappe oʻzining eng yaxshi fazilatlarini namoyish etib, "Oltin toʻp" uchun asosiy daʼvogarlardan biri ekanini yana bir bor tasdiqladi.
Mezbonlar hujumlarni tezkorlik bilan tashkil etib, raqib himoyasini sarosimaga sola boshladi. Natijada uchrashuvning 3-daqiqadayoq farq ikkitaga oshdi. Kilian Mbappe maydon markazida toʻpni egallab, "Rayo Valyekano" himoya chizigʻini yorib oʻtuvchi mukammal uzatmani Carrerasga yetkazib berdi va u imkoniyatdan unumli foydalandi. Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida, aniqrogʻi 35-daqiqada Vinisius Juniorning qanotdan uzatib bergan toʻpini Jud Bellingem darvozaga yoʻllab, hisobni 3:0 koʻrinishiga keltirdi.
Ikkinchi boʻlimdagi qiyinchiliklar va yakuniy nuqtaTanaffusdan keyin maydonga tushgan "Real Madrid" futbolchilarida biroz xotirjamlik kuzatildi va bu raqibga imkoniyat berdi. 51-daqiqada Antonio Ryudigerning xatosidan foydalangan Kamelyo hisobni qisqartirdi. Shundan soʻng "Rayo Valyekano" faollashib, madridliklar darvozasi oldida bir nechta xavfli vaziyatlar yaratdi. Ayniqsa, darvozabon Tibo Kurtua bir necha bor jamoani muqarrar golli vaziyatlardan qutqarib qoldi.
Oʻyin oxiriga kelib, raqib hisobni qisqartirish uchun butun jamoasi bilan hujumga oʻtdi va bu "Real Madrid"ga qarshi hujumlarda boʻsh zonalardan foydalanish imkonini berdi. 90+1-daqiqada oʻyin qahramoni Kilian Mbappe oʻzining ikkinchi golini urib, yakuniy natijani oʻrnatdi. Fransuz hujumchisi himoyachilar qarshiligiga qaramay, toʻpni uzoq burchakka aniq yoʻlladi va hisobni 4:1ga yetkazdi.
…