Kilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdi

·31·Sport
Kilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdi

Ispaniya La Ligasining beshinchi turi doirasida "Real Madrid" oʻz maydonida "Rayo Valyekano" jamoasini yirik — 4:1 hisobida magʻlub etdi. Goal.com xabar berishicha, "Santyago Bernabeu" stadionida kechgan uchrashuvda fransuz hujumchisi Kilian Mbappe oʻyin qahramoniga aylanib, raqib darvozasiga ikkita gol kiritdi va bitta golli uzatmaga mualliflik qildi. Mazkur gʻalaba Madrid klubiga ochkolar sonini 12 taga yetkazib, turnir jadvalida asosiy raqibi "Barselona" bilan tenglashib olish imkonini berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbappe va hujum chizigʻining ustunligi

"Real Betis"ga qarshi kechgan soʻnggi oʻyindagi kutilmagan magʻlubiyatdan soʻng, Xose Mourinyo shogirdlari maydonga bor eʼtiborini qaratib tushdi. Garchi Yevropa chempiorlar ligasida "Inter" ustidan gʻalaba qozonilgan boʻlsa-da, jamoaning hujumdagi samaradorligi va oʻyin uslubi borasida savollar saqlanib turgandi. Biroq uchrashuvning dastlabki daqiqalariyoq bu shubhalar yoʻqqa chiqarildi. Kilian Mbappe oʻzining eng yaxshi fazilatlarini namoyish etib, "Oltin toʻp" uchun asosiy daʼvogarlardan biri ekanini yana bir bor tasdiqladi.

Mezbonlar hujumlarni tezkorlik bilan tashkil etib, raqib himoyasini sarosimaga sola boshladi. Natijada uchrashuvning 3-daqiqadayoq farq ikkitaga oshdi. Kilian Mbappe maydon markazida toʻpni egallab, "Rayo Valyekano" himoya chizigʻini yorib oʻtuvchi mukammal uzatmani Carrerasga yetkazib berdi va u imkoniyatdan unumli foydalandi. Birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida, aniqrogʻi 35-daqiqada Vinisius Juniorning qanotdan uzatib bergan toʻpini Jud Bellingem darvozaga yoʻllab, hisobni 3:0 koʻrinishiga keltirdi.

Ikkinchi boʻlimdagi qiyinchiliklar va yakuniy nuqta

Tanaffusdan keyin maydonga tushgan "Real Madrid" futbolchilarida biroz xotirjamlik kuzatildi va bu raqibga imkoniyat berdi. 51-daqiqada Antonio Ryudigerning xatosidan foydalangan Kamelyo hisobni qisqartirdi. Shundan soʻng "Rayo Valyekano" faollashib, madridliklar darvozasi oldida bir nechta xavfli vaziyatlar yaratdi. Ayniqsa, darvozabon Tibo Kurtua bir necha bor jamoani muqarrar golli vaziyatlardan qutqarib qoldi.

Oʻyin oxiriga kelib, raqib hisobni qisqartirish uchun butun jamoasi bilan hujumga oʻtdi va bu "Real Madrid"ga qarshi hujumlarda boʻsh zonalardan foydalanish imkonini berdi. 90+1-daqiqada oʻyin qahramoni Kilian Mbappe oʻzining ikkinchi golini urib, yakuniy natijani oʻrnatdi. Fransuz hujumchisi himoyachilar qarshiligiga qaramay, toʻpni uzoq burchakka aniq yoʻlladi va hisobni 4:1ga yetkazdi.

Real MadridKilian MbappeLa LigaRayo ValyekanoXose Mourino
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiJahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiBugun, 01:03«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldiBugun, 00:57Behruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBehruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBugun, 00:55Lisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdiLisandro Martines Erling Xolandga qarshi derbi oldidan oʻz fikrlarini bildirdiBugun, 00:19«Lugano» Shveysariya giganti «Yang Boyz»ga qarshi asosiy tarkibni e’lon qildi«Lugano» Shveysariya giganti «Yang Boyz»ga qarshi asosiy tarkibni e’lon qildiKecha, 21:13APLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durangAPLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durangKecha, 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?