iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldi

·26·Texno
iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Display va iQOO kompaniyalari 10 000 nit pik yorqinlikka ega bo'lgan yangi Samsung M16 OLED panelini taqdim etdi.
  • Ushbu panel 2K (WQHD) o'lchamli yuqori aniqlikni 165 Hz yangilanish chastotasi bilan birlashtirib, mobil o'yinlar va multimedia uchun ajoyib tasvir sifatini ta'minlaydi. iQOO 16 smartfoni ushbu ilg'or displey bilan jihozlangan dunyodagi birinchi Android qurilmasi bo'ladi.

Samsung Display va iQOO kompaniyalari oʻtkazilgan qoʻshma taqdimotda mobil qurilmalar bozorida yangi davrni boshlab beruvchi ilgʻor displeyni namoyish etdi. Mazkur innovatsion OLED-panel texnologik olamda haqiqiy yutuq sifatida eʼtirof etilmoqda, chunki u smartfonlar ekranlari uchun mutlaqo yangi standartlarni belgilab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Samsung M16 paneli oʻzining taʼsirchan texnik koʻrsatkichlari, jumladan, 10 000 nitga teng boʻlgan rekord darajadagi pik yorqinligi bilan ajralib turadi. Bu koʻrsatkich eng yorqin quyosh nurida ham ekrandagi maʼlumotlarni hech qanday toʻsiqsiz oʻqish imkonini taʼminlaydi.

Ilgʻor texnologik xususiyatlar

Taʼkidlanishicha, taqdim etilgan yangi avlod paneli nafaqat yuqori yorqinlik, balki yuqori aniqlik hamda tasvir silliqligini oʻzida mujassam etgan. Displey 2K (WQHD) oʻlchamli yuqori aniqlikni 165 Hz yangilanish chastotasi bilan muvaffaqiyatli uygʻunlashtiradi.

Bunday texnologik kombinatsiya ayniqsa mobil oʻyinlar ixlosmandlari va multimedia kontentini isteʼmol qiluvchilar uchun katta ahamiyatga ega. Yuqori chastota va aniqlik dinamik sahiralarda tasvirning tiniqligi hamda harakatlar ravonligini kafolatlaydi.

Ilk egasi va bozor istiqbollari

Samsung Display rasman tasdiqlashicha, iQOO 16 flagman smartfoni ushbu ilgʻor M16 paneli bilan jihozlanadigan dunyodagi ilk Android qurilma boʻladi. Bu esa brendning oʻz foydalanuvchilariga eng soʻnggi texnologiyalarni birinchilardan boʻlib taqdim etish strategiyasini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, insayderlik maʼlumotlari ham eʼlon qilindi. Taniqli insayder Ice Universe xabariga koʻra, Google kompaniyasi oʻzining kelgusi flagman modellarida Samsung M16 OLED panelidan foydalanishni rejalashtirmagan.

Mazkur yangilikning eʼlon qilinishi mobil qurilmalar ekranlari bozori jadal surʼatlar bilan rivojlanib borayotganini va OLED texnologiyalari hali oʻz imkoniyatlarini toʻliq namoyon etmaganini koʻrsatadi. iQOO 16 modeli esa yaqin kelajakda mobil sanoatining asosiy eʼtibor markazida boʻlishi kutilmoqda.

SamsungiQOOOLEDSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi uch бараbanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 15:28Inqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquviInqiroz xavfi: AQSHda sun’iy intellekt «pufagi» yorilmoqda — Trampning Xitoydan qo‘rquviBugun, 15:27Huawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqdaHuawei Pura X View smartfoni Xitoy bozorida rekord darajada sotilmoqdaBugun, 14:24Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Bugun, 14:00Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiBugun, 13:22Xiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosiXiaomi Mijia Air Pump 3 taqdim etildi: avtomobil va velosipedlar uchun yangi choʻntak nasosiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi