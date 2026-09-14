iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung Display va iQOO kompaniyalari 10 000 nit pik yorqinlikka ega bo'lgan yangi Samsung M16 OLED panelini taqdim etdi.
- Ushbu panel 2K (WQHD) o'lchamli yuqori aniqlikni 165 Hz yangilanish chastotasi bilan birlashtirib, mobil o'yinlar va multimedia uchun ajoyib tasvir sifatini ta'minlaydi. iQOO 16 smartfoni ushbu ilg'or displey bilan jihozlangan dunyodagi birinchi Android qurilmasi bo'ladi.
Samsung Display va iQOO kompaniyalari oʻtkazilgan qoʻshma taqdimotda mobil qurilmalar bozorida yangi davrni boshlab beruvchi ilgʻor displeyni namoyish etdi. Mazkur innovatsion OLED-panel texnologik olamda haqiqiy yutuq sifatida eʼtirof etilmoqda, chunki u smartfonlar ekranlari uchun mutlaqo yangi standartlarni belgilab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Samsung M16 paneli oʻzining taʼsirchan texnik koʻrsatkichlari, jumladan, 10 000 nitga teng boʻlgan rekord darajadagi pik yorqinligi bilan ajralib turadi. Bu koʻrsatkich eng yorqin quyosh nurida ham ekrandagi maʼlumotlarni hech qanday toʻsiqsiz oʻqish imkonini taʼminlaydi.
Ilgʻor texnologik xususiyatlarTaʼkidlanishicha, taqdim etilgan yangi avlod paneli nafaqat yuqori yorqinlik, balki yuqori aniqlik hamda tasvir silliqligini oʻzida mujassam etgan. Displey 2K (WQHD) oʻlchamli yuqori aniqlikni 165 Hz yangilanish chastotasi bilan muvaffaqiyatli uygʻunlashtiradi.
Bunday texnologik kombinatsiya ayniqsa mobil oʻyinlar ixlosmandlari va multimedia kontentini isteʼmol qiluvchilar uchun katta ahamiyatga ega. Yuqori chastota va aniqlik dinamik sahiralarda tasvirning tiniqligi hamda harakatlar ravonligini kafolatlaydi.
Ilk egasi va bozor istiqbollariSamsung Display rasman tasdiqlashicha, iQOO 16 flagman smartfoni ushbu ilgʻor M16 paneli bilan jihozlanadigan dunyodagi ilk Android qurilma boʻladi. Bu esa brendning oʻz foydalanuvchilariga eng soʻnggi texnologiyalarni birinchilardan boʻlib taqdim etish strategiyasini yana bir bor tasdiqlaydi.
Shu bilan birga, insayderlik maʼlumotlari ham eʼlon qilindi. Taniqli insayder Ice Universe xabariga koʻra, Google kompaniyasi oʻzining kelgusi flagman modellarida Samsung M16 OLED panelidan foydalanishni rejalashtirmagan.
Mazkur yangilikning eʼlon qilinishi mobil qurilmalar ekranlari bozori jadal surʼatlar bilan rivojlanib borayotganini va OLED texnologiyalari hali oʻz imkoniyatlarini toʻliq namoyon etmaganini koʻrsatadi. iQOO 16 modeli esa yaqin kelajakda mobil sanoatining asosiy eʼtibor markazida boʻlishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…