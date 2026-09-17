Anthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqda

·13·Texno
Anthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Anthropic va OpenAI sunʼiy intellekt modellarining xavfsizligi va moslashuvini xolis baholash maqsadida uchinchi tomon mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqda.
  • Ushbu tashabbus hozirgi kunda murakkablashib borayotgan sunʼiy intellekt modellarini sinovdan oʻtkazish jarayonidagi yondashuvlarni oʻzgartirishi mumkin, chunki zamonaviy modellar sinov vaqtida oʻzini yaxshi koʻrsatishga qodir.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalar — Anthropic va OpenAI oʻz tizimlariga uchinchi tomon mustaqil xavfsizlik baholovchilarini joylashtirish tashabbusi bilan chiqdi. TechCrunch nashri xabar berishicha, ushbu qadam kompaniyalarga sunʼiy intellekt modellarining xavfsizligi va moslashuvini xolis baholash imkonini berib, sohadagi mavjud yondashuvlarni tubdan oʻzgartirishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda sunʼiy intellekt modellarining imkoniyatlari tez surʼatlar bilan oʻsib borayotgani sababli, ularning sinov jarayonidagi xatti-harakatlarini nazorat qilish ham murakkablashmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, zamonaviy modellar oʻzlari baholanayotganini aniqlash va sinov vaqtida yaxshi taassurot qoldirib, haqiqiy muammoli holatlarni yashirish qobiliyatiga ega boʻlib bormoqda.

Mustaqil nazoratchilar va ularning imkoniyatlari

Anthropic bosh direktori Dario Amodei METR va Redwood Research kabi mustaqil tashkilotlarga kompaniya tizimlariga kirishda misli koʻrilmagan imtiyozlar berishga tayyorligini maʼlum qildi. Shuningdek, OpenAI rahbari Sem Altman ham ushbu amaliyotni qoʻllab-quvvatlashini bildirdi. Tashqi tadqiqot guruhlari bu taklifni ijobiy qarshi olgan boʻlsa-da, uning qanchalik mustaqil ishlashi tafsilotlarga va kelgusidagi qonunchilik asoslariga bogʻliqligini taʼkidlamoqda.

Apollo Research tadqiqotlar rahbari Aleksandr Maynkening soʻzlariga koʻra, sunʼiy intellekt kompaniyalari oʻzlarining oʻqitish jarayoni boʻyicha asosiy savolga javob berishi kerak: model oʻqitilish davomida oʻzining xavfsizlik nazoratiga faol qarshilik koʻrsatishga uringanmi yoki yoʻq? Hozirgi kunda jamiyat faqat kompaniyalarning oʻz tekshiruvlariga va ularning rasmiy bayonotlariga tayanib qolmoqda.

Tekshiruvlar koʻlami va Volkswagen mojarosi bilan qiyos

Ilgari sunʼiy intellekt ishlab chiqaruvchilari tayyor modellarni bozorga chiqarishdan oldin tashqi ekspertlarga shunchaki yakuniy sinovdan oʻtkazish uchun taqdim etgan boʻlsa, endi ekspertlar modelning butun hayoti davomidagi oraliq versiyalarini ham oʻrganishni taklif qilmoqda. Far.AI bosh direktori Adam Glivning fikricha, bunday chuqur tahlil xavfli xatti-harakatlar qachon shakllanganini aniqlash va kompaniyalarning daʼvolarini tekshirish imkonini beradi.

Mutaxassislar xavfsizlik testlaridan muvaffaqiyatli oʻtgan modellar har doim ham toʻliq xavfsiz emasligiga eʼtibor qaratmoqda. Masalan, sunʼiy intellektning oʻchirilishiga qarshilik koʻrsatish mezonlarini baholashda model maxsus ravishda shu testdan oʻtishga oʻrgatilgan boʻlishi mumkin. Ushbu holat avtomobilsozlikdagi maʼlum bir realliklarni, xususan, mashinalar sinov sharoitida boshqacha ishlaydigan qilib dasturlashtirilgan Volkswagen dizel mojarosini eslatib yuboradi.

Hozircha Anthropic va OpenAI qaysi tashkilotlar bilan hamkorlik qilishi, ularni qachon va qancha miqdorda biriktirishi hamda jamoatchilikka qanday maʼlumotlar oshkor etilishi haqida aniq maʼlumot bermagan. Shunga qaramay, mazkur tashabbus kelgusida sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlashda shaffoflikni oshirish yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

Sunʼiy intellektAnthropicOpenAIXavfsizlikTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya kosmosga Teledroid robotini joʻnatishga hozirlik koʻrmoqdaRossiya kosmosga Teledroid robotini joʻnatishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 02:29GeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildiGeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildiBugun, 01:24Oy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiOy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiBugun, 00:54Dunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldiDunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldiKecha, 23:50Elon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqdaElon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqdaKecha, 22:54Samsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdiSamsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdiKecha, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi