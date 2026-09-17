Rossiya kosmosga Teledroid robotini joʻnatishga hozirlik koʻrmoqda
Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) navbatdagi «Progress MS-36» yuk kemasining parvozi 2026-yilning noyabr oyiga rejalashtirildi. Roskosmos maʼlumotiga koʻra, ushbu missiya doirasida orbital stansiyaga noyob «Teledroid» robototexnik majmuasi yetkazib beriladi. Ushbu yuqori texnologiyali qurilma kosmonavtlarning ochiq kosmosdagi xavfsizligini taʼminlash va ularning ogʻir mehnatini yengillashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yaqinda oʻtkazilgan «Progress MS-35» yuk kemasining muvaffaqiyatli parvozi davomida «Teledroid» kosmik tajribasi uchun moʻljallangan ilk asbob-uskunalar partiyasi stansiyaga yetib borgan edi. Xususan, bu gal stansiyaga hisoblash kompleksi bilan jihozlangan maxsus kosmonavt «zirhi» — ekzoskelet joʻnatildi. Asosiy robot esa navbatdagi reysda yetib boradi.
Teledroid robotining texnik imkoniyatlariRoskosmos rahbarining taʼkidlashicha, «Teledroid» yordamida kosmosda inson hayoti uchun oʻta xavfli boʻlgan murakkab amaliyotlarni bajarish mumkin boʻladi. Bu esa mutaxassislarning ochiq kosmosdagi xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.
- Tizim oyoqlari boʻlmagan torson tipidagi antropomorf tuzilishga ega.
- Robot zamonaviy texnik koʻrish vositalari bilan toʻliq jihozlangan.
- Ayrim vazifalarni mustaqil ravishda (avtonom) bajarish qobiliyatiga ega.
- Ekzoskelet kiygan kosmonavtning harakatlarini aynan takrorlaydigan nusxa koʻchirish rejimida ishlaydi.
Izohlar 0
…