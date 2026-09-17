Rossiya kosmosga Teledroid robotini joʻnatishga hozirlik koʻrmoqda

·13·Texno
Rossiya kosmosga Teledroid robotini joʻnatishga hozirlik koʻrmoqda

Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) navbatdagi «Progress MS-36» yuk kemasining parvozi 2026-yilning noyabr oyiga rejalashtirildi. Roskosmos maʼlumotiga koʻra, ushbu missiya doirasida orbital stansiyaga noyob «Teledroid» robototexnik majmuasi yetkazib beriladi. Ushbu yuqori texnologiyali qurilma kosmonavtlarning ochiq kosmosdagi xavfsizligini taʼminlash va ularning ogʻir mehnatini yengillashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yaqinda oʻtkazilgan «Progress MS-35» yuk kemasining muvaffaqiyatli parvozi davomida «Teledroid» kosmik tajribasi uchun moʻljallangan ilk asbob-uskunalar partiyasi stansiyaga yetib borgan edi. Xususan, bu gal stansiyaga hisoblash kompleksi bilan jihozlangan maxsus kosmonavt «zirhi» — ekzoskelet joʻnatildi. Asosiy robot esa navbatdagi reysda yetib boradi.

Teledroid robotining texnik imkoniyatlari

Roskosmos rahbarining taʼkidlashicha, «Teledroid» yordamida kosmosda inson hayoti uchun oʻta xavfli boʻlgan murakkab amaliyotlarni bajarish mumkin boʻladi. Bu esa mutaxassislarning ochiq kosmosdagi xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

  • Tizim oyoqlari boʻlmagan torson tipidagi antropomorf tuzilishga ega.
  • Robot zamonaviy texnik koʻrish vositalari bilan toʻliq jihozlangan.
  • Ayrim vazifalarni mustaqil ravishda (avtonom) bajarish qobiliyatiga ega.
  • Ekzoskelet kiygan kosmonavtning harakatlarini aynan takrorlaydigan nusxa koʻchirish rejimida ishlaydi.
Mazkur loyiha zamonaviy robototexnika va kosmik tadqiqotlarni uygʻunlashtirgan holda kelajakdagi uzoq muddatli orbital vazifalarni bajarishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Noyabr oyidagi parvoz esa ushbu tizimning imkoniyatlarini amalda sinab koʻrish uchun asosiy bosqichga aylanadi.

TeledroidRoskosmosXKSKosmik kemaRobototexnika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqdaAnthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqdaBugun, 02:25GeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildiGeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildiBugun, 01:24Oy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiOy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiBugun, 00:54Dunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldiDunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldiKecha, 23:50Elon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqdaElon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqdaKecha, 22:54Samsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdiSamsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdiKecha, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi