iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandi

·10·Texno
iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralarining ilk bor amalda solishtiruvi natijasida dasturiy ta'minotning ishlovida kamchiliklar aniqlandi.
  • Samsung Galaxy S26 Ultra'ning standart rejimdagi tasvirni qayta ishlash jarayoni, xususan, sun'iy intellektning inson yuzini o'zgartirishi ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi.

Smartfonsozlik bozorining yetakchi flagmanlari — iPhone 18 Pro Max hamda Samsung Galaxy S26 Ultra modellarining imkoniyatlari ilk bor amalda solishtirildi. Mashhur tech-blogger Mrwhosetheboss oʻzining YouTube kanalida taqdim etgan ushbu solishtiruv mobil fotogurruhlarning yangi avlodi oʻrtasidagi raqobatni yaqqol namoyish etib berdi va foydalanuvchilar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur kamera taqqoslovi eʼlon qilingan zahoti internet foydalanuvchilari va ekspertlar oʻrtasida turli bahs-munozaralarga yoʻl ochdi. Har ikki smartfon ham oʻziga xos suratga olish texnologiyalari va sunʼiy intellekt algoritmlariga tayansa-da, dasturiy taʼminotning dastlabki ishlovi koʻpchilikning eʼtiroziga uchradi.

Samsung suratlari va sunʼiy intellekt tanqidlari

Koʻpgina foydalanuvchilar Samsung Galaxy S26 Ultra modelining standart rejimdagi tasvirni qayta ishlash jarayonidan noroziligini bildirishdi. Xususan, tarmoqda „kremsimiz-mumsimon effekt“ iborasi keng muhokama qilinmoqda. Baʼzi kuzatuvchilar sunʼiy intellekt algoritmlari suratdagi inson yuzini oʻzgartirib yuborgani, hatto bloger Aruning tashqi qiyofasini janubiy koreyalikka oʻxshatib qoʻyganini kinoya bilan qayd etishgan.

Shuningdek, sharhlovchilar va oddiy xaridorlarning fikrlari ranglar balansi borasida ikki xil qutbga boʻlindi. Ayrim foydalanuvchilar iPhone 18 Pro Max kadrni biroz sariq rangga burishini taʼkidlasa, Samsung aksincha, tasvirlarni oʻta oq va sovuq tusda koʻrsatishini yozishmoqda.

Isteʼmolchilarning yakuniy munosabati

Muhokamalar davomida baʼzi foydalanuvchilar har ikki qurilmaning ham natijasi oʻrtamiyona ekanini, ular oʻrtasidagi farqlar qizgʻin bahs-munozaralarga arzimaydigan darajada yaqinligini taʼkidlashdi. Shu bilan birga, konstruktiv yondashuvni maʼqul koʻrgan qism foydalanuvchilar Samsung qurilmasida sunʼiy intellekt sozlamalarini qoʻlda (qoʻlda toʻgʻrilash) oʻzgartirgandan soʻng olingan natijalar keskin yaxshilanishini koʻrsatuvchi oʻz fotosuratlarini ham ulashishdi.

Ushbu solishtiruv bugungi kunda flagman smartfonlar tanlovida nafaqat optik modullar, balki dasturiy taʼminot hamda sunʼiy intellekt algoritmik sozlamalari hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini yana bir bor isbotladi. Kelgusida dasturiy yangilanishlar orqali ishlab chiqaruvchilar mazkur kamchiliklarni bartaraf etishi kutilmoqda.

AppleSamsungiPhoneGalaxyTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldiBugun, 09:52Atmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiAtmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiBugun, 07:54Rossiya kosmosga Teledroid robotini joʻnatishga hozirlik koʻrmoqdaRossiya kosmosga Teledroid robotini joʻnatishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 02:29Anthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqdaAnthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqdaBugun, 02:25GeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildiGeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildiBugun, 01:24Oy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiOy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi