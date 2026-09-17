iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralarining ilk bor amalda solishtiruvi natijasida dasturiy ta'minotning ishlovida kamchiliklar aniqlandi.
- Samsung Galaxy S26 Ultra'ning standart rejimdagi tasvirni qayta ishlash jarayoni, xususan, sun'iy intellektning inson yuzini o'zgartirishi ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi.
Smartfonsozlik bozorining yetakchi flagmanlari — iPhone 18 Pro Max hamda Samsung Galaxy S26 Ultra modellarining imkoniyatlari ilk bor amalda solishtirildi. Mashhur tech-blogger Mrwhosetheboss oʻzining YouTube kanalida taqdim etgan ushbu solishtiruv mobil fotogurruhlarning yangi avlodi oʻrtasidagi raqobatni yaqqol namoyish etib berdi va foydalanuvchilar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur kamera taqqoslovi eʼlon qilingan zahoti internet foydalanuvchilari va ekspertlar oʻrtasida turli bahs-munozaralarga yoʻl ochdi. Har ikki smartfon ham oʻziga xos suratga olish texnologiyalari va sunʼiy intellekt algoritmlariga tayansa-da, dasturiy taʼminotning dastlabki ishlovi koʻpchilikning eʼtiroziga uchradi.
Samsung suratlari va sunʼiy intellekt tanqidlariKoʻpgina foydalanuvchilar Samsung Galaxy S26 Ultra modelining standart rejimdagi tasvirni qayta ishlash jarayonidan noroziligini bildirishdi. Xususan, tarmoqda „kremsimiz-mumsimon effekt“ iborasi keng muhokama qilinmoqda. Baʼzi kuzatuvchilar sunʼiy intellekt algoritmlari suratdagi inson yuzini oʻzgartirib yuborgani, hatto bloger Aruning tashqi qiyofasini janubiy koreyalikka oʻxshatib qoʻyganini kinoya bilan qayd etishgan.
Shuningdek, sharhlovchilar va oddiy xaridorlarning fikrlari ranglar balansi borasida ikki xil qutbga boʻlindi. Ayrim foydalanuvchilar iPhone 18 Pro Max kadrni biroz sariq rangga burishini taʼkidlasa, Samsung aksincha, tasvirlarni oʻta oq va sovuq tusda koʻrsatishini yozishmoqda.
Isteʼmolchilarning yakuniy munosabatiMuhokamalar davomida baʼzi foydalanuvchilar har ikki qurilmaning ham natijasi oʻrtamiyona ekanini, ular oʻrtasidagi farqlar qizgʻin bahs-munozaralarga arzimaydigan darajada yaqinligini taʼkidlashdi. Shu bilan birga, konstruktiv yondashuvni maʼqul koʻrgan qism foydalanuvchilar Samsung qurilmasida sunʼiy intellekt sozlamalarini qoʻlda (qoʻlda toʻgʻrilash) oʻzgartirgandan soʻng olingan natijalar keskin yaxshilanishini koʻrsatuvchi oʻz fotosuratlarini ham ulashishdi.
Ushbu solishtiruv bugungi kunda flagman smartfonlar tanlovida nafaqat optik modullar, balki dasturiy taʼminot hamda sunʼiy intellekt algoritmik sozlamalari hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini yana bir bor isbotladi. Kelgusida dasturiy yangilanishlar orqali ishlab chiqaruvchilar mazkur kamchiliklarni bartaraf etishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…