Oy yuzasida ulkan yangi krater topildi u bor-yoʻgʻi ikki yil oldin paydo boʻlgan

·53·Texno
Oy yuzasida ulkan yangi krater topildi u bor-yoʻgʻi ikki yil oldin paydo boʻlgan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQShning Lunar Reconnaissance Orbiter kosmik apparati yordamida Oy yuzasida diametri 222 metr bo'lgan, atigi ikki yil oldin paydo bo'lgan ulkan zarba krateri aniqlandi.
  • Bu krater 2024 yil bahor oylarida hosil bo'lgan bo'lib, Quyosh sistemasidagi eng yirik zamonaviy zarba kraterlaridan biridir.
  • Bunday ko'lamdagi hodisalar Yer hisob-kitoblariga ko'ra o'rtacha har 132 yilda bir marta sodir bo'ladi, bu esa topilmaning noyobligini ko'rsatadi.

AQShning Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) kosmik apparati tomonidan olingan suratlar tahlil qilinib, Oy sirtida soʻnggi yillarda qayd etilgan eng yirik zarba krateri aniqlandi. Science Advances nashri maʼlumotiga koʻra, diametri 222 metrni tashkil etuvchi ushbu ulkan struktura Quyosh sistemasida topilgan eng yirik zamonaviy zarba kraterlaridan biri boʻlib, uning yoshi atigi ikki yilga yaqinlashadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar 2025 yilning kuz oylarida LRO apparatining oʻta keng burchakli kamerasi yordamida olingan yangi va eski suratlarni oʻzaro solishtirib koʻrishgan. Natijada Oyning ilgari boʻsh boʻlgan hududida yirik oʻzgarish yuz bergani va yangi obyekt paydo boʻlgani maʼlum boʻlgan. Tadqiqotchilar dastlabki maʼlumotlarni aniqlashtirish uchun tor burchakli kameraning qoʻshimcha kadrlardan ham foydalanishgan.

Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, mazkur ulkan krater 2024 yilning bahor oylarida hosil boʻlgan. Bunday koʻlamdagi kosmik hodisalar Yerdagi mavjud hisob-kitoblar boʻyicha oʻrtacha har 132 yilda bir marta sodir boʻladi. Bu esa topilmaning naqadar noyob va ilmiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etishini koʻrsatadi.

Loyiha doirasida olib borilgan ilmiy tahlillar

Tadqiqotchilar yangi kraterning paydo boʻlishi atrofdagi hudud geologiyasiga qanday taʼsir koʻrsatganini oʻrganish maqsadida maxsus kuzatuvlarni amalga oshirdilar. Olingan maʼlumotlar asosida olimlar zarba kraterlarining shakllanish jarayonini tushuntiruvchi zamonaviy ilmiy modellarni yangilashga muvaffaq boʻldilar.

Oy sirti doimiy ravishda turli kosmik obyektlar va meteoritlar zarbasiga uchrab turadi. Zamonaviy ilmiy baholarga tayanilsa, Yerning tabiiy yoʻldoshi boʻlgan Oyda oʻlchami 1 kilometrdan 20 kilometrgacha boʻlgan 5 mingga yaqin yirik kraterlar mavjud.

Shuningdek, diametri 10 metrdan 1 kilometrgacha boʻlgan millionga yaqin shunday tuzilmalar borligi aniqlangan. Oʻlchami 10 metrdan kichik boʻlgan mayda kraterlar soni esa Oy sirtida taxminan 1 milliardni tashkil etishi taxmin qilinmoqda.

OyKraterAstronomiyaLROFazo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardiXitoy oʻzining Starlink muqobili SatNet orbitasiga yangi sunʼiy yoʻldoshlarni chiqardiBugun, 12:27Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiXiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiBugun, 11:59iPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiiPhone 18 Pro Max quvvat olish tezligi boʻyicha Galaxy S26 Ultraʼni ortda qoldirdiBugun, 11:25iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiBugun, 10:26Xitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldiXitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldiBugun, 09:52Atmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiAtmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiBugun, 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi