Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei Mate 90 Pro Max flagmani 1/1,28 dyuymli 50 megapikselli asosiy sensor, oʻzgaruvchan diafragma va Red Maple tizimining yangi avlodi bilan jihozlanadi.
- Qurilma 200 megapikselli periskop telefonokamera hamda toʻrt karrali optik yaqinlashtirish imkonini beruvchi SmartSens SCC85XS datchigi bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda.
- Shuningdek, smartfonning oʻziga xos xususiyati sifatida "supertashqi obyektiv" hamda ikki qatlamli OLED-displey kutilmoqda.
Xitoylik insayderlar internetda Huawei kompaniyasining boʻlajak flagmani — Huawei Mate 90 Pro Max haqida yangi va qiziqarli tafsilotlarni oshkor qilishdi. Joriy yilning oktyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan ushbu ilgʻor qurilma mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi va kamerasi boʻyicha jiddiy yangilanishlarni taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli va nufuzli Digital Chat Station taxallusli insayder Huawei Mate 90 Pro Max modelining asosiy moduli 1/1,28 dyuymli optik formatdagi 50 megapikselli sensor bilan jihozlanishini maʼlum qildi. Mazkur modulga RYYB piksellar tartibi, oʻzgaruvchan diafragma, nurlarga qarshi kurashish texnologiyasi hamda tasvirlarni qayta ishlashga moʻljallangan Red Maple tizimining yangi avlodi hamrohlik qiladi.
Ilgʻor zum imkoniyatlari va yangi linzalarSmartfonning eng asosiy eʼtibor qaratiladigan jihatlaridan biri bu uning masofadan suratga olish imkoniyatlari boʻladi. Qurilma 1/1,28 dyuymli yirik sensorga ega 200 megapikselli periskop telefonokamera bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda. Ehtimol, bu yerda 83 dB gacha dinamik diapazonni qoʻllab-quvvatlovchi Xitoyda ishlab chiqarilgan SmartSens SCC85XS datchigi qoʻllaniladi. Bu foydalanuvchilarga sifatni yoʻqotmagan holda toʻrt karrali optik yaqinlashtirish imkonini beradi.
Boshqa bir insayder — Smart Pikachu esa oʻz navbatida oldingi avloddagi kabi ikkita telefonokameradan iborat tizim boʻlishi, biroq uning optik zumi 10 karagacha yetishini taʼkidlagan. Shuningdek, yangi flagmanning eng oʻziga xos va kutilmagan xususiyatlaridan biri maxsus tashqi obyektiv boʻlishi kutilmoqda. Digital Chat Station uni "supertashqi obyektiv" deb atab, bu aksessuar smartfonning fotografik imkoniyatlarini keskin kengaytirishini aytmoqda, biroq uning qanday biriktirilishi hozircha sir saqlanmoqda.
Displey va unumdorlikSmartfonning tashqi koʻrinishi va ichki imkoniyatlari borasida ham ayrim maʼlumotlar maʼlum qilingan. Xususan, Huawei Mate 90 Pro Max ikki qatlamli tuzilishga ega yangi avlod OLED-displeyi bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bundan tashqari, maxfiy maʼlumotlarni begona koʻzlardan himoya qilish maqsadida ekranning koʻrish burchaklarini cheklaydigan maxsus versiya yoki opsiya ham taklif etilishi mumkin.
Apparat platformasi sifatida Kirin 9050 Pro protsessori tanlanishi kutilmoqda. Dizayn borasida esa kompaniya anʼanaga sodiq qolgan holda, blok kameraning oʻziga xos halqa shaklidagi koʻrinishini saqlab qoladi.
Izohlar 0
…