Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladi

·18·Texno
Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei Mate 90 Pro Max flagmani 1/1,28 dyuymli 50 megapikselli asosiy sensor, oʻzgaruvchan diafragma va Red Maple tizimining yangi avlodi bilan jihozlanadi.
  • Qurilma 200 megapikselli periskop telefonokamera hamda toʻrt karrali optik yaqinlashtirish imkonini beruvchi SmartSens SCC85XS datchigi bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda.
  • Shuningdek, smartfonning oʻziga xos xususiyati sifatida "supertashqi obyektiv" hamda ikki qatlamli OLED-displey kutilmoqda.

Xitoylik insayderlar internetda Huawei kompaniyasining boʻlajak flagmani — Huawei Mate 90 Pro Max haqida yangi va qiziqarli tafsilotlarni oshkor qilishdi. Joriy yilning oktyabr oyida taqdim etilishi kutilayotgan ushbu ilgʻor qurilma mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi va kamerasi boʻyicha jiddiy yangilanishlarni taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli va nufuzli Digital Chat Station taxallusli insayder Huawei Mate 90 Pro Max modelining asosiy moduli 1/1,28 dyuymli optik formatdagi 50 megapikselli sensor bilan jihozlanishini maʼlum qildi. Mazkur modulga RYYB piksellar tartibi, oʻzgaruvchan diafragma, nurlarga qarshi kurashish texnologiyasi hamda tasvirlarni qayta ishlashga moʻljallangan Red Maple tizimining yangi avlodi hamrohlik qiladi.

Ilgʻor zum imkoniyatlari va yangi linzalar

Smartfonning eng asosiy eʼtibor qaratiladigan jihatlaridan biri bu uning masofadan suratga olish imkoniyatlari boʻladi. Qurilma 1/1,28 dyuymli yirik sensorga ega 200 megapikselli periskop telefonokamera bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda. Ehtimol, bu yerda 83 dB gacha dinamik diapazonni qoʻllab-quvvatlovchi Xitoyda ishlab chiqarilgan SmartSens SCC85XS datchigi qoʻllaniladi. Bu foydalanuvchilarga sifatni yoʻqotmagan holda toʻrt karrali optik yaqinlashtirish imkonini beradi.

Boshqa bir insayder — Smart Pikachu esa oʻz navbatida oldingi avloddagi kabi ikkita telefonokameradan iborat tizim boʻlishi, biroq uning optik zumi 10 karagacha yetishini taʼkidlagan. Shuningdek, yangi flagmanning eng oʻziga xos va kutilmagan xususiyatlaridan biri maxsus tashqi obyektiv boʻlishi kutilmoqda. Digital Chat Station uni "supertashqi obyektiv" deb atab, bu aksessuar smartfonning fotografik imkoniyatlarini keskin kengaytirishini aytmoqda, biroq uning qanday biriktirilishi hozircha sir saqlanmoqda.

Displey va unumdorlik

Smartfonning tashqi koʻrinishi va ichki imkoniyatlari borasida ham ayrim maʼlumotlar maʼlum qilingan. Xususan, Huawei Mate 90 Pro Max ikki qatlamli tuzilishga ega yangi avlod OLED-displeyi bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bundan tashqari, maxfiy maʼlumotlarni begona koʻzlardan himoya qilish maqsadida ekranning koʻrish burchaklarini cheklaydigan maxsus versiya yoki opsiya ham taklif etilishi mumkin.

Apparat platformasi sifatida Kirin 9050 Pro protsessori tanlanishi kutilmoqda. Dizayn borasida esa kompaniya anʼanaga sodiq qolgan holda, blok kameraning oʻziga xos halqa shaklidagi koʻrinishini saqlab qoladi.

HuaweiMate 90 Pro MaxSmartfonlarTexnologiyalarYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaBugun, 20:25Oppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiOppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiBugun, 19:24Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiHuawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiBugun, 19:22Samsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaSamsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaBugun, 18:55Mobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiMobil GeForce RTX 5090 quvvat cheklovi olib tashlandiBugun, 18:25AQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladiAQSh xalqaro yordamni jalb qilgan holda yangi kosmik dasturni boshladiBugun, 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi