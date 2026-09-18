Google Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildi

·4·Texno
Google Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildi

Google kompaniyasi Pixel smartfonlari uchun shoshilinch xavfsizlik yangilanishini chiqardi. Ushbu yangilanish qurilmalardagi CVE-2026-58704 deb belgilangan jiddiy xavfsizlik bo‘shlig‘ini bartaraf etishga qaratilgan bo‘lib, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur xatolik allaqachon maqsadli kiberhujumlarda foydalanilgani tasdiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, zaiflik smartfon modemining dasturiy taʼminotida joylashgan bo‘lib, tajovuzkorlarga o‘z imtiyozlarini oshirish imkonini bergan. Ayrim ssenariylarda bu holat modemning izolyatsiya qilingan muhitidan chiqib, qurilmaning boshqa maʼlumotlari va komponentlariga kirish yo‘lini ochishi mumkin edi. Amalda esa bu jinoyatchiga smartfon ustidan to‘liq nazorat o‘rnatish imkoniyatini berardi.

Nol-klik hujumlarning xavfi

Mazkur zaiflikning eng xavfli jihati shundaki, u nol-klik (zero-click) hujumlarini amalga oshirishga imkon bergan. Pixel egasidan hech qanday shubhali havolani bosish, nomaʼlum ilovani o‘rnatish, faylni ishga tushirish yoki boshqa biror harakatni bajarish talab etilmagan — barcha jarayon avtomatik ravishda sodir bo‘lgan.

Ixbt.com xabariga koʻra, Google kompaniyasi CVE-2026-58704 real hayotda ishlatilganiga doir alomatlarni aniqlagan. Biroq gap ommaviy xakerlik hujumlari haqida emas, balki cheklangan doiradagi foydalanuvchilarga qarshi qaratilgan maxsus va aniq nishonga olingan operatsiyalar haqida bormoqda.

Tergov va himoya choralari

Hozircha Google ortida aynan kimlar turgani yoki hujumlar qanday amalga oshirilgani haqidagi maʼlumotlarni oshkor etmagan. Shuningdek, kompaniya bu zaiflikni biron-bir aniq dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisi yoki davlat tuzilmalari bilan bog‘lamayapti.

Bunday nol-klik xatolar kiberxavfsizlik olamida tijoriy josuslik dasturlarini yaratuvchilar uchun eng qimmatli resurslardan biri hisoblanadi. Sababi ular foydalanuvchining ishtirokisiz va hech qanday ogohlantirishsiz qurbonning qurilmasiga kirish imkonini beradi.

Foydalanuvchilarning xavfsizligini taʼminlash maqsadida Google ushbu xatolikni tuzatuvchi patchni joriy xavfsizlik yangilanishi tarkibiga kiritdi. Pixel smartfoni egalariga o‘z qurilmalaridagi tizimni zudlik bilan yangilab olish qatʼiy tavsiya etiladi.

Google PixelKiberxavfsizlikZero-clickSmartfonYangilanish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiTecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiBugun, 14:57iFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdiiFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdiBugun, 14:24Starlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldiStarlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldiBugun, 13:57iPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиBugun, 13:26Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqdaXitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqdaBugun, 12:52Dunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiDunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiBugun, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi