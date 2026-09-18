Google Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildi
Google kompaniyasi Pixel smartfonlari uchun shoshilinch xavfsizlik yangilanishini chiqardi. Ushbu yangilanish qurilmalardagi CVE-2026-58704 deb belgilangan jiddiy xavfsizlik bo‘shlig‘ini bartaraf etishga qaratilgan bo‘lib, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur xatolik allaqachon maqsadli kiberhujumlarda foydalanilgani tasdiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning tushuntirishicha, zaiflik smartfon modemining dasturiy taʼminotida joylashgan bo‘lib, tajovuzkorlarga o‘z imtiyozlarini oshirish imkonini bergan. Ayrim ssenariylarda bu holat modemning izolyatsiya qilingan muhitidan chiqib, qurilmaning boshqa maʼlumotlari va komponentlariga kirish yo‘lini ochishi mumkin edi. Amalda esa bu jinoyatchiga smartfon ustidan to‘liq nazorat o‘rnatish imkoniyatini berardi.
Nol-klik hujumlarning xavfiMazkur zaiflikning eng xavfli jihati shundaki, u nol-klik (zero-click) hujumlarini amalga oshirishga imkon bergan. Pixel egasidan hech qanday shubhali havolani bosish, nomaʼlum ilovani o‘rnatish, faylni ishga tushirish yoki boshqa biror harakatni bajarish talab etilmagan — barcha jarayon avtomatik ravishda sodir bo‘lgan.
Ixbt.com xabariga koʻra, Google kompaniyasi CVE-2026-58704 real hayotda ishlatilganiga doir alomatlarni aniqlagan. Biroq gap ommaviy xakerlik hujumlari haqida emas, balki cheklangan doiradagi foydalanuvchilarga qarshi qaratilgan maxsus va aniq nishonga olingan operatsiyalar haqida bormoqda.
Tergov va himoya choralariHozircha Google ortida aynan kimlar turgani yoki hujumlar qanday amalga oshirilgani haqidagi maʼlumotlarni oshkor etmagan. Shuningdek, kompaniya bu zaiflikni biron-bir aniq dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisi yoki davlat tuzilmalari bilan bog‘lamayapti.
Bunday nol-klik xatolar kiberxavfsizlik olamida tijoriy josuslik dasturlarini yaratuvchilar uchun eng qimmatli resurslardan biri hisoblanadi. Sababi ular foydalanuvchining ishtirokisiz va hech qanday ogohlantirishsiz qurbonning qurilmasiga kirish imkonini beradi.
Foydalanuvchilarning xavfsizligini taʼminlash maqsadida Google ushbu xatolikni tuzatuvchi patchni joriy xavfsizlik yangilanishi tarkibiga kiritdi. Pixel smartfoni egalariga o‘z qurilmalaridagi tizimni zudlik bilan yangilab olish qatʼiy tavsiya etiladi.
Izohlar 0
…