iPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldi

·38·Texno
iPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iPhone 18 Pro ekranining yuqori qismida displey ostiga joylashtirilgan yashirin infraqizil yoritish datchigi paydo bo'ldi.
  • Ushbu yangi datchikni sezish iPhone Duo modellaridagi ekranosti kamerasiga qaraganda ancha qiyinroq, chunki Apple muhandislari old kamera va sensorlarning ko'zga tashlanishini kamaytirish ustida ishlamoqda.

Apple kompaniyasining navbatdagi flagmani bo'lgan iPhone 18 Pro smartfonlarida texnologik yangilik joriy etildi, biroq uning ayrim jihatlari taqdimot marosimida oshkor etilmagandi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, yangi qurilmaning ekran yuqori chaq qismida bevosita displey ostiga joylashtirilgan infraqizil yoritish datchigi mavjud bo'lib, u foydalanuvchilar e'tiborini tortmaydigan tarzda yashirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Digital Chat Station manbalarining xabar berishicha, ushbu yangi datchikni sezish iPhone Duo modellaridagi ekranosti kamerasiga qaraganda ancha qiyinroq. Apple muhandislari bosqichma-bosqich ravishda old kamera va sensorlarning ko'zga tashlanishini kamaytirish ustida ish olib bormoqda. Kompaniyaning asosiy maqsadi kelgusida smartfonning butun old panelini hech qanday teshik va tirqishlarsiz yagona to'liq ekranli displeyga aylantirishdan iboratdir.

Yangi texnologiyaning ahamiyati

Mazkur yondashuv asta-sekin iPhone old qismidagi barcha ko'rinib turgan elementlarni butunlay yo'q qilish imkonini beradi. Displey ostidagi texnologiyalarning takomillashib borishi nafaqat estetik ko'rinishni yaxshilaydi, balki kontentni to'liq ekran rejimida tomosha qilishda yangi qulayliklarni taqdim etadi. Shunga qaramay, bunday murakkab yechimlarni ommaviy ishlab chiqarishga joriy etish yuqori aniqlikdagi muhandislik yondashuvini talab qiladi.

Eslatib o'tamiz, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarining rasmiy savdolari dunyoning birinchi to'lqin mamlakatlarida aynan bugun, 18-sentabr kunidan boshlab rasman boshlandi. Yangi avlod qurilmalariga bo'lgan yuqori qiziqish global bozorda sezilarli talabni keltirib chiqarmoqda va texnologiya ixlosmandlari ushbu gadjetlarni qo'lga kiritishga intilmoqda.

Shu bilan birga, ayrim hududlardagi foydalanuvchilar uchun yangi funksiyalar doirasida cheklovlar ham mavjud. Xususan, manbada keltirilishicha, Rossiyadagi xaridorlar iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max qurilmalaridan foydalanish jarayonida kamida 18 ta xizmat va funksiyalar ishlamasligi yoki cheklangan bo'lishi bilan yuzma-yuz kelishadi.

Bozordagi dastlabki jarayonlar ham o'ziga xos qiziq vaziyatlar bilan kechmoqda. Jumladan, rasmiy savdolar boshlanishidan oldinoq iPhone 18 Pro Max modellari Moskvadagi «Gorbushka» savdo markazida sotuvga chiqarilib, ularning narxi 900 000 rublgacha yetgani qayd etilgan. Bu esa har yili yangi Apple qurilmalari chiqishida yuzaga keladigan an'anaviy talab va spekulyativ narx siyosatining navbatdagi ko'rinishi bo'ldi.

AppleIPhone 18 ProSmartfonTexnologiyaGadjet
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiHonor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiBugun, 16:23Google Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildiGoogle Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildiBugun, 15:27Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiTecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiBugun, 14:57iFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdiiFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdiBugun, 14:24Starlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldiStarlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldiBugun, 13:57iPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi