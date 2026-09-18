iPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iPhone 18 Pro ekranining yuqori qismida displey ostiga joylashtirilgan yashirin infraqizil yoritish datchigi paydo bo'ldi.
- Ushbu yangi datchikni sezish iPhone Duo modellaridagi ekranosti kamerasiga qaraganda ancha qiyinroq, chunki Apple muhandislari old kamera va sensorlarning ko'zga tashlanishini kamaytirish ustida ishlamoqda.
Apple kompaniyasining navbatdagi flagmani bo'lgan iPhone 18 Pro smartfonlarida texnologik yangilik joriy etildi, biroq uning ayrim jihatlari taqdimot marosimida oshkor etilmagandi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, yangi qurilmaning ekran yuqori chaq qismida bevosita displey ostiga joylashtirilgan infraqizil yoritish datchigi mavjud bo'lib, u foydalanuvchilar e'tiborini tortmaydigan tarzda yashirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Digital Chat Station manbalarining xabar berishicha, ushbu yangi datchikni sezish iPhone Duo modellaridagi ekranosti kamerasiga qaraganda ancha qiyinroq. Apple muhandislari bosqichma-bosqich ravishda old kamera va sensorlarning ko'zga tashlanishini kamaytirish ustida ish olib bormoqda. Kompaniyaning asosiy maqsadi kelgusida smartfonning butun old panelini hech qanday teshik va tirqishlarsiz yagona to'liq ekranli displeyga aylantirishdan iboratdir.
Yangi texnologiyaning ahamiyatiMazkur yondashuv asta-sekin iPhone old qismidagi barcha ko'rinib turgan elementlarni butunlay yo'q qilish imkonini beradi. Displey ostidagi texnologiyalarning takomillashib borishi nafaqat estetik ko'rinishni yaxshilaydi, balki kontentni to'liq ekran rejimida tomosha qilishda yangi qulayliklarni taqdim etadi. Shunga qaramay, bunday murakkab yechimlarni ommaviy ishlab chiqarishga joriy etish yuqori aniqlikdagi muhandislik yondashuvini talab qiladi.
Eslatib o'tamiz, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarining rasmiy savdolari dunyoning birinchi to'lqin mamlakatlarida aynan bugun, 18-sentabr kunidan boshlab rasman boshlandi. Yangi avlod qurilmalariga bo'lgan yuqori qiziqish global bozorda sezilarli talabni keltirib chiqarmoqda va texnologiya ixlosmandlari ushbu gadjetlarni qo'lga kiritishga intilmoqda.
Shu bilan birga, ayrim hududlardagi foydalanuvchilar uchun yangi funksiyalar doirasida cheklovlar ham mavjud. Xususan, manbada keltirilishicha, Rossiyadagi xaridorlar iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max qurilmalaridan foydalanish jarayonida kamida 18 ta xizmat va funksiyalar ishlamasligi yoki cheklangan bo'lishi bilan yuzma-yuz kelishadi.
Bozordagi dastlabki jarayonlar ham o'ziga xos qiziq vaziyatlar bilan kechmoqda. Jumladan, rasmiy savdolar boshlanishidan oldinoq iPhone 18 Pro Max modellari Moskvadagi «Gorbushka» savdo markazida sotuvga chiqarilib, ularning narxi 900 000 rublgacha yetgani qayd etilgan. Bu esa har yili yangi Apple qurilmalari chiqishida yuzaga keladigan an'anaviy talab va spekulyativ narx siyosatining navbatdagi ko'rinishi bo'ldi.
Izohlar 0
…