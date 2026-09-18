Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladi

·27·Texno
Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyatori bilan 24-sentabr kuni Malayziyada namoyish etiladi.
  • Qurilma 80 Vt tezkor quvvatlash texnologiyasiga ega boʻlib, 10 000 nit choʻqqi yorqinlikdagi displeyi va 100 megapikselli asosiy kamerasi bilan ajralib turadi.
  • Honor X9e Pro toʻrt xil rangda, jumladan, Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown va Royal Purple ranglarida taqdim etiladi.

Honor brendi bozorni lol qoldirishga qodir boʻlgan yangi Honor X9e Pro smartfonini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati ulkan sigʻimli akkumulyator boʻlib, u zamonaviy mobil bozor standartlarini tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi gadjetning rasmiy taqdimoti joriy yilning 24-sentabr kuni Malayziya bozorida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Shunga qaramay, qurilmaning asosiy texnik tavsiflari hozirning oʻzida kompaniyaning oʻzi hamda mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan oshkor qilib boʻlindi.

Rekord darajadagi akkumulyator va quvvat olish tezligi

Mazkur smartfonning eng asosiy «fishkasi» naqd 11 000 mA·ch sigʻimli quvvat manbai hisoblanadi. Bunday koʻrsatkich bugungi kunda flagman modellar orasida ham kamdan-kam uchraydigan noyob holat boʻlib, foydalanuvchilarga qurilmadan bir necha kun davomida quvvatlagichsiz foydalanish imkoniyatini beradi.

Taʼkidlash joizki, bunday ulkan batareyani toʻldirish ham koʻp vaqt talab etmaydi. Ishlab chiqaruvchi qurilmaga 80 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini ham joriy etgan boʻlib, bu katta batareyani qisqa fursatda ishga tushirish imkonini beradi.

Displey imkoniyatlari va mustahkamlik

Smartfon nafaqat avtonomligi, balki oʻta yorqin ekrani bilan ham ajralib turadi. Tarqalgan sizdirib yuborilgan maʼlumotlarga koʻra, qurilma ekranining choʻqqi yorqinligi naq 10 000 nitni tashkil etadi, bu esa quyoshning oʻtkir nurlarida ham mukammal koʻrinishni taʼminlaydi.

Shuningdek, Honor kompaniyasi qurilmaning jismoniy chidamliligiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Reklama materiallarida Honor X9e Pro tashqi taʼsir va sinovlarga, jumladan, issiq suvga tushish holatlariga ham yuqori darajada chidamli ekanligi yaqqol namoyish etilgan.

Kamera va tashqi dizayn ranglari

Mobil suratga olish ishqibozlari uchun ham qurilmada munosib imkoniyatlar yaratilgan boʻlib, u sudvoylangan asosiy kamera moduli bilan jihozlanadi. Bunda bosh datchikning ruxsati 100 megapikseldan oshib, aniq va sifatli kadrlar olishni kafolatlaydi.

Xaridorlarga tanlash erkinligini taʼminlash maqsadida Honor X9e Pro toʻrt xil jozibali ranglar gammasida taqdim etiladi. Bular quyidagi dizayn variantlaridan iborat:

  • Dawn Gold (oltinrang)
  • Midnight Black (qora)
  • Reddish Brown (qizgʻish-jarrang)
  • Royal Purple (qirollarcha binafsharang)

HonorHonor X9e ProSmartfonTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldiiPhone 18 Pro ekranida yangi yashirin datchik paydo bo'ldiBugun, 15:55Google Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildiGoogle Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildiBugun, 15:27Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiTecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiBugun, 14:57iFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdiiFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdiBugun, 14:24Starlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldiStarlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldiBugun, 13:57iPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi