Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyatori bilan 24-sentabr kuni Malayziyada namoyish etiladi.
- Qurilma 80 Vt tezkor quvvatlash texnologiyasiga ega boʻlib, 10 000 nit choʻqqi yorqinlikdagi displeyi va 100 megapikselli asosiy kamerasi bilan ajralib turadi.
- Honor X9e Pro toʻrt xil rangda, jumladan, Dawn Gold, Midnight Black, Reddish Brown va Royal Purple ranglarida taqdim etiladi.
Honor brendi bozorni lol qoldirishga qodir boʻlgan yangi Honor X9e Pro smartfonini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati ulkan sigʻimli akkumulyator boʻlib, u zamonaviy mobil bozor standartlarini tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi gadjetning rasmiy taqdimoti joriy yilning 24-sentabr kuni Malayziya bozorida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Shunga qaramay, qurilmaning asosiy texnik tavsiflari hozirning oʻzida kompaniyaning oʻzi hamda mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan oshkor qilib boʻlindi.
Rekord darajadagi akkumulyator va quvvat olish tezligiMazkur smartfonning eng asosiy «fishkasi» naqd 11 000 mA·ch sigʻimli quvvat manbai hisoblanadi. Bunday koʻrsatkich bugungi kunda flagman modellar orasida ham kamdan-kam uchraydigan noyob holat boʻlib, foydalanuvchilarga qurilmadan bir necha kun davomida quvvatlagichsiz foydalanish imkoniyatini beradi.
Taʼkidlash joizki, bunday ulkan batareyani toʻldirish ham koʻp vaqt talab etmaydi. Ishlab chiqaruvchi qurilmaga 80 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini ham joriy etgan boʻlib, bu katta batareyani qisqa fursatda ishga tushirish imkonini beradi.
Displey imkoniyatlari va mustahkamlikSmartfon nafaqat avtonomligi, balki oʻta yorqin ekrani bilan ham ajralib turadi. Tarqalgan sizdirib yuborilgan maʼlumotlarga koʻra, qurilma ekranining choʻqqi yorqinligi naq 10 000 nitni tashkil etadi, bu esa quyoshning oʻtkir nurlarida ham mukammal koʻrinishni taʼminlaydi.
Shuningdek, Honor kompaniyasi qurilmaning jismoniy chidamliligiga ham alohida eʼtibor qaratgan. Reklama materiallarida Honor X9e Pro tashqi taʼsir va sinovlarga, jumladan, issiq suvga tushish holatlariga ham yuqori darajada chidamli ekanligi yaqqol namoyish etilgan.
Kamera va tashqi dizayn ranglariMobil suratga olish ishqibozlari uchun ham qurilmada munosib imkoniyatlar yaratilgan boʻlib, u sudvoylangan asosiy kamera moduli bilan jihozlanadi. Bunda bosh datchikning ruxsati 100 megapikseldan oshib, aniq va sifatli kadrlar olishni kafolatlaydi.
Xaridorlarga tanlash erkinligini taʼminlash maqsadida Honor X9e Pro toʻrt xil jozibali ranglar gammasida taqdim etiladi. Bular quyidagi dizayn variantlaridan iborat:
- Dawn Gold (oltinrang)
- Midnight Black (qora)
- Reddish Brown (qizgʻish-jarrang)
- Royal Purple (qirollarcha binafsharang)
Izohlar 0
…