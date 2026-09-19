Samsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildi

·0·Texno
Samsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildi

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining soʻnggi operatsion tizimi interfeysining global miqyosdagi taqvimini maʼlum qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya joriy haftada Galaxy S26 smartfonlari uchun Janubiy Koreyada One UI 9.0 dasturiy taʼminotining barqaror versiyasini tarqatishni boshlagan edi. Endilikda ushbu yirik yangilanishning boshqa xalqaro bozorlardagi taqdim etilish muddatlari ham oydinlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniyaning Tailanddagi boʻlinmasi bergan maʼlumotlarga tayanib, ushbu yangilanish Janubiy Koreya hududidan tashqarida ilk bor qaysi sanalarda paydo boʻlishi maʼlum qilindi. Odatda Samsung oʻzining yirik dasturiy yangilanishlarini birinchi navbatda uy bozorida sinovdan oʻtkazib, soʻngra bosqichma-bosqich boshqa mamlakatlarga yetkazib berish amaliyotiga amal qiladi.

Global taqsimot va muddatlar

Samsung Thailand maʼlumotlariga koʻra, mazkur mamlakatda Galaxy S26 seriyasidagi qurilmalar uchun One UI 9.0 versiyasi joriy yilning 21-sentabr sanasidan boshlab foydalanishga topshiriladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, aynan shu davr mobaynida yangilanish boshqa xalqaro bozorlarda ham faol tarqatila boshlashi kutilmoqda.

Shuningdek, dasturiy taʼminotni bosqichma-bosqich kengaytirish rejalariga muvofiq, ikkinchi bosqich toʻlqini 28-sentabr kuniga belgilangan. Ushbu sanada kompaniyaning boshqa mashhur flagman modellari ham soʻnggi operatsion tizim imkoniyatlaridan bahramand boʻlishi koʻzda tutilgan.

Kelgusi oydagi rejalar

Xabarlarga koʻra, flagman seriyalardan tashqari boshqa ommabop modellar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Xususan, Galaxy S23 FE gadjeti egalari uchun ham One UI 9.0 interfeysining barqaror versiyasi tayyorlanmoqda.

Manbaga koʻra, Galaxy S23 FE smartfonlari uchun ushbu muhim yangilanishni tarqatish jarayoni joriy yilning oktabr oyida boshlanishi rejalashtirilgan. Bu esa Samsung foydalanuvchilarga oʻz qurilmalarining dasturiy taʼminotini bosqichma-bosqich yangilab borish imkoniyatini taqdim etishini koʻrsatadi.

SamsungOne UI 9.0Galaxy S26SmartfonTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiiPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiBugun, 15:30NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiBugun, 14:53Jismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiJismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiBugun, 14:25iPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiiPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiBugun, 13:52AQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinAQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinBugun, 13:25Toshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizToshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizBugun, 13:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi