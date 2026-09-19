Samsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildi
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining soʻnggi operatsion tizimi interfeysining global miqyosdagi taqvimini maʼlum qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya joriy haftada Galaxy S26 smartfonlari uchun Janubiy Koreyada One UI 9.0 dasturiy taʼminotining barqaror versiyasini tarqatishni boshlagan edi. Endilikda ushbu yirik yangilanishning boshqa xalqaro bozorlardagi taqdim etilish muddatlari ham oydinlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniyaning Tailanddagi boʻlinmasi bergan maʼlumotlarga tayanib, ushbu yangilanish Janubiy Koreya hududidan tashqarida ilk bor qaysi sanalarda paydo boʻlishi maʼlum qilindi. Odatda Samsung oʻzining yirik dasturiy yangilanishlarini birinchi navbatda uy bozorida sinovdan oʻtkazib, soʻngra bosqichma-bosqich boshqa mamlakatlarga yetkazib berish amaliyotiga amal qiladi.
Global taqsimot va muddatlarSamsung Thailand maʼlumotlariga koʻra, mazkur mamlakatda Galaxy S26 seriyasidagi qurilmalar uchun One UI 9.0 versiyasi joriy yilning 21-sentabr sanasidan boshlab foydalanishga topshiriladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, aynan shu davr mobaynida yangilanish boshqa xalqaro bozorlarda ham faol tarqatila boshlashi kutilmoqda.
Shuningdek, dasturiy taʼminotni bosqichma-bosqich kengaytirish rejalariga muvofiq, ikkinchi bosqich toʻlqini 28-sentabr kuniga belgilangan. Ushbu sanada kompaniyaning boshqa mashhur flagman modellari ham soʻnggi operatsion tizim imkoniyatlaridan bahramand boʻlishi koʻzda tutilgan.
Kelgusi oydagi rejalarXabarlarga koʻra, flagman seriyalardan tashqari boshqa ommabop modellar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Xususan, Galaxy S23 FE gadjeti egalari uchun ham One UI 9.0 interfeysining barqaror versiyasi tayyorlanmoqda.
Manbaga koʻra, Galaxy S23 FE smartfonlari uchun ushbu muhim yangilanishni tarqatish jarayoni joriy yilning oktabr oyida boshlanishi rejalashtirilgan. Bu esa Samsung foydalanuvchilarga oʻz qurilmalarining dasturiy taʼminotini bosqichma-bosqich yangilab borish imkoniyatini taqdim etishini koʻrsatadi.
Izohlar 0
…