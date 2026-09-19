Astronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdi

·52·Texno
Astronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Olimlar ilk bor neytron yulduz — pulsar sirtiga tushayotgan moddaning harakatini batafsil kuzatishga muvaffaq boʻlishdi.
  • Yaponiya kosmik observatoriyasi yordamida olingan maʼlumotlar materiya yulduzga bir nechta usulda yetib borishi hamda maʼlum paytlarda uning atrofida spiral disk shaklini hosil qilishini koʻrsatdi.
  • Bu kuzatuvlar Yerdan taxminan 9,9 ming yorugʻlik yili uzoqlikdagi GX 301-2 rentgen qoʻshaloq tizimi misolida amalga oshirildi.

Fan tarixida ilk bor olimlar neytron yulduzpulsar sirtiga tushayotgan moddaning harakatini batafsil kuzatishga muvaffaq boʻlishdi. Science Advances jurnalida eʼlon qilingan tadqiqot natijalariga koʻra, Yaponiya kosmik observatoriyasi yordamida olingan maʼlumotlar materiya yulduzga bir nechta usulda yetib borishi hamda maʼlum paytlarda uning atrofida spiral disk shaklini hosil qilishini koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

IXBT.com nashrining yozishicha, kuzatuv obyekti sifatida Yerdan taxminan 9,9 ming yorugʻlik yili uzoqlikdagi Janubiy Xoch yulduz turkumida joylashgan GX 301-2 rentgen qoʻshaloq tizimi tanlandi. Ushbu tizim oʻta kuchli gravitatsiyaga ega boʻlgan neytron yulduz-pulsar hamda massiv yulduzdan iborat boʻlib, ularning oʻzaro taʼsiri muhim astrophysical jarayonlarni oʻrganish imkonini beradi.

Pulsar oʻzining qoʻshni yulduzidan moddani tinimsiz tortib oladi. Qoʻlga kiritilgan gaz ulkan tezliklargacha tezlashib, ekstremal haroratlargacha qiziydi va rentgen diapazonida yorqin nurlana boshlaydi. Akkreatsiya deb nomlanuvchi ushbu jarayon bunday tizimlarning quvvatli rentgen chaqnashlari yuzaga kelishining asosiy sababi hisoblanadi.

Yangi texnologiyalar yordamidagi kashfiyot

Shu paytgacha olimlar umumiy jarayonni tushunishgan boʻlsa-da, moddaning bevosita neytron yulduz yaqinida qanday harakatlanishini toʻgʻridan-toʻgʻri koʻra olishmagan edi. 2023 yilda fazoga uchirilgan Yaponiya XRISM rentgen kosmik observatoriyasi bu boradagi vaziyatni tubdan oʻzgartirdi.

Ushbu zamonaviy observatoriyaning yuqori aniqlikdagi rentgen spektroskopiyasi issiq plazmaning nurlanish xususiyatlariga koʻra uning harakat tezligi va yoʻnalishini aniqlash imkonini berdi. Kuzatuvlar shuni koʻrsatdiki, vaqtning katta qismida modda pulsar tomon deyarli toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻnalgan xotirjam turbulent oqim koʻrinishida tushadi.

Biroq, ikkala obyektning maksimal yaqinlashishidan biroz oldin va darhol keyin vaziyat keskin oʻzgaradi. Bunday davrlarda tortib olingan materiya burila boshlab, pulsar atrofida vaqtinchalik spiral strukturani — akkreatsiya diskini eslatuvchi tuzilmani hosil qiladi.

Ekstremal sharoitlar fizikasini tushunish

Olingan natijalar pulsar atrofida tortib olingan gazdan iborat disk tuzilmalari vaqti-vaqti bilan paydo boʻlishi mumkinligi haqidagi nazariy taxminlarni toʻliq tasdiqladi. Bu quvvatli rentgen chaqnashlari tabiatini hamda oʻta kuchli gravitatsiya sharoitidagi akkreatsiya fizikasini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Neytron yulduzlar Yer sharoitida sunʼiy ravishda takrorlab boʻlmaydigan ulkan zichliklar, kuchli magnit maydonlari va gravitatsiya sharoitida materiyani oʻrganish uchun eng yaxshi tabiiy laboratoriyalardan biri boʻlib qolmoqda.

Neytron yulduzPulsarAstronomiyaXRISMFan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiNASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiBugun, 16:59Samsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildiSamsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildiBugun, 15:52iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiiPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiBugun, 15:30NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiBugun, 14:53Jismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiJismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiBugun, 14:25iPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiiPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiBugun, 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi