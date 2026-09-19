Usmon Dembele Xvicha Kvaratsxeliyani "Oltin to‘p"ga loyiq deb topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Usmon Dembele o‘z jamoadoshi Xvicha Kvaratsxeliyani hozirgi kunda sayyoramizning eng zo‘r futbolchisi deb atadi va «Oltin to‘p»ga loyiq deb hisoblaydi.
- Kvaratsxeliya o‘tgan mavsum Yevropa Chempionlar Ligasida 16 o‘yinda 10 gol va 7 golli uzatma bilan turnirning rasman «Eng yaxshi futbolchisi» deb topilgan.
- U «Napoli»dan «PSJ»ga o‘tgach, tezda jamoaning asosiy o‘yinchisiga aylangan.
Yevropa futbolida yilning eng nufuzli individual mukofoti — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) topshirilish marosimi yaqinlashgani sari futbol yulduzlari va mutaxassislar o‘rtasidagi bahslar yangi kuch bilan alanga olmoqda. Parijning «PSJ» klubi hujumchisi Usmon Dembele o‘z jamoadoshi, gruziyalik mahoratli vinger Xvicha Kvaratsxeliyani bugungi kunda sayyoramizning eng zo‘r o‘yinchisi deb e’lon qilib, futbol jamoatchiligini hayratda qoldirdi. Fransiyalik yulduz Astu Foot LF+ nashriga bergan intervyusida Xvichaning o‘tgan mavsumda ko‘rsatgan fantastik o‘yinini alohida e’tirof etib, bosh sovrin aynan unga nasib etishi kerakligini ta’kidladi: «Men uchun Kvara — dunyoning eng yaxshi futbolchisi. Agar u "Oltin to‘p"ni qo‘lga kiritsa, bundan juda xursand bo‘lardim, chunki u bunga har tomonlama loyiq. U o‘tkazgan mavsum shunchaki aqlbovar qilmas darajada ajoyib bo‘ldi».
Bu e’tirof shunchaki jamoadoshlik hurmati emas, balki mustahkam faktlarga asoslangan: Kvaratsxeliya o‘tgan mavsum Yevropa Chempionlar Ligasida 16 ta uchrashuvda maydonga tushib, naqd 10 ta gol va 7 ta golli uzatma muallifiga aylandi va turnirning rasman «Eng yaxshi futbolchisi» deb topildi. 2025 yilning yanvarida Italiyaning «Napoli» klubidan katta shov-shuvlar ostida Parijga ko‘chib o‘tgan gruziyalik vunderkind qisqa vaqt ichidayoq Luis Enrike jamoasining yuragi va bosh lokomotiviga aylandi.
Xo‘sh, Kvaratsxeliya chindan ham Vinisius, Rodri, Bellinghem va Mbappe kabi da’vogarlarni ortda qoldirib, Kavkaz tarixidagi ilk «Oltin to‘p» sohibi bo‘la oladimi va uning Parijdagi inqilobi futbol olamini qay tomonga o‘zgartirmoqda?
«16 o‘yinda 17 ta samarali harakat va YECHLning eng zo‘ri»: Kvaratsxeliyaning rekordlari
Gruziyalik vingerning o‘tgan mavsumdagi betakror statistikasi:
Yevropa Chempionlar Ligasining mutlaq qiroli: Qit’aning eng kuchli musobaqasida 16 ta uchrashuvda 10 ta gol kiritib, 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi;
YECHLning eng yaxshi futbolchisi: UYEFA tomonidan mavsum yakunlariga ko‘ra Chempionlar Ligasining tengsiz yulduzi sifatida rasman tan olindi;
Parijdagi moslashuvsiz start: 2025 yil yanvarida «Napoli»dan 100 million yevrodan ortiq mablag‘ evaziga ko‘chib o‘tiboq, jamoaga darhol singib ketdi va yetakchilikni qo‘lga oldi;
Dembele bilan dahshatli duet: O‘ng qanotda Dembele, chap qanotda Kvaratsxeliya tandemi «PSJ» hujum chizig‘ini qit’aning eng xavfli quroliga aylantirdi.
«Dembeledan ochiq dalda»: Kiyinish xonasidagi birdamlik
Fransiyalik yulduzning shov-shuvli bayonoti ortidagi muhim jihatlar:
Ichki raqobat o‘rniga qo‘llab-quvvatlov: Odatda yulduzli klublarda «Oltin to‘p» masalasida nizolar yuzaga keladi, biroq Dembelening Kvaratsxeliya foydasiga ovoz berishi jamoadagi sog‘lom muhitni ko‘rsatdi;
Murabbiy tanlovi va ishonch: Luis Enrike taktikasida Xvichaga to‘liq erkinlik berilgani uning dribling va zarba salohiyatini cho‘qqiga chiqardi;
Mbappesiz davrning yangi lideri: Kilian Mbappe ketganidan keyin parijliklar hujumidagi bo‘shliqni Kvaratsxeliya mukammal tarzda to‘ldira oldi.
Xalqaro futbol tahlili: «Oltin to‘p» poygasi qanday kechmoqda?
Yevropaning yetakchi sport jurnalistlari va ekspertlarining bahosi:
Tarixiy voqelik ostonasida: Agar Kvaratsxeliya mukofotni qo‘lga kiritsa, u mustaqil Gruziya va sobiq ittifoq hududidan ushbu sovrinni yutgan sanoqli daholar qatoridan o‘rin oladi;
Grandlar bilan bahslardagi hal qiluvchi rol: Kvaratsxeliya nafaqat autsayderlarga, balki YECHL pley-offidagi top-klublarga qarshi hal qiluvchi gollarni urdi;
Kuchli raqobat muhiti: Ekspertlar «Oltin to‘p» uchun kurashda unga asosiy raqib sifatida Real Madrid va Manchester Siti yulduzlarini ko‘rsatmoqda, biroq YECHLdagi yakkapeshqadamlik Xvichaning imkoniyatlarini keskin oshirmoqda.
Usmon Dembelening ushbu jasur bayonoti Xvicha Kvaratsxeliyaning jahon futboli elitasining eng yuqori cho‘qqisiga chiqqanini va zamonamizning bosh futbolchilaridan biriga aylanganini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Xvicha Kvaratsxeliya o‘tgan mavsumdagi YECHLdagi fantastik o‘yini va 17 ta samarali harakati bilan bu yilgi «Oltin to‘p» sovriniga Vinisius, Rodri va boshqa yulduzlardan ko‘ra ko‘proq haqlimi? «PSJ»dagi ushbu porlash uni yaqin yillarda dunyoning mutlaq birinchi raqamli futbolchisiga aylantira oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Parij klubi atrofidagi ushbu qaynoq sensatsiya sharhini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…