AQSHda smartfondagi maʼlumotlarni maxsus parol bilan oʻchirib tashlagan shaxs sudlanmoqda

·37·Texno
AQSHda smartfondagi maʼlumotlarni maxsus parol bilan oʻchirib tashlagan shaxs sudlanmoqda

AQSH Adliya vazirligi mamlakat tarixida ilk bor chegaradagi tekshiruv vaqtida smartfondagi maʼlumotlarni masofaviy yoki avtomatik tarzda yoʻq qilishga moʻljallangan paroldan foydalangan shaxsga nisbatan jinoiy ish ochdi. Atlanta shahrida istiqomat qiluvchi Samuel Tunick oʻz qurilmasini bojxona xodimlariga topshirishdan avval, undagi barcha fayllarni butunlay oʻchirib yuboruvchi kodni kiritganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu holat texnologiya va huquqshunoslik olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. The Guardian nashrining xabar berishicha, bu AQSH federal prokuraturasi tomonidan "duress password" (majburiy vaziyat paroli) deb ataluvchi funksiyadan foydalanganlik uchun shaxsni javobgarlikka tortish bilan bogʻliq birinchi maʼlum holatdir. Mazkur funksiya qurilma egasi xavf ostida qolganda yoki bosim ostida parolni aytishga majbur boʻlganda, tizimni bloklash oʻrniga barcha maʼlumotlarni darhol oʻchirib tashlashga xizmat qiladi.

GrapheneOS va maxfiylik masalasi

Samuel Tunick oʻzining Google Pixel smartfonida standart Android oʻrniga maxfiylikka yoʻnaltirilgan GrapheneOS operatsion tizimidan foydalangan. Ushbu tizimning oʻziga xosligi shundaki, u foydalanuvchiga ikki xil parol oʻrnatish imkonini beradi: biri odatiy kirish uchun, ikkinchisi esa favqulodda holatlarda maʼlumotlarni yoʻq qilish uchun. Ayblanuvchining advokatlari qurilmada aynan shu dasturiy taʼminot boʻlganini tasdiqlashgan.

Voqea 2025-yilning yanvar oyida Atlanta xalqaro aeroportida sodir boʻlgan. Tunick xorijdan qaytayotganida bojxona va chegara nazorati xodimlari uni qoʻshimcha tekshiruvga olib kirishgan. Rasmiylar uning smartfonini tekshirishni talab qilganida, kiritilgan parol qurilmadagi barcha raqamli kontentni oʻchirib yuborgan. Prokuratura buni dalillarni qasddan yoʻq qilish va tergovga toʻsqinlik qilish deb baholamoqda.

Konstitutsiyaviy huquqlar va chegara nazorati

Mazkur ish AQSHda fuqarolarning chegara hududlaridagi huquqlari borasidagi eski bahslarni yana kun tartibiga chiqardi. AQSH hukumati uzoq vaqtdan beri chegara nazorat punktlari mamlakat hududi hisoblanmasligini va u yerda smartfonlarni order (sud ruxsati)siz tekshirish huquqiga ega ekanligini taʼkidlab keladi. Biroq himoya tomoni bu harakatni noqonuniy deb hisoblamoqda.

Tunickning advokatlari sudga kiritgan arizasida quyidagi jihatlarga eʼtibor qaratishgan:

  • Mijozning advokat bilan bogʻlanish huquqi cheklangani va unga qonuniy huquqlari tushuntirilmagani;
  • Smartfonni olib qoʻyish uchun yetarli asoslar boʻlmagani;
  • Hukumatning tekshiruv bahonasi (bolalar ekspluatatsiyasiga oid materiallarni qidirish) asossiz ekanligi.

Himoyachilarning fikricha, aslida Tunick oʻzining ekologik harakatlardagi faolligi sababli hukumatning nishoniga tushgan. U Atlantada huquq-tartibot idoralari uchun qurilayotgan yirik oʻquv markazi — "Cop City" loyihasiga qarshi chiqayotgan guruh aʼzosi boʻlgan. Shu sababli, advokatlar smartfondan olingan (yoki oʻchirilgan) har qanday maʼlumotni dalil sifatida qabul qilmaslikni talab qilmoqdalar.

Ushbu sud jarayoni kelajakda shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligi va davlat xavfsizligi oʻrtasidagi muvozanatni belgilab beruvchi muhim pretsedentga aylanishi kutilmoqda. Agar Tunick aybdor deb topilsa, bu dasturiy taʼminot orqali maʼlumotlarni himoya qilishning ushbu usuli AQSHda noqonuniy deb topilishi mumkin.

AQSHSmartfonMaxfiylikGrapheneOSBojxona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob